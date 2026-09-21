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ফুটবল

নজরকাড়া ফ্রি কিকে মেসির ৯৩০

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১০: ৫০
নজরকাড়া ফ্রি কিকে মেসির ৯৩০
তারকা ফরোয়ার্ডের গোল উদযাপন। ছবি: সংগৃহীত

দুর্দান্ত এক ফ্রি কিকে ক্যারিয়ারের ৯৩০তম গোল করেছেন লিওনেল মেসি। তবে আর্জেন্টাইন মহাতারকার এই মাইলফলক ছোঁয়ার রাতেও জয়ের দেখা পায়নি ইন্টার মায়ামি। সান দিয়েগো এফসির বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করেছে দলটি।

রোববার রাতে ম্যাচের ১২তম মিনিটে আন্দের্স ড্রেয়ারের গোলে পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। ২৪তম মিনিটে ফ্রি কিক থেকে সমতা ফেরান মেসি। বক্সের ঠিক বাইরে ফাউলের শিকার হওয়ার পর তাঁর বাঁকানো শটটি গোলরক্ষক সিজে দস সান্তোসকে পরাস্ত করে পোস্টে লেগে জালে জড়ায়।

চলতি এমএলএস মৌসুমে এটি মেসির ২০তম গোল। লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন তিনি। কয়েক দিন আগে ক্রুজ আজুলের বিপক্ষে ক্যাম্পিওনেস কাপের ফাইনালে মায়ামির হয়ে নিজের শততম গোল করেছিলেন মেসি। সান দিয়েগোর বিপক্ষে গোল করে ক্লাবটির হয়ে তাঁর গোলসংখ্যা এখন ১০১। সব মিলিয়ে পেশাদার ক্যারিয়ারে তাঁর গোল ৯৩০টি।

গোলের পাশাপাশি সতীর্থদের গোল করাতেও অবদান রাখছেন মেসি। চলতি এমএলএস মৌসুমে ২২ ম্যাচে তাঁর অ্যাসিস্ট ১১টি। টানা তিন ম্যাচে গোল করার পাশাপাশি টানা আট ম্যাচে গোল কিংবা অ্যাসিস্টে অবদান রেখেছেন তিনি।

ম্যাচের ৭৪তম মিনিটে লুইস সুয়ারেজের গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। তবে ৮৩তম মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে সান দিয়েগোকে সমতায় ফেরান ড্রেয়ার। শেষ পর্যন্ত আর কোনো গোল না হওয়ায় পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে দুই দল।

এই ড্রয়ে এমএলএসে টানা চার ম্যাচ জয়হীন থাকল মায়ামি। লিগে তারা সবশেষ জিতেছিল ২৯ আগস্ট মন্ট্রিলের বিপক্ষে।

ম্যাচের শেষ ছয় মিনিটে তিনটি শট নেন মেসি। জয়সূচক গোলের জন্য একাধিকবার চেষ্টা করলেও প্রতিবারই তাঁর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন সান দিয়েগোর গোলরক্ষক দস সান্তোস।

৪৬ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সের তৃতীয় স্থানে রয়েছে মায়ামি। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর কলম্বাস ক্রুর বিপক্ষে পরবর্তী এমএলএস ম্যাচ খেলবে দলটি।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলইন্টার মায়ামি
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