প্রথমবার বাংলাদেশে এসেই মুগ্ধ ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ০১
প্রথমবার বাংলাদেশে এসে মুগ্ধ ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার গিলবার্তো সিলভা। ছবি: কোকা-কোলা বাংলাদেশের ফেসবুক পেজ।
প্রথমবার বাংলাদেশে এসে মুগ্ধ ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার গিলবার্তো সিলভা। ছবি: কোকা-কোলা বাংলাদেশের ফেসবুক পেজ।

প্রথমবার এসেই যেন বাংলাদেশের প্রেমে পড়ে গেছেন ব্রাজিলের ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার গিলবার্তো সিলভা। ফিফার দূত হিসেবে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে যখন সিলভা ঢাকার হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে পা রেখেছেন, পাশে ছিলেন বাংলাদেশ ফুটবল অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়াও। অনুষ্ঠান যেভাবে আয়োজন করা হয়েছে, তাতে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন সিলভা।

ভারতের দিল্লি ও গুয়াহাটিতে তিন দিনের ভ্রমণ শেষে আজ সকালে ঢাকায় পৌঁছেছে বিশ্বকাপ ট্রফি। ঢাকার হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে স্বাগত অনুষ্ঠানে কাচঘেরা ট্রফির ওপর কালো কাপড় সরিয়ে উপস্থিত সবাইকে ট্রফি দেখার সুযোগ করে দেন সিলভা। ট্রফি উন্মোচনের পর ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার বলেন, ‘বাংলাদেশে এসে অনেক ভালো লাগছে। প্রথমবার এসেছি এখানে। উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের জন্য এমন আয়োজনের জন্য ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, কোকা কোলাকে ধন্যবাদ। দারুণ এক সময় ছিল এটা। বাংলাদেশে বিশ্বকাপের আসল শিরোপা নিয়ে আসাটা সত্যিই অনুপ্রেরণামূলক।’

তরুণ প্রজন্ম ফুটবলে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হবে বলে মনে করেন সিলভা। ঢাকায় আজ বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচনের সময় ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী মিডফিল্ডার বলেন, ‘আজ থেকে শুরু করে যত দিন আমি ট্রফিটা দেখব, এটা আমাকে সব সময় অনুপ্রাণিত করবে। একদম কাছ থেকে ট্রফি দেখার সুযোগ হয়েছে। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আরও বেশি অনুপ্রাণিত করবে এটা। শুধু ফুটবল উপভোগ করাই নয়, এই খেলার দূত হিসেবে কাজ করতেও ভালো লাগছে। ফিফা ও তার দলের হয়ে ট্রফি নিয়ে এখানে আসাটা আমার জন্য অনেক সম্মানের। আশা করি তরুণ প্রজন্ম ফুটবল খেলতে আরও বেশি অনুপ্রাণিত হবে।’

ছোটবেলা থেকেই ব্রাজিল প্রিয় দল জামালের কাছে। ২০০২ বিশ্বকাপের সময় তিনি ছিলেন কিশোর। সেই বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলের সিলভাকে যখন আজ পাশে পেলেন, তখন জামাল নস্টালজিক হয়ে পড়েছেন। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন,​ ‘আমি ছোটবেলা থেকে আমি ব্রাজিলকে অনুসরণ করছি। কারণ, আমার প্রথম প্রিয় ফুটবলার ছিলেন রোনালদো। ২০০২ সালের ব্রাজিল দলটা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ১২ বছর। সেই দলে রোনালদো, রিভালদো, রোনালদিনহোর পাশাপাশি আজকের এই গিলবার্তোও ছিলেন।’

কোমলপানীয় কোম্পানি কোকা-কোলার উদ্যোগে ট্রফির বিশ্বভ্রমণ কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে, যা বিশ্বের ৩০ সদস্যদেশে ১৫০ দিন চলবে। গত ৩ জানুয়ারি কিংবদন্তি আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরোর হাত ধরে শুরু হয়েছিল এই যাত্রা। ভারতের দিল্লি ও গুয়াহাটি ঘুরে বাংলাদেশে এসেছে বিশ্বকাপ ট্রফি। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। ১১ জুন মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু হবে। এই বিশ্বকাপেই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল।

