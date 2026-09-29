ব্যালন ডি’অরের ভাগ্য নির্ধারণ, কেবল ঘোষণার অপেক্ষা

২০২৬ সালের পুরুষদের ব্যালন ডি’অরের ভোট গ্রহণ শেষ হয়েছে। ফ্রান্স ফুটবলের নির্বাচিত ৩০ জনের তালিকা থেকে ভোটাররা নিজেদের পছন্দের খেলোয়াড় বেছে নিয়েছেন। এখন সেই ভোট গণনা করে চূড়ান্ত বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে।
এবারের লড়াইটা বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। হ্যারি কেইন, লামিনে ইয়ামাল, কিলিয়ান এমবাপ্পে, লিওনেল মেসি ও রদ্রির নাম সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে। তবে ভোটের ফল প্রকাশের আগে কাউকেই নিশ্চিত বিজয়ী বলা যাচ্ছে না।
পুরুষদের ব্যালন ডি’অরের জন্য ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ১০০ দেশের একজন করে সাংবাদিক ভোট দেন। প্রত্যেক ভোটার ৩০ জনের তালিকা থেকে ১০ জন খেলোয়াড়কে পছন্দের ক্রমে সাজান। প্রথম পছন্দের খেলোয়াড় পান ১৫ পয়েন্ট। এরপর যথাক্রমে ১২, ১০, ৮, ৭, ৫, ৪, ৩, ২ ও ১ পয়েন্ট দেওয়া হয়।
ভোটারদের তিনটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হয়। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স, দলের পারফরম্যান্স ও অর্জন এবং খেলোয়াড়ের আচরণ ও ফেয়ার প্লে।
এবারের ৩০ জনের তালিকায় কেইন, ইয়ামাল, এমবাপ্পে ও মেসির পাশাপাশি উসমান দেম্বেলে, রদ্রি, আরলিং হালান্ড, জুড বেলিংহাম, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, ফাবিয়ান রুইজ ও ভিতিনহাদের মতো তারকারাও আছেন।
ব্যালন ডি’অর জয়ের দৌড়ে অবশ্য কেইনকে এগিয়ে রাখা হচ্ছে। তাঁর পর রয়েছেন ইয়ামাল ও এমবাপ্পে। মেসি ও রদ্রিও শীর্ষ পাঁচের মধ্যে আছেন। তবে এটি ভোটের ফল নয়। চূড়ান্ত বিজয়ী নির্ধারণ করবে ভোটের পয়েন্ট।
২০২৬ সালের ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত। লন্ডনের প্যালাডিয়ামে বসবে পুরস্কারের ৭০তম আসর। প্রথমবারের মতো লন্ডন এই মর্যাদাপূর্ণ আয়োজনের স্বাগতিক হয়েছে।
এই আয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যালন ডি’অরের ইতিহাসও। ১৯৫৬ সালে প্রথমবার পুরস্কার জিতেছিলেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি স্ট্যানলি ম্যাথিউজ। ৭০ বছর পূর্তির আয়োজনে তাঁকেই বিশেষভাবে স্মরণ করবে কর্তৃপক্ষ।
গত বছর পুরুষদের ব্যালন ডি’অর জিতেছিলেন উসমান দেম্বেলে। এবার তাঁর উত্তরসূরি কে হবেন, সেটিই এখন ফুটবল বিশ্বের বড় প্রশ্ন। ভোট শেষ হয়েছে, ২৬ অক্টোবরের ঘোষণাই দেবে সেই প্রশ্নের উত্তর।
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