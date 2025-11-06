প্রথম ‘শান্তি পুরস্কার’ কি ট্রাম্পকে দেবে ফিফা

ক্রীড়া ডেস্ক
শান্তি পুরস্কার নামে নতুন একটি বার্ষিক পুরস্কার চালু করল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (ফিফা)। গতকাল মায়ামিতে আমেরিকা বিজনেস ফোরাম অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। যেখানে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসিদের মতো পরিচিত মুখরা। বার্তা সংস্থা এএফপির বরাত দিয়ে ব্যাংকক পোস্ট বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বিবৃতিতে ইনফান্তিনো বলেন, ‘ফুটবল মানে শান্তি। সমগ্র বিশ্ব ফুটবল সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ফিফা শান্তি পুরস্কার-ফুটবল ইউনাইটস দ্য ওয়ার্ল্ড সেই ব্যক্তিদের বিশাল প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দেবে, যারা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আশা জাগায়।’
আগামী ৫ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি সেন্টারে ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠিত হবে। সে অনুষ্ঠানে প্রথমবার শান্তি পুরস্কার দেবে ফিফা। প্রথমবার কে এই পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি ফিফা। গুঞ্জন উঠেছে, শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পকে বেছে নিয়েছে সংস্থাটি।
বিশ্বকাপ ড্রয়ের দিনে কেনেডি ওভালে ট্রাম্পের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি। গত আগস্টে ওভাল অফিস থেকে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোকে সঙ্গে নিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্রর তারিখ ঘোষণা করেন ট্রাম্প। ফিফা সভাপতির সঙ্গে দারুণ সখ্য তাঁর।
গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন ট্রাম্প। এরপর বিভিন্ন সময় জোর দিয়ে বলেছেন যে বিশ্বজুড়ে অসংখ্য সংঘাত সমাধানে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারের যোগ্য। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে হতাশ করেছে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি।
গত মাসে ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি হতাশ করলেও ফিফা শান্তি পুরস্কার চালু করায় নতুন করে বুক বাঁধতেই পারেন ট্রাম্প।
আক্ষরিক অর্থে বলতে গেলে ব্রাগার সহায়তায় পয়েন্ট ভাগ করেছে বার্সেলোনা। স্প্যানিশ জায়ান্টদের বিপক্ষে তিনবার এগিয়ে গেলেও আত্মঘাতী গোলে জয় হাতছাড়া করেছে বেলজিয়ান ক্লাবটি। হার সমতুল্য এই ড্রয়ের পর কোনো ধরনের অজুহাত দাঁড় করাচ্ছেন না কাতালানদের প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক।
জ্যান ব্রেদেল স্টেডিয়ামে ৭৬ মিনিট পর্যন্ত ৩-২ গোলে এগিয়ে ছিল ব্রাগা। পরের মিনিটেই ভুলটা করে বসেন ক্রিস্তোস জোলিস। লামিনে ইয়ামালের বাড়ানো বল স্বাগতিকদের এই ডিফেন্ডারের মাথায় লেগে জালের ঠিকানা খুঁজে নেয়। বাকি সময়ে আর কোনো গোল না হওয়ায় দুই দল একটি করে পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে।
লা লিগায় নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচে ৩ নভেম্বর দারুণ ফুটবল খেলে এলচেকে ৩-১ গোলে হারায় বার্সা। সেই ম্যাচের শুরুর একাদশ থেকে কোনো পরিবর্তন আনেননি ফ্লিক। শক্তির বিচারে পিছিয়ে থাকা দলটির বিপক্ষে আক্রমণে আধিপত্য দেখালেও জয় তুলে নিতে পারেনি সফরকারীরা। যেটা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে বার্সা কোচের।
ফ্লিক বলেন, ‘নিজের জায়গায় সবাইকে সেরাটা দিতে হবে এবং প্রতিপক্ষকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এলচের বিপক্ষে লিগ ম্যাচে ছেলেরা ভালো খেলেছে। ব্রাগার বিপক্ষে ম্যাচে আমাদের জন্য ভালো সময় খুব কমই ছিল। আমাদের অজুহাত দেখানো উচিত নয়। কারণ, আমরা একই রকম শুরুর একাদশ নিয়ে খেলতে নেমেছিলাম। আমাদের দলের জন্য এটা সেরা মুহূর্ত ছিল। আমরা ভালো ফুটবল খেলতে পারি।’
ড্র করলেও নিজেদের খেলার ধরনে কোনো রকম পরিবর্তন আনতে চান না ফ্লিক, ‘আমরা হয়তো কিছু জায়গায় জিনিস পরিবর্তন করতে পারি। তবে আমাদের দর্শনেও অটল থাকতে হবে। আমাদের খেলার ধরন পরিবর্তন করতে হবে না।’
ব্রাগার পারফরম্যান্স মুগ্ধ করেছে বার্সা কোচকে, ‘ক্লাব ব্রাগা খুব ভালো ফুটবল খেলেছে। আমরা এটাকে সম্মান করি। ৩-৩ গোলে ড্র আমাদের জন্য ভালো ফলাফল নয়। ম্যাচটা আমাদের জন্য সহজ ছিল না। আমরা সুযোগ তৈরি করেছি, কিন্তু প্রতিপক্ষ দল আমাদের ভালোভাবে ঠেকিয়ে দিয়েছে। তারা আক্রমণাত্মক ছিল। আমরা মাঝমাঠে তাদের কাছে বল হারিয়েছি।’
ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল। প্রথম ম্যাচ জেতায় তাঁদের সামনে এবার সিরিজ জয়ের হাতছানি। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। প্রথম তিন ম্যাচ শেষে ১-১ সমতায় আছে দুই দল। সিরিজ নিজেদের করে নিতে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই সূর্যকুমার যাদবের দলের জন্য। একনজরে দেখে নিন আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
দ্বিতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
নিজস্ব প্রতিবদেক
নানা বিতর্কিত ঘটনা শেষে বিসিবি নির্বাচনের পর এখন মনোযোগ শুধুই খেলার মাঠে থাকার কথা। আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশে আসছে আগামীকাল। আইরিশদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশ ১০ নভেম্বর উদ্যাপন করবে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে পা রাখার রজতজয়ন্তী। এ সিরিজেই বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলবেন মুশফিকুর রহিম।
তবে এ সময়ে মাঠের খেলার চেয়ে অভ্যন্তরীণ নানা বিষয় যেন বেশি আলোচিত। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে প্রকাশ্যে বলছেন ক্রিকেটাররা। অকপটে সাবেক সতীর্থকে আক্রমণ করছেন। গতকাল সারা দিন আলোচনায় জাতীয় দলের সহকারী কোচ সালাহ উদ্দীন। দুপুরে বিসিবিতে এসেছিলেন পদত্যাগপত্র জমা দিতে। আইসিসির সভায় যোগ দিতে বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী দুবাইয়ে থাকায় পদত্যাগপত্র সশরীরে না দিতে পারলেও ই-মেইল করেছেন। সালাহ উদ্দীনের পদত্যাগপত্র নিয়ে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেছেন, ‘আয়ারল্যান্ড সিরিজের পর সে (সালাহ উদ্দিন) পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কোনো মন্তব্য করার আগে নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।’
সালাহ উদ্দীন নিজে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে না বললেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, যেভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে দলে ‘সিন্ডিকেট কিংবা কোরাম’ করার অভিযোগ উঠেছে, এ সময়ে বোর্ডের সমর্থন না পাওয়ায় তিনি নিদারুণ হতাশ। তাঁকে যাঁরা এত বছর ভালোভাবে চেনেন, তাঁদের নীরবতাও হতাশ করেছে সালাহ উদ্দীনকে। কাজে মানসিক স্বস্তি না থাকায় তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত বছর অক্টোবর থেকে দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে জাতীয় দলে যোগ দেওয়া সালাহ উদ্দীন বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং বিভাগ দেখতেন। যেহেতু বেশির ভাগ খেলোয়াড়কে তাঁদের শৈশব থেকে চেনেন, তাই দল নির্বাচনে সালাহ উদ্দীনের মতামত বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।
রাসেল ডমিঙ্গো কিংবা চন্ডিকা হাথুরুসিংহের সময়ে দর্শকেরা প্রবল দাবি তুলতেন, সালাহ উদ্দীনকে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ দিতে। গত বছর অক্টোবরে বিসিবি তাঁকে সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর বাংলাদেশ ৫টি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে। টেস্ট পারফরম্যান্স অম্ল-মধুর থাকলেও ওয়ানডে একেবারেই ভালো যায়নি। দলের টানা ব্যাটিং ব্যর্থতায় সমালোচনার তির ছুটে গেছে সালাহ উদ্দীনের দিকে। দলীয় ব্যর্থতার সমালোচনা মেনে নিলেও সালাহ উদ্দীন বেশি ধাক্কা খেয়েছেন তাঁর উদ্দেশে ব্যক্তিগত আক্রমণ করায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে যে সমালোচনার ঢেউ, সেটির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি ক্রিকেট বোর্ড। এ পরিস্থিতিতে ব্যাটিং কোচ হিসেবে দলে যুক্ত করা হয়েছে মোহাম্মদ আশরাফুলকে। যেহেতু নিজের কাজের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে গেছে, সালাহ উদ্দীন জাতীয় দল থেকে সরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছেন।
ব্যাটিং কোচ হিসেবে জাতীয় দলে আশরাফুলের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সাবেক পেসার রুবেল হোসেন তির্যক মন্তব্য করেছেন ফেসবুকে। তিনি লিখেছেন, ‘দায়মুক্ত হলো ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশ ও ব্যাটিং কোচ।’ অতীত নিয়ে রুবেলের খোঁচাখুঁচি নিয়ে আশরাফুল গুরুত্ব না দিলেও দলের খেলোয়াড়েরা তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করে, সেটা দেখার বিষয়। যদিও আশরাফুল আত্মবিশ্বাসী, বাংলাদেশ দলের বেশির ভাগ ক্রিকেটারের সঙ্গেই ঘরোয়া ক্রিকেটে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় চ্যালেঞ্জ উতরে যাওয়া কঠিন কিছু হবে না। তবে দেশের যে ক্রিকেট সংস্কৃতি, তাতে জাতীয় দলের ব্যর্থতায় আশরাফুলও যে সামনে সমালোচিত হবেন না, সে নিশ্চয়তা নেই।
আশরাফুলের অন্তর্ভুক্তিতে জাতীয় দল থেকে সালাহ উদ্দীনের প্রস্থান যেমন নিশ্চিত, বাংলাদেশ দলে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিমের আধিপত্যও কিছুটা কমার ইঙ্গিত মিলেছে আবদুর রাজ্জাককে জাতীয় দলের টিম ডিরেক্টর হিসেবে যোগ করায়।
ছেলেদের ক্রিকেটের নানা ঘটনাপ্রবাহে আরেক মাত্রা যোগ করেছেন নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলম। একটি জাতীয় দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি যেভাবে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন দলের কোচ, নির্বাচক ও অধিনায়কের ওপর, বিসিবি সেটির জবাব দিয়েছে বিবৃতি দিয়ে। জাহানারার অভিযোগকে বিসিবি পুরোপুরি ভিত্তিহীন, মনগড়া ও অসত্য বলে দাবি করছে। মেয়েদের বর্তমান অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি কাল জাহানারার উদ্দেশে ফেসবুকে লিখেছেন, ‘কিছু বলছি তার মানে এই না, বলতে পারি না...।’
দেশের ক্রিকেটে প্রতিদিন যা ঘটছে, তাতে মাঠের ক্রিকেট যেন আড়ালে চলে গেছে!
টি-টোয়েন্টিতে ভারতের নিয়মিত মুখ হলেও লম্বা সময় ধরে ওয়ানডে দলের বাইরে আছেন সূর্যকুমার যাদব। এই সংস্করণে ফেরার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করছেন তিনি। ওয়ানডে ক্যারিয়ার বাঁচাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের সহায়তা চাইলেন তারকা ক্রিকেটার।
সূর্যকুমারের নেতৃত্বে সবশেষ এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। চলমান অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ৯৩ টি-টোয়েন্টির ৮৮ ইনিংসে ব্যাট হাতে করেছেন ২৭৩৪ রান। গড় ৩৬.৯৪, স্ট্রাইকরেট ১৬৪.২০।
টি-টোয়েন্টিতে ভালো করলেও ওয়ানডেতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি সূর্যকুমার। ৩৭ ম্যাচের ৩৫ ইনিংসে করেছেন ৭৭৩ রান। ফিফটি মাত্র চারটি। ব্যাটিং গড় ২৫.৭৬। এমন পারফরম্যান্সের কারণে তাঁর প্রতি ভরসা রাখতে পারেননি নির্বাচকরা।
সবশেষ ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালের পর আর এই সংস্করণে ভারতের হয়ে মাঠে নামা হয়নি সূর্যকুমারের। তবে হাল ছাড়ছেন না এই ব্যাটার। তিনি বলেন, ‘ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, সে কীভাবে টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। আমি তাঁর মতো পারছি না। আমি ভেবেছিলাম ওয়ানডে ক্রিকেট টি-টোয়েন্টির মতো খেলা উচিত। আমি ডি ভিলিয়ার্সকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, উভয় সংস্করণে সফল হওয়ার জন্য সে কী করেছে।’
ওয়ানডে দলে ফেরার জন্য ক্যারিয়ারের পরবর্তী তিন–চার বছর গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন সূর্যকুমার, ‘ডি ভিলিয়ার্স, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? যদি শুনে থাকো তাহলে দয়া করে দ্রুত আমার সাথে যোগাযোগ করো। কারণ আমার সামনে তিন-চার বছর গুরুত্বপূর্ণ। আমি ওয়ানডে ক্রিকেট খেলতেও খুব আগ্রহী। দয়া করে আমাকে সাহায্য করো। আমি টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারিনি।’
