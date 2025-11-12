সেই শোকাবহ দিনে কি ২০২৬ বিশ্বকাপ নিশ্চিত করবে ফ্রান্স

ক্রীড়া ডেস্ক
আগামীকাল ১৩ নভেম্বর। প্যারিসে সন্ত্রাসী সিরিজ হামলার ১০ বছর পূর্তির দিন। ২০১৫ সালের ঠিক এই দিনেই মাঠে যখন ফ্রান্স-জার্মানির প্রীতি ম্যাচ চলছিল, তখনই প্যারিস ও স্তাদ দ্য ফ্রান্সে ঘটে এই সন্ত্রাসী হামলা। যে হামলা প্রাণ কেড়ে নেয় ১৩০ জনের।
যার অধিকাংশই নিহত হয়েছিল প্যারিসের কাতাকলাঁ কনসার্ট হলে, যেখানে পারফর্ম করছিল যুক্তরাষ্ট্রের ঈগলস অব ডেথ মেটাল ব্র্যান্ড। আরেকজন মারা যান স্তাদ দ্য ফ্রান্সের কাছে, যেখানে আত্মঘাতী হামলাকারীরা প্রবেশের চেষ্টা করছিল। ৮০ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার সেই মাঠ ছিল দর্শকে টইটুম্বুর। মাঠে ছিলেন সে সময়ে ফরাসি প্রেসিডেন্টও। হামলার মাঝেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি চালিয়ে নেওয়া হয় এবং ফ্রান্স জেতে ২-০ গোলে।
দলের জয় ছাপিয়ে সেদিন বড় হয়ে উঠে ১৩০ জনকে হারানোর হাহাকার। ১৩ নভেম্বর আসলেই সেই দুঃস্মৃতি ভেসে উঠে প্যারিসের মানুষের মনে। সেই মানুষদের বাইরে নন দিদিয়ের দেশমও। সেদিন সেই ম্যাচে স্বাগতিক দলের ডাগআউটে ছিলেন তিনি। সেই দুঃসহ হামলার বর্ষপূর্তিতে আগামীকাল আবার মাঠে তিনি থাকবেন ফ্রান্সের ডাগআউটে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এদিন তাদের প্রতিপক্ষ ইউক্রেন। ম্যাচের আগে ১০ বছর আগে নিহতদের স্মরণে এক মিনিটের নিরবতা পালন করা হবে।
এমন একটি দিনে সুযোগ থাকলে মাঠেই নামতেন না দেশম। বললেন, ‘আমি মনে করি ১৩ নভেম্বর খেলা এড়িয়ে যতে পারলে ভালো হতো। যা ঘটেছিল তা স্মরণ করা আমাদের দায়িত্ব, কিন্তু একই সঙ্গে ম্যাচও খেলতে হবে।’
তবে শোকের এই দিনটিতেই বিশ্বকাপে যাওয়ার উচ্ছ্বাসে মেতে উঠার সুযোগ ফরাসিদের। ইউক্রেনের বিপক্ষে জিতলেই ‘ডি’ গ্রুপ থেকে ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে তাদের।
এই গ্রুপে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ইউক্রেনের চেয়ে ফ্রান্স তিন পয়েন্টে এগিয়ে থাকায় আগামীকাল ম্যাচ ফ্রান্স হারলেও রোববার আজারবাইজানের বিপক্ষে জিতে গ্রুপের শীর্ষস্থান ধরে রাখার সুযোগ থাকবে। আর জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতবে তারা।
প্লে-অফের রাউন্ডের আগে বিশ্বকাপের ইউরোপীয় বাছাইয়ের এটাই শেষ রাউন্ড। শুধু ফ্রান্সই নয়, আগামীকাল জিতলে বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোদের পর্তুগালেরও। ‘এফ’ গ্রুপের আরেক ম্যাচে হাঙ্গেরি যদি আর্মেনিয়াকে হারাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইউক্রেনের সঙ্গে ড্র করলেও পর্তুগাল বিশ্বকাপ নিশ্চিত করবে।
আগামীকাল ১৩ নভেম্বর। প্যারিসে সন্ত্রাসী সিরিজ হামলার ১০ বছর পূর্তির দিন। ২০১৫ সালের ঠিক এই দিনেই মাঠে যখন ফ্রান্স-জার্মানির প্রীতি ম্যাচ চলছিল, তখনই প্যারিস ও স্তাদ দ্য ফ্রান্সে ঘটে এই সন্ত্রাসী হামলা। যে হামলা প্রাণ কেড়ে নেয় ১৩০ জনের।
যার অধিকাংশই নিহত হয়েছিল প্যারিসের কাতাকলাঁ কনসার্ট হলে, যেখানে পারফর্ম করছিল যুক্তরাষ্ট্রের ঈগলস অব ডেথ মেটাল ব্র্যান্ড। আরেকজন মারা যান স্তাদ দ্য ফ্রান্সের কাছে, যেখানে আত্মঘাতী হামলাকারীরা প্রবেশের চেষ্টা করছিল। ৮০ হাজার দর্শক ধারণক্ষমতার সেই মাঠ ছিল দর্শকে টইটুম্বুর। মাঠে ছিলেন সে সময়ে ফরাসি প্রেসিডেন্টও। হামলার মাঝেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি চালিয়ে নেওয়া হয় এবং ফ্রান্স জেতে ২-০ গোলে।
দলের জয় ছাপিয়ে সেদিন বড় হয়ে উঠে ১৩০ জনকে হারানোর হাহাকার। ১৩ নভেম্বর আসলেই সেই দুঃস্মৃতি ভেসে উঠে প্যারিসের মানুষের মনে। সেই মানুষদের বাইরে নন দিদিয়ের দেশমও। সেদিন সেই ম্যাচে স্বাগতিক দলের ডাগআউটে ছিলেন তিনি। সেই দুঃসহ হামলার বর্ষপূর্তিতে আগামীকাল আবার মাঠে তিনি থাকবেন ফ্রান্সের ডাগআউটে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ে এদিন তাদের প্রতিপক্ষ ইউক্রেন। ম্যাচের আগে ১০ বছর আগে নিহতদের স্মরণে এক মিনিটের নিরবতা পালন করা হবে।
এমন একটি দিনে সুযোগ থাকলে মাঠেই নামতেন না দেশম। বললেন, ‘আমি মনে করি ১৩ নভেম্বর খেলা এড়িয়ে যতে পারলে ভালো হতো। যা ঘটেছিল তা স্মরণ করা আমাদের দায়িত্ব, কিন্তু একই সঙ্গে ম্যাচও খেলতে হবে।’
তবে শোকের এই দিনটিতেই বিশ্বকাপে যাওয়ার উচ্ছ্বাসে মেতে উঠার সুযোগ ফরাসিদের। ইউক্রেনের বিপক্ষে জিতলেই ‘ডি’ গ্রুপ থেকে ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে তাদের।
এই গ্রুপে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ইউক্রেনের চেয়ে ফ্রান্স তিন পয়েন্টে এগিয়ে থাকায় আগামীকাল ম্যাচ ফ্রান্স হারলেও রোববার আজারবাইজানের বিপক্ষে জিতে গ্রুপের শীর্ষস্থান ধরে রাখার সুযোগ থাকবে। আর জিতলে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতবে তারা।
প্লে-অফের রাউন্ডের আগে বিশ্বকাপের ইউরোপীয় বাছাইয়ের এটাই শেষ রাউন্ড। শুধু ফ্রান্সই নয়, আগামীকাল জিতলে বিশ্বকাপ নিশ্চিত হবে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোদের পর্তুগালেরও। ‘এফ’ গ্রুপের আরেক ম্যাচে হাঙ্গেরি যদি আর্মেনিয়াকে হারাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ইউক্রেনের সঙ্গে ড্র করলেও পর্তুগাল বিশ্বকাপ নিশ্চিত করবে।
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।১২ মিনিট আগে
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের তদন্ত করতে কদিন আগেই তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সেই কমিটিতে নতুন করে গতকাল যুক্ত হয়েছেন আরও দুজন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক২ ঘণ্টা আগে
গত কয়েকদিনে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা আরও জোরদার করছে। জায়গা জায়গায় চলছে চেকিং। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আগামীকাল ঢাকায় হবে তিনটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট। প্রশ্ন উঠছে তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন থাকবে।২ ঘণ্টা আগে
চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অ্যাশেজের মতো টুর্নামেন্টে তাঁর মতো পেসারের না থাকাটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য কত বড় ধাক্কার, সেটা না বললেও চলছে। ঘরের মাঠে ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট শুরুর সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন আরও বেশি দুশ্চিন্তা বাড়ছে অজিদের।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।
আইসিসির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আচরণবিধির লেভেল–১ এর আচরণবিধির ২.৯ ধারা লঙ্ঘন করেছেন নাহিদ রানা। যে নিয়মে বলা হয়েছে, ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড় প্রতিপক্ষ কারও দিকে বা কাছাকাছি বল ছুড়ে মারতে পারবেন না অথবা তাঁর দিকে কোনো ক্রিকেটসামগ্রী বিপজ্জনকভাবে ফেলতে পারবেন না। এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা ও ২টি ডিমেরিট পয়েন্ট।
সিলেট টেস্টের প্রথম দিনে ঘটে ঘটনাটি। আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২৭তম ওভারে। বল ধরার পর ফলো থ্রুর সময় নাহিদ অযথাই বল ছুড়ে মারেন কারমাইকেলের দিকে। বল ব্যাটারের প্যাডে লাগে। তখন তিনি ক্রিজের ভেতরেই ছিলেন।
এ ঘটনায় মাঠের দুই আম্পায়ার স্যাম নোগাইস্কি ও এহসান রাজা, টিভি আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ ও চতুর্থ আম্পায়ার তানভীর আহমেদ ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে নাহিদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনেন। ম্যাচ রেফারি অভিযোগ আমলে নিয়ে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কর্তন ও একটি ডিমেরিট পয়েন্টের শাস্তি দেন।
নাহিদ রানা নিজের দোষ স্বীকার করায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।
আইসিসির এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আচরণবিধির লেভেল–১ এর আচরণবিধির ২.৯ ধারা লঙ্ঘন করেছেন নাহিদ রানা। যে নিয়মে বলা হয়েছে, ম্যাচ চলাকালে কোনো খেলোয়াড় প্রতিপক্ষ কারও দিকে বা কাছাকাছি বল ছুড়ে মারতে পারবেন না অথবা তাঁর দিকে কোনো ক্রিকেটসামগ্রী বিপজ্জনকভাবে ফেলতে পারবেন না। এই অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা ও ২টি ডিমেরিট পয়েন্ট।
সিলেট টেস্টের প্রথম দিনে ঘটে ঘটনাটি। আয়ারল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২৭তম ওভারে। বল ধরার পর ফলো থ্রুর সময় নাহিদ অযথাই বল ছুড়ে মারেন কারমাইকেলের দিকে। বল ব্যাটারের প্যাডে লাগে। তখন তিনি ক্রিজের ভেতরেই ছিলেন।
এ ঘটনায় মাঠের দুই আম্পায়ার স্যাম নোগাইস্কি ও এহসান রাজা, টিভি আম্পায়ার রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ ও চতুর্থ আম্পায়ার তানভীর আহমেদ ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের কাছে নাহিদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনেন। ম্যাচ রেফারি অভিযোগ আমলে নিয়ে ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কর্তন ও একটি ডিমেরিট পয়েন্টের শাস্তি দেন।
নাহিদ রানা নিজের দোষ স্বীকার করায় আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি।
আগামীকাল ১৩ নভেম্বর। প্যারিসে সন্ত্রাসী সিরিজ হামলার ১০ বছর পূর্তির দিন। ২০১৫ সালের ঠিক এই দিনেই মাঠে যখন ফ্রান্স-জার্মানির প্রীতি ম্যাচ চলছিল, তখনই প্যারিস ও স্তাদ দ্য ফ্রান্সে ঘটে এই সন্ত্রাসী হামলা। যে হামলা প্রাণ কেড়ে নেয় ১৩০ জনের।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের তদন্ত করতে কদিন আগেই তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সেই কমিটিতে নতুন করে গতকাল যুক্ত হয়েছেন আরও দুজন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক২ ঘণ্টা আগে
গত কয়েকদিনে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা আরও জোরদার করছে। জায়গা জায়গায় চলছে চেকিং। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আগামীকাল ঢাকায় হবে তিনটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট। প্রশ্ন উঠছে তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন থাকবে।২ ঘণ্টা আগে
চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অ্যাশেজের মতো টুর্নামেন্টে তাঁর মতো পেসারের না থাকাটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য কত বড় ধাক্কার, সেটা না বললেও চলছে। ঘরের মাঠে ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট শুরুর সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন আরও বেশি দুশ্চিন্তা বাড়ছে অজিদের।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের তদন্ত করতে কদিন আগেই তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সেই কমিটিতে নতুন করে গতকাল যুক্ত হয়েছেন আরও দুজন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাইমা হক ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান খান।
আর আগে ঘোষিত কমিটিতে ছিলেন সাবেক বিচারপতি তারিক উল হাকিম ও ব্যারিস্টার সরওয়াত সিরাজ শুক্লা রয়েছেন এবং বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা। জাতীয় দলের নারী ক্রিকেটার জাহানারা আলম সম্প্রতি যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তুলেছিলেন মঞ্জুর বিরুদ্ধে। তাঁর মুখ খোলার পর সাবেক ক্রিকেটার রুমানা আহমেদও জাহানারার সমর্থনে কোচের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন। সব মিলিয়ে ৮ নভেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে বিসিবি।
আজ দুজন সদস্য যোগ হওয়ায় তদন্ত কমিটির গঠন দাঁড়াল নিম্নরূপ—
চেয়ারম্যান: তারিক উল হাকিম, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি
সদস্য: অধ্যাপক ড. নাইমা হক, সাবেক চেয়ারম্যান, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্তমান সদস্য, আইন কমিশন, বাংলাদেশ, ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট ও সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সমিতি, ব্যারিস্টার মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান খান, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, রুবাবা দৌলা, পরিচালক, বিসিবি।
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের তদন্ত করতে কদিন আগেই তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সেই কমিটিতে নতুন করে গতকাল যুক্ত হয়েছেন আরও দুজন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাইমা হক ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট ব্যারিস্টার মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান খান।
আর আগে ঘোষিত কমিটিতে ছিলেন সাবেক বিচারপতি তারিক উল হাকিম ও ব্যারিস্টার সরওয়াত সিরাজ শুক্লা রয়েছেন এবং বিসিবির পরিচালক রুবাবা দৌলা। জাতীয় দলের নারী ক্রিকেটার জাহানারা আলম সম্প্রতি যৌন নিপীড়নের অভিযোগ তুলেছিলেন মঞ্জুর বিরুদ্ধে। তাঁর মুখ খোলার পর সাবেক ক্রিকেটার রুমানা আহমেদও জাহানারার সমর্থনে কোচের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছিলেন। সব মিলিয়ে ৮ নভেম্বর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারক তারিক উল হাকিমকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করে বিসিবি।
আজ দুজন সদস্য যোগ হওয়ায় তদন্ত কমিটির গঠন দাঁড়াল নিম্নরূপ—
চেয়ারম্যান: তারিক উল হাকিম, সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি
সদস্য: অধ্যাপক ড. নাইমা হক, সাবেক চেয়ারম্যান, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্তমান সদস্য, আইন কমিশন, বাংলাদেশ, ব্যারিস্টার সারওয়াত সিরাজ শুক্লা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট ও সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা ক্রীড়া সমিতি, ব্যারিস্টার মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান খান, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট, রুবাবা দৌলা, পরিচালক, বিসিবি।
আগামীকাল ১৩ নভেম্বর। প্যারিসে সন্ত্রাসী সিরিজ হামলার ১০ বছর পূর্তির দিন। ২০১৫ সালের ঠিক এই দিনেই মাঠে যখন ফ্রান্স-জার্মানির প্রীতি ম্যাচ চলছিল, তখনই প্যারিস ও স্তাদ দ্য ফ্রান্সে ঘটে এই সন্ত্রাসী হামলা। যে হামলা প্রাণ কেড়ে নেয় ১৩০ জনের।১ ঘণ্টা আগে
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।১২ মিনিট আগে
গত কয়েকদিনে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা আরও জোরদার করছে। জায়গা জায়গায় চলছে চেকিং। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আগামীকাল ঢাকায় হবে তিনটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট। প্রশ্ন উঠছে তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন থাকবে।২ ঘণ্টা আগে
চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অ্যাশেজের মতো টুর্নামেন্টে তাঁর মতো পেসারের না থাকাটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য কত বড় ধাক্কার, সেটা না বললেও চলছে। ঘরের মাঠে ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট শুরুর সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন আরও বেশি দুশ্চিন্তা বাড়ছে অজিদের।৩ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গত কয়েকদিনে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা আরও জোরদার করছে। জায়গা জায়গায় চলছে চেকিং। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আগামীকাল ঢাকায় হবে তিনটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট। প্রশ্ন উঠছে তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন থাকবে।
ফুটবলে কাল রাত ৮টায় জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল। ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে তা। দুটো ম্যাচের নিরাপত্তার জন্য আগেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার সভা করেছে বাফুফে। আজও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ম্যাচের দিন স্বাভাবিকভাবেই স্টেডিয়ামসংলগ্ন দোকান পাট বন্ধ রাখা হবে।
আজকের পত্রিকাকে বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস বলেন, ‘নিরাপত্তার বিষয়টা নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করেছি। সেনাবাহিনী নিরাপত্তার সবকিছু দেখভাল করবে। পুলিশও থাকবে। আশা করি, কোনো সমস্যা হবে না।’
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজে দুপুর ২ টায় মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ হকি দল। নিরাপত্তার বিষয়ে হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্ণেল (অব.) রিয়াজুল হাসান বলেন, ‘(কালকের ম্যাচে) পুলিশ পুরো নিরাপত্তা দিচ্ছে। সেনাবাহিনীকে তো চিঠি দেওয়া আছে যে কোনো হ্যাম্পার হয়ে যেতে পারে কি না।’
৮ নভেম্বর শুরু হওয়া এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ আজ পর্যন্ত হয়েছে জাতীয় স্টেডিয়ামে। কাল ও পরশু হবে ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে। তাই সেখানে নিরাপত্তা নিয়ে খুব একটা শঙ্কা নেই, বললেই চলে।
গত বছর জুলাই আন্দোলনের সময় সংঘটিত ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায়’ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার রায় কবে হবে সেটি কাল নির্ধারণ করবে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গত কয়েকদিনে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে নাশকতার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করছে সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
গত কয়েকদিনে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা আরও জোরদার করছে। জায়গা জায়গায় চলছে চেকিং। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আগামীকাল ঢাকায় হবে তিনটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট। প্রশ্ন উঠছে তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন থাকবে।
ফুটবলে কাল রাত ৮টায় জাতীয় স্টেডিয়ামে নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ দল। ১৮ নভেম্বর এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবেই দেখা হচ্ছে তা। দুটো ম্যাচের নিরাপত্তার জন্য আগেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার সভা করেছে বাফুফে। আজও এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ম্যাচের দিন স্বাভাবিকভাবেই স্টেডিয়ামসংলগ্ন দোকান পাট বন্ধ রাখা হবে।
আজকের পত্রিকাকে বাফুফের কম্পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম গাউস বলেন, ‘নিরাপত্তার বিষয়টা নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করেছি। সেনাবাহিনী নিরাপত্তার সবকিছু দেখভাল করবে। পুলিশও থাকবে। আশা করি, কোনো সমস্যা হবে না।’
বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সিরিজে দুপুর ২ টায় মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ হকি দল। নিরাপত্তার বিষয়ে হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্ণেল (অব.) রিয়াজুল হাসান বলেন, ‘(কালকের ম্যাচে) পুলিশ পুরো নিরাপত্তা দিচ্ছে। সেনাবাহিনীকে তো চিঠি দেওয়া আছে যে কোনো হ্যাম্পার হয়ে যেতে পারে কি না।’
৮ নভেম্বর শুরু হওয়া এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ আজ পর্যন্ত হয়েছে জাতীয় স্টেডিয়ামে। কাল ও পরশু হবে ঢাকার আর্মি স্টেডিয়ামে। তাই সেখানে নিরাপত্তা নিয়ে খুব একটা শঙ্কা নেই, বললেই চলে।
গত বছর জুলাই আন্দোলনের সময় সংঘটিত ‘মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায়’ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার রায় কবে হবে সেটি কাল নির্ধারণ করবে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। গত কয়েকদিনে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় ককটেল বিস্ফোরণ ও বাসে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে নাশকতার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করছে সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
আগামীকাল ১৩ নভেম্বর। প্যারিসে সন্ত্রাসী সিরিজ হামলার ১০ বছর পূর্তির দিন। ২০১৫ সালের ঠিক এই দিনেই মাঠে যখন ফ্রান্স-জার্মানির প্রীতি ম্যাচ চলছিল, তখনই প্যারিস ও স্তাদ দ্য ফ্রান্সে ঘটে এই সন্ত্রাসী হামলা। যে হামলা প্রাণ কেড়ে নেয় ১৩০ জনের।১ ঘণ্টা আগে
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।১২ মিনিট আগে
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের তদন্ত করতে কদিন আগেই তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সেই কমিটিতে নতুন করে গতকাল যুক্ত হয়েছেন আরও দুজন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক২ ঘণ্টা আগে
চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অ্যাশেজের মতো টুর্নামেন্টে তাঁর মতো পেসারের না থাকাটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য কত বড় ধাক্কার, সেটা না বললেও চলছে। ঘরের মাঠে ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট শুরুর সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন আরও বেশি দুশ্চিন্তা বাড়ছে অজিদের।৩ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অ্যাশেজের মতো টুর্নামেন্টে তাঁর মতো পেসারের না থাকাটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য কত বড় ধাক্কার, সেটা না বললেও চলছে। ঘরের মাঠে ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট শুরুর সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন আরও বেশি দুশ্চিন্তা বাড়ছে অজিদের।
অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতে ট্রাভিস হেড, মারনাস লাবুশেন, জশ হ্যাজলউডরা ব্যস্ত অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট শেফিল্ড শিল্ড ক্রিকেটে। এই প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়েই অস্ট্রেলিয়াকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছেন হ্যাজলউড ও শন অ্যাবট। সিডনিতে আজ নিউ সাউথ ওয়েলস-ভিক্টোরিয়া ম্যাচের তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পর হ্যাজলউড-অ্যাবট মাঠ ছেড়ে উঠে গেছেন। যাঁদের মধ্যে অ্যাবট হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে পার্থ টেস্ট থেকে ছিটকে গেছেন। ২১ নভেম্বর পার্থে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট।
অ্যাবট-হ্যাজলউড দুজনেরই চোটের পর মেডিকেল পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। অ্যাবট ছিটকে গেলেও অ্যাশেজের জন্য প্রস্তুতি নিতে হ্যাজলউড সবুজ সংকেত পেয়েছেন। হ্যাজলউড-অ্যাবটের অবস্থা নিয়ে আপডেট জানিয়ে আজ এক বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বলেছে, ‘পরিকল্পনা অনুযায়ী জশ হ্যাজলউড পার্থে অ্যাশেজের অস্ট্রেলিয়া দলে যোগ দেবেন। সিডনিতে আজ ভিক্টোরিয়ার ইনিংসের এক পর্যায়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। হঠাৎ ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে টান অনুভব করেন তিনি। স্ক্যানের পর তাঁকে মাংসপেশির চোট থেকে শঙ্কামুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রেনিং করবে তিনি। শন অ্যাবটও হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন। চোট গুরুতর হওয়ায় পার্থ টেস্টের দলে থাকছেন না। আসন্ন সপ্তাহগুলোতে তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে।’
হ্যাজলউডের ফিটনেসের ব্যাপারটা অস্ট্রেলিয়ার এখন গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। কারণ, তারকা পেসার কামিন্স ছিটকে যাওয়ায় হ্যাজলউডের ওপর অজিদের নির্ভরশীলতা এখন বাড়ছে। তার ওপর অ্যাবটের মতো পেস বোলিং অলরাউন্ডারও নেই। সেক্ষেত্রে পার্থ টেস্ট দিয়ে ডগেটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হতে পারে ব্রেন্ডন ডগেটের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ডগেট ৫০ ম্যাচে নিয়েছেন ১৯০ উইকেট। ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন ৯ বার। একবার ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছেন।
শেফিল্ড শিল্ডে হ্যাজলউড-অ্যাবট খেলেছেন নিউ সাউথ ওয়েলসের জার্সিতে। তাঁদের চোটে পড়ার দিনে ভিক্টোরিয়ার কাছে ৩০০ রানে হেরেছে নিউ সাউথ ওয়েলস। এদিকে পার্থ টেস্টে কামিন্স না থাকায় অধিনায়কত্ব করবেন স্টিভ স্মিথ। আর ব্রিসবেনে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে কামিন্স অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের ভেন্যু অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনি। যার মধ্যে মেলবোর্নে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। সিডনিতে নতুন বছরে ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট।
চোটে পড়ে আগেই ছিটকে গেছেন প্যাট কামিন্স। অ্যাশেজের মতো টুর্নামেন্টে তাঁর মতো পেসারের না থাকাটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য কত বড় ধাক্কার, সেটা না বললেও চলছে। ঘরের মাঠে ক্রিকেটের এই ঐতিহাসিক টুর্নামেন্ট শুরুর সময় যখন ঘনিয়ে আসছে, তখন আরও বেশি দুশ্চিন্তা বাড়ছে অজিদের।
অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতে ট্রাভিস হেড, মারনাস লাবুশেন, জশ হ্যাজলউডরা ব্যস্ত অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট শেফিল্ড শিল্ড ক্রিকেটে। এই প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্টে খেলতে গিয়েই অস্ট্রেলিয়াকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছেন হ্যাজলউড ও শন অ্যাবট। সিডনিতে আজ নিউ সাউথ ওয়েলস-ভিক্টোরিয়া ম্যাচের তৃতীয় দিনে লাঞ্চের পর হ্যাজলউড-অ্যাবট মাঠ ছেড়ে উঠে গেছেন। যাঁদের মধ্যে অ্যাবট হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ে পার্থ টেস্ট থেকে ছিটকে গেছেন। ২১ নভেম্বর পার্থে শুরু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট।
অ্যাবট-হ্যাজলউড দুজনেরই চোটের পর মেডিকেল পরীক্ষানিরীক্ষা করা হয়েছে। অ্যাবট ছিটকে গেলেও অ্যাশেজের জন্য প্রস্তুতি নিতে হ্যাজলউড সবুজ সংকেত পেয়েছেন। হ্যাজলউড-অ্যাবটের অবস্থা নিয়ে আপডেট জানিয়ে আজ এক বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বলেছে, ‘পরিকল্পনা অনুযায়ী জশ হ্যাজলউড পার্থে অ্যাশেজের অস্ট্রেলিয়া দলে যোগ দেবেন। সিডনিতে আজ ভিক্টোরিয়ার ইনিংসের এক পর্যায়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। হঠাৎ ডান হ্যামস্ট্রিংয়ে টান অনুভব করেন তিনি। স্ক্যানের পর তাঁকে মাংসপেশির চোট থেকে শঙ্কামুক্ত করা হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ট্রেনিং করবে তিনি। শন অ্যাবটও হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন। চোট গুরুতর হওয়ায় পার্থ টেস্টের দলে থাকছেন না। আসন্ন সপ্তাহগুলোতে তাঁর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হবে।’
হ্যাজলউডের ফিটনেসের ব্যাপারটা অস্ট্রেলিয়ার এখন গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। কারণ, তারকা পেসার কামিন্স ছিটকে যাওয়ায় হ্যাজলউডের ওপর অজিদের নির্ভরশীলতা এখন বাড়ছে। তার ওপর অ্যাবটের মতো পেস বোলিং অলরাউন্ডারও নেই। সেক্ষেত্রে পার্থ টেস্ট দিয়ে ডগেটের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হতে পারে ব্রেন্ডন ডগেটের। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ডগেট ৫০ ম্যাচে নিয়েছেন ১৯০ উইকেট। ইনিংসে ৫ উইকেট পেয়েছেন ৯ বার। একবার ম্যাচে ১০ উইকেট পেয়েছেন।
শেফিল্ড শিল্ডে হ্যাজলউড-অ্যাবট খেলেছেন নিউ সাউথ ওয়েলসের জার্সিতে। তাঁদের চোটে পড়ার দিনে ভিক্টোরিয়ার কাছে ৩০০ রানে হেরেছে নিউ সাউথ ওয়েলস। এদিকে পার্থ টেস্টে কামিন্স না থাকায় অধিনায়কত্ব করবেন স্টিভ স্মিথ। আর ব্রিসবেনে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে কামিন্স অধিনায়ক হয়েই ফিরবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের ভেন্যু অ্যাডিলেড, মেলবোর্ন ও সিডনি। যার মধ্যে মেলবোর্নে হবে বক্সিং ডে টেস্ট। সিডনিতে নতুন বছরে ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে পঞ্চম টেস্ট।
আগামীকাল ১৩ নভেম্বর। প্যারিসে সন্ত্রাসী সিরিজ হামলার ১০ বছর পূর্তির দিন। ২০১৫ সালের ঠিক এই দিনেই মাঠে যখন ফ্রান্স-জার্মানির প্রীতি ম্যাচ চলছিল, তখনই প্যারিস ও স্তাদ দ্য ফ্রান্সে ঘটে এই সন্ত্রাসী হামলা। যে হামলা প্রাণ কেড়ে নেয় ১৩০ জনের।১ ঘণ্টা আগে
আইরিশ ক্রিকেটার ক্যাড কারমাইকেলের দিকে অযথাই বল ছুড়ে মেরেছিলেন। সিলেটের টেস্টের প্রথম দিনের এই ঘটনার জন্য আইসিসির শাস্তি পেতে হলো নাহিদ রানাকে। তাঁর ম্যাচ ফির ২৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। নামের পাশে যোগ হয়েছে একটি ডিমেরিট পয়েন্টও।১২ মিনিট আগে
বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক এবং টিম ম্যানেজার মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগের তদন্ত করতে কদিন আগেই তিন সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। সেই কমিটিতে নতুন করে গতকাল যুক্ত হয়েছেন আরও দুজন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক২ ঘণ্টা আগে
গত কয়েকদিনে ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরাপত্তা আরও জোরদার করছে। জায়গা জায়গায় চলছে চেকিং। এমন পরিস্থিতির মধ্যে আগামীকাল ঢাকায় হবে তিনটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট। প্রশ্ন উঠছে তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেমন থাকবে।২ ঘণ্টা আগে