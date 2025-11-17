ইতালিকে ঝুঁকিতে ফেলে হাল্যান্ডের দায়িত্ব মুক্তির আনন্দ

ক্রীড়া ডেস্ক
১৯৯৮ সালের পর থেকে বিশ্বকাপে দর্শক হয়ে আছে নরওয়ে। অবশেষে বাছাইপর্বের বাধা অতিক্রম করল তারা। ২০২৬ বিশ্বকাপের মুল পর্বে জায়গা করে নিল নরওয়েজিয়ানরা। ২৮ বছর পর বিশ্বমঞ্চে দেখা যাবে তাদের। ইউরোপের দলটিকে বিশ্বকাপে নেওয়ার নায়ক আর্লিং হাল্যান্ড। দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর দায়িত্ব মুক্তির আনন্দে ভাসছেন এই স্ট্রাইকার।
ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বের ‘আই’ গ্রুপে নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ইতালিকে ৪-১ গোলে হারিয়েছে নরওয়ে। তাদের কাছে হেরে আরও একবার বিশ্বকাপে জায়গা না পাওয়ার শঙ্কায় পড়ে গেল ইতালি। প্লে অফে খেলতে হবে আজ্জুরিদের। আগের দুই আসরেও প্লে অফ হেরেছিল চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।
সান সিরোতে ৯ গোলের ব্যবধানে নরওয়েকে হারাতে পারলে সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট কাটতো ইতালি। এই কঠিন সমীকরণ মেলানো তো দূরে থাক, ন্যূনতম ব্যবধানেও জিততে পারেনি তারা। হারলেও সান সিরোতে শুরুতেই পিও এসপোসিতোর গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা। এরপর প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখে জয় নিয়ে ফিরেছে নরওয়ে। জোড়া গোল করেন হাল্যান্ড। বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার দিনে দলের জয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারায় একটু বেশিই খুশি ম্যানচেস্টার সিটি তারকা।
ম্যাচ শেষে সংবাদমাধ্যমকে হাল্যান্ড বলেন, ‘নরওয়েকে বিশ্বকাপে নিয়ে আসা আমার জন্য দায়িত্ব ছিল। আমি কয়েক বছর ধরেই এটা বলে আসছি। এটা আমার কাঁধে বড় দায়িত্ব ছিল। ২০১৯ সালে জাতীয় দলে আসার পর থেকেই আমি বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে আসছি। আমি জানি না এটাকে ইতিহাস বলা যাবে কিনা। আপনি চাইলে এটাকে যেকোনো কিছু বলতে পারেন।’
দলের জন্য চাপ নিতে ভালো লাগে হাল্যান্ডের, ‘আমি খুশি। বিশ্বকাপ নিশ্চিত হওয়ার পর স্বস্তি পেয়েছি। অনেক চাপ এবং কিছু বিষয় আছে। আমি সেসব অনুভব করি। এটা আমার জন্য মজার বিষয় হবে।’
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আকবর আলীরা। প্রথম ম্যাচে হংকং ‘এ’ দলকে ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে তারা। আফগানদের বিপক্ষেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ-আফগানিস্তান লড়াই ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স
বাংলাদেশ ‘এ’-আফগানিস্তান ‘এ’,
রাত ৮: ৩০
টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ: চতুর্থ রাউন্ড
সিলেট-খুলনা
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ময়মনসিংহ-চট্টগ্রাম
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
ঢাকা-রাজশাহী
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
রংপুর-বরিশাল
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
বিসিবি ইউটিউব
ফুটবল বিশ্বকাপ
বাছাই জার্মানি-পোল্যান্ড
রাত ১টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
নেদারল্যান্ডস-লিথুয়ানিয়া
রাত ১টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
সনি লিভ
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০০৫ সালের ২৬ মে লর্ডসে অভিষেক হওয়া বেবি-ফেসের সেই মুশফিকুর রহিম বিশেষ এক মুহূর্তের অপেক্ষায়। ২০ বছর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের মুশফিক খেলে ফেলেছেন ৯৯ টেস্ট। পরশু মুশফিক যখন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুর টেস্ট খেলতে নামবেন, পূর্ণ হবে টেস্ট ম্যাচের সেঞ্চুরি। ১০০ টেস্ট খেলা বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট ক্রিকেটার হবেন তিনি। দেড় শ বছরের টেস্ট ইতিহাসে ১০০ টেস্ট খেলা ক্রিকেটারের সংখ্যা মাত্র ৭৮ জন।
মুশফিকের এই বিশেষ মুহূর্ত দেখার জন্য মাঠে উপস্থিত থাকবেন তাঁর বাবা ও মা। বাবা মাহবুব হামিদ নিয়মিতই দেশে-বিদেশে ছেলের খেলা দেখে থাকেন। তবে পরশু শুরু মিরপুর টেস্টের তাৎপর্য তাঁর কাছে অন্যরকম। গতকাল আজকের পত্রিকাকে মাহবুব বলেন, ‘আমি ও তার মা থাকব মাঠে। উপস্থিত থাকতে পারে তার স্ত্রী-সন্তানেরাও। আমরা তার বাবা-মা মাঠে উপস্থিত থেকে ছেলের গৌরবময় মুহূর্ত দেখব ইনশা আল্লাহ।’
মুশফিকের শততম টেস্ট খেলা উপলক্ষে বিসিবির কিছু উদ্যোগ থাকছে। তবে তারা এখনো পরিষ্কার করেনি দেশের অন্যতম সেরা ব্যাটারের বিশেষ মুহূর্ত কীভাবে রাঙানো হবে। গতকাল ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম আজকের পত্রিকাকে বললেন, ‘অবশ্যই মুশফিকের সম্মান জানাব আমরা। যেদিন খেলা হবে, আমরা উদ্যাপনও করব। কারণ, আমাদের দেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে সে ১০০ টেস্ট খেলতে যাচ্ছে। কিছু পরিকল্পনা আছে আমাদের। এখনই বলতে চাচ্ছি না, কিছুটা রহস্য রাখছি। তবে তাকে যোগ্য সম্মান দেব। সেটা ম্যাচের কোন সময়ে দেওয়া হবে, ম্যাচ রেফারির সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করব।’
শৃঙ্খলা, নিবেদন, পরিশ্রম, সততা—সবকিছুর মিশ্রণে মুশফিককে পরিণত করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ব্যাটারে। তিন সংস্করণের এই যুগে টেস্ট ক্রিকেটের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অন্যরকম। ২০ বছর ধরে তাই মাথায় টেস্টের ব্যাগি গ্রিনটা পরে খেলেন। যে টুপি তাঁর পরিশ্রম, নিবেদন আর অসংখ্য কীর্তির সাক্ষী। বাংলাদেশ ক্রিকেটে ব্যাগি গ্রিনের প্রচলনটা সেভাবে নেই। যদিও এখনো পর্যন্ত যে ৮৭ ক্রিকেটারের টেস্ট অভিষেক হয়েছে, প্রত্যেকেই একটি করে ব্যাগি গ্রিন টুপি পেয়েছেন। কিন্তু বেশির ভাগই মাঠে ব্যবহার করেন না, সযত্নে তুলে রাখেন শোকেসে। একজন অবশ্য ব্যতিক্রম—মুশফিকুর রহিম।
টেস্ট টুপি নিয়ে মুশফিক একবার এই প্রতিবেদককে বলেছিলেন, ‘টেস্টের মর্যাদাই অন্য রকম। যতগুলো টেস্ট খেলি, এই আফসোস যেন না থাকে সেটার জন্য এটি পরি। টুপিটা পরলে আমার কাছে অন্য রকম ভালো লাগা কাজ করে। যত পুরোনো হবে, নোংরা হবে, যত ঘামের দাগ থাকবে, ততই মনে হবে, কিছু একটা হয়তো করেছিলাম।’
মুশফিকের শততম টেস্ট দেখার অপেক্ষায় বাংলাদেশ, শুনে গতকাল তাঁর সংক্ষিপ্ত বার্তা, ‘ইনশা আল্লাহ, আল্লাহ মালিক।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় স্টেডিয়ামে স্নায়ুক্ষয়ী উত্তেজনা। ১-১ স্কোরলাইনে খেলা চলছে সাডেন ডেথে। ঠিক তখনই বাঁ পায়ের দুর্দান্ত এক শটে হিম বাতাসে সোনালি সুবাস ছড়ালেন মতিউর মুন্না। গ্যালারি ফেটে পড়ল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে। ২২ বছর পেরিয়ে গেলেও তেমন উপলক্ষ আর পায়নি বাংলাদেশ। হারাতে পারেনি ভারতকে।
সেই আক্ষেপ নিয়ে নতুন করে বুনতে হচ্ছে স্বপ্ন। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে কাল বাংলাদেশ-ভারত দ্বৈরথের আরও একটি লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে জাতীয় স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামেই মতিউর রহমানের গোল্ডেন গোলে ২০০৩ সাফের সেমিফাইনালে শেষবার ভারতকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।
এর পর থেকে প্রতিবার ভারত ম্যাচ এলেই মনে পড়ে মুন্নাকে। গতকাল আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপে সাবেক এই ফুটবলারও খুলে দিলেন স্মৃতির ঝাঁপি। বাংলাদেশের হয়ে অর্ধশত ম্যাচ খেলে তাঁর গোল দুটি; যার একটিতে রয়েছে সোনালি প্রলেপ, ‘আমার ক্যারিয়ারের সেরা মুহূর্ত এটি। ওদের প্রেস করে বলটা নিয়ে সলো রান নিয়েছিলাম। সেখান থেকে বাঁ পায়ের শটে গোল। এমন গোল যদি আমাকে হাজারবার চেষ্টা করতে বলে, তারপরও আর সম্ভব না। দর্শক সমর্থন ছিল, নিজের ভেতর একটা তাড়না ছিল। তাতেই হয়ে গেছে। কিছু কিছু বিষয় এ রকম থাকে। এটাই শেষ গোল্ডেন গোল। এরপর তো সেটা বন্ধই হয়ে গেছে। হয়তো আমার ভাগ্যেই ছিল।’
বাংলাদেশ আর ভাগ্যের সহায়তা পায়নি। ঘরের মাঠ হোক কিংবা বাইরে—ভারতের বিপক্ষে মাঠ ছাড়তে হয়েছে হার কিংবা ড্র নিয়ে। জয়ের হাসি আর হাসেনি বাংলাদেশ। ২২ বছর পর সেই দুঃখ এবার ঘুচবে বলে মনে করেন মুন্না। আর অন্য সবার মতো তাঁর মনেও আত্মবিশ্বাসের বারুদ জমিয়ে দিয়েছেন হামজা চৌধুরী। মুন্না বলেন, ‘আমরা সৌভাগ্যবান, হামজা আমাদের হয়ে খেলছে। এটা আমাদের অনেক বড় পাওনা। তাকে দেখে আরও অনেকে আসছে খেলতে। ম্যাচটা তার জন্য হলেও জিততে হবে।’
ঘরের মাঠ বলেই ভারতের বিপক্ষে জেতা কঠিন হবে না বলে মনে করেন মুন্না। তাঁর চোখে, ‘ভারতের বিপক্ষে শেষ ম্যাচটা আমি দেখেছি। সেটা দেখার পর মনে হয়েছে, জেতা তেমন একটা কঠিন হওয়ার কথা না। যেহেতু ঘরের মাঠে খেলা, গ্যালারি পূর্ণ থাকবে।’
হামজার কাঁধে নেতৃত্বের ভার দেখতে চান মুন্না, ‘আমার মনে হয়, অধিনায়কত্বের আর্মব্যান্ড হামজার হাতে দিলে ভালো হয়। তাতে হামজা আরও দায়িত্ব নেবে, সবাই তার কথা শুনবে। এটা তো কোচের সিদ্ধান্ত, কোচ কীভাবে কী করবেন, সেটা তিনিই বলতে পারবেন।’
প্রবাসী ফুটবলাররা প্রশংসায় ভাসলেও মুদ্রার উল্টো পিঠ দেখছেন স্থানীয় ফুটবলাররা। মুন্না মনে করেন, জিততে হলে হামজাকে কেন্দ্র করেই খেলতে হবে। বললেন, ‘আমাদের স্থানীয় যারা এখানে আছে, যদিও সবাই বাংলাদেশি, তবু তারা যদি হামজাকে সহায়তা করে, এই ম্যাচ জেতা তেমন একটা কঠিন হবে না। হামজা আসায় ধরে নিচ্ছে, আমরা ওই মানের হয়ে গেছি। হামজাকে সহায়তা করে শুধু নিজের দায়িত্বটা পালন করলেই হয়।’
ভারত ম্যাচের প্রস্তুতিতে নেপালের বিপক্ষে ঘরের মাঠে শেষ মুহূর্তের গোলে ২-২ গোলে ড্র করেছে বাংলাদেশ। এমন ভুল করলে ফিরে আসার সুযোগ থাকবে না। মুন্না বলেন, ‘হামজা-শমিত দুজনে মিলে তো আর ১১ জনের খেলা খেলে দেবে না। এটা ডিফেন্স লাইনের দুর্বলতা। ওরা অমনোযোগী হয়ে যায় কিছু কিছু সময়। শেষ বাঁশি না বাজা পর্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।’
ফুটবল ছাড়ার পর ফুটবল অঙ্গনে আর নিয়মিত দেখা যায় না মুন্নাকে। নিজের ব্যবসায় কাটাচ্ছেন ব্যস্ত সময়। এর মধ্যেও কাল মাঠে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। হয়তো তাঁর মতো আরেক মুন্নাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আগের ম্যাচে লাল কার্ড দেখে আন্তর্জাতিক ফুটবলে প্রথমবারের মতো লাল কার্ড দেখেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাতে করে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব সামনে রেখে পর্তুগালের শেষ ম্যাচটা খেলতে পারেননি তিনি। তাঁকে ছাড়া খেলতে অব্য অসুবিধা হয়নি পর্তুগালের। বিস্ফোরক এক জয়ে কেটেছে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট।
২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট কাটতে পর্তুগালের সমীকরণ ছিল বেশ সহজ। আর্মেনিয়াকে হারালেই সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট কাটবে পর্তুগিজরা। পোর্তোর দো দ্রাগাও স্টেডিয়ামে আজ হলো এমনটাই। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আর্মেনিয়াকে ৮-১ গোলে হারিয়েছে পর্তুগাল।
ম্যাচের ৭ মিনিটে রেনাতো ভিগার গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। সেট পিস থেকে হেডে লক্ষ্যভেদ করেন ভিগা। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) দেখে পর্তুগিজ ডিফেন্ডারের গোলের বৈধতা দেওয়া হয়েছে। সমতায় ফিরতে বেশি সময় লাগেনি আর্মেনিয়ার।
১৮ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন আর্মেনিয়ার মিডফিল্ডার এদুয়ার্দো স্পার্তসিয়ান। সমতায় ফেরার পর শুধু গোলই হজম করে গেছে আর্মেনিয়া। প্রথমার্ধ পর্তুগাল শেষ করেছে ৫-১ গোলে এগিয়ে থেকে। যেখানে ৪৫ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেছেন ব্রুনো ফার্নান্দেজ। ২৮ মিনিটে গোল করেন গনসালো রামোস। ৩০ ও ৪১ মিনিটে গোল করেন জোয়াও নেভেস। যার মধ্যে তাঁর (নেভেস) দ্বিতীয় গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন ফার্নান্দেজ।
দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের বন্যা অব্যাহত রেখেছে পর্তুগাল। ৫১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ফার্নান্দেজ। হ্যাটট্রিকটা তিনি পেয়েছেন ঠিক ২১ মিনিট পরেই। ৭১ মিনিটে আর্মেনিয়ান ডিফেন্ডার সার্জেই মুরাদিয়ান ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন। ভিএআর দেখে পর্তুগালকে পেনাল্টি দেওয়া হয়। স্পটকিক থেকে হ্যাটট্রিক আদায় করে নেন ফার্নান্দেজ। ৮১ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেছেন তাঁর সতীর্থ নেভেস।
ফার্নান্দেজ, নেভেসের জোড়া হ্যাটট্রিকে ৮-১ গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। তবে আর্মেনিয়ার বিপক্ষে একগাদা গোল দিয়েও যে পেট ভরেনি পর্তুগিজদের। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে আর্মেনিয়ার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন ফ্রান্সিসকো কনসেইকাও। শেষ পর্যন্ত ৯-১ গোলের বিশাল জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে পর্তুগিজরা। তাতে করে নবমবারের মতো বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে পর্তুগাল। যার মধ্যে ২০০২ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত টানা সাত বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলেছে ইউরোপ মহাদেশের এই দলটি। যার মধ্যে সবশেষ ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনালেই থেমে যায় পর্তুগিজদের পথচলা।
