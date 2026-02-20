ভারতকে হারিয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরতে চায় বাংলাদেশ

সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসের ফাইনালে পা রেখেছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বে শিরোপা জেতার খুব কাছ থেকে ফিরে আসার পর আরও একটা সুযোগ তাদের সামনে। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ভারত ‘এ’ দলকে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরতে চান বাংলাদেশের অধিনায়ক ফাহিমা খাতুন।
এবারের ফাইনালটা বাংলাদেশের জন্য প্রতিশোধের মিশন। ২০২৩ সালে মেয়েদের এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসের প্রথম পর্বের ফাইনালেও দলটির প্রতিপক্ষ ছিল ভারত। সেবার বাংলাদেশকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল তারা। আসন্ন শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার সব রকম চেষ্টাই করবে বাংলাদেশ–এমন ইঙ্গিত দিলেন ফাহিমা।
সেমিফাইনাল জেতার পর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় বাংলাদেশ ফাহিমা বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো লাগছে। আমরা ফাইনাল নিশ্চিত করতে পেরেছি। আরেকটি দিন বাকি আছে (ফাইনাল)। আশা করব ফাইনালটা ভালো খেলে, দেশের জন্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছি সেটা পূরণ করতে পারব। তারপর আমি বলব যে, আজকে (পাকিস্তানের বিপক্ষে) আমাদের সব বিভাগই ভালো ক্রিকেট খেলেছে। উইকেট আসলে ধীরগতির ছিল। সে অনুযায়ী ১১০ রান করেও আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে আমাদের বোলাররা ডিফেন্ড করতে পারবে। তো আমাদের বোলাররা ভালো করেছে, পুরো কৃতিত্ব দলকে দিতে চাই। সেই সঙ্গে টুর্নামেন্টে জয়ের ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।’
বাস্তবতা বলছে–ফাইনালে কিছুটা পিছিয়েই থাকবে বাংলাদেশ; শক্তির বিচারে তাদের চেয়ে এগিয়ে ভারত। তবে সেমিফাইনালের দাপুটে পারফরম্যান্স আশা দেখাচ্ছে বাংলাদেশকে। ব্যাংককের তারথাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে লো স্কোরিং ম্যাচে বোলারদের কল্যাণে বাজিমাত করেছে তারা। ১১০ রান করে ৫৪ রানে জিতেছে বাংলাদেশ। ১০ ওভারে ৪৪ রানে ৩ উইকেট হারানো দলকে ১০০ পার করা সংগ্রহ এনে দেন ফাহিমা। ৩২ বলে ৫ বাউন্ডারিতে ৪০ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন অধিনায়ক।
বাংলাদেশের বোলারদের তোপের মুখে পড়ে এই রান টপকাতেই তালগোল পাকিয়ে ফেলে পাকিস্তান। দলীয় ৩০ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৬.৪ ওভারে ৫৬ রানে অলআউট হয় তারা। শাওয়াল জুলফিকার (১৪), হাফসা খালিদ (১২) ও উসরা আমির (১১) ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্ক স্পর্শ করতে পারেননি। মাত্র ৬ রানে ৩ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল সানজিদা আক্তার মেঘলা। সমান রান দিয়ে ২ ব্যাটারকে ফেরান অধিনায়ক ফাহিমা।
