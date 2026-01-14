Ajker Patrika
বিশ্বকাপের ইস্যু বিসিবি ঠিকভাবেই দেখছে, বিশ্বাস তানজিদের

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভেন্যু নিয়ে অনিশ্চয়তায় চিন্তিত নন তামিম। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভেন্যু নিয়ে অনিশ্চয়তায় চিন্তিত নন তামিম। ছবি: সংগৃহীত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র ৩ সপ্তাহ বাকি থাকলেও এখনো বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা চলছে। বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত নন তানজিদ হাসান তামিম। এই বাঁ হাতি ব্যাটারের বিশ্বাস, বিষয়টি ভালোভাবেই দেখছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) ও আইসিসি।

মোস্তাফিজুর রহমানের কলকাতা নাইট রাইডার্স থেকে বাদ পড়াকে কেন্দ্র করেই জটিলতা তৈরি হয়। এরপর নিরাপত্তার বিষয়টি সামনে এনে ভারত থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজেদের ম্যাচগুলো সরিয়ে নিতে দুইবার আইসিসিকে চিঠি দিয়েছে বিসিবি। নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় সংস্থাটি। কোনো মতেই ভারতে দল পাঠাবে না দেশের ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থা। এমনকি আইসিসির অনুরোধের পরও নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি বিসিবি।

টালমাটাল পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত আসে সেটাই এখন জানার বিষয়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ‘সি’ গ্রুপে পড়েছে লিটন দাস, তাসকিন আহমেদরা। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স স্টেডিয়ামে তিনটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। দলটির বাকি ম্যাচটির ভেন্যু মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম।

তামিম বলেন, ‘একদমই (বিশ্বকাপ ভেন্যু নিয়ে অনিশ্চয়তা প্রভাব ফেলবে না) না। আপনারা জানেন এই বিষয়ে বিসিবি ও আইসিসি কথা বলছে, যেন আমরা নিরাপদ ও উপযুক্ত জায়গায় গিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে পারি। আমি বিশ্বাস করি, তারা বিষয়টি ঠিকভাবেই দেখছে। তাই এ নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নিজেদের প্রস্তুতি নিয়েও সন্তুষ্ট তামিম, ‘সিরিজের পর (আয়ারল্যান্ড সিরিজ) আমরা একটা ব্যাটিং ক্যাম্প করেছিলাম। এই সিরিজটা ব্যাটারদের অনেক সাহায্য করেছে। বিপিএলের পর খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না। তাই যত প্রস্তুতি নেওয়ার সেটা বিপিএলের মধ্যেই নিতে হবে।’

খেলাক্রিকেটবিপিএলতানজিদ হাসান তামিমটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
