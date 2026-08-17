Ajker Patrika
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ফুটবল

এটাই আমাদের মানদণ্ড, মৌসুমের প্রথম শিরোপা জিতে আর্সেনাল কোচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
এটাই আমাদের মানদণ্ড, মৌসুমের প্রথম শিরোপা জিতে আর্সেনাল কোচ
শিরোপা হাতে আর্সেনালের কোচ। ছবি: সংগৃহীত

নতুন মৌসুমের শুরুটা মনে রাখার মতোই হলো আর্সেনালের। কমিউনিটি শিল্ডে ম্যানচেস্টার সিটিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জিতেই মৌসুম শুরু করল গানাররা। এমন একটা শুরুর পর স্বাভাবিকভাবেই বেশ উচ্ছ্বসিত দলটির প্রধান কোচ মিকেল আর্তেতা।

কার্ডিফের প্রিন্সিপ্যালিটি স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় আর্সেনাল। মাত্র ২৪ সেকেন্ডে গোল করেন রিকার্দো কালাফিওরি। ১৯৬৮ সালে সিটির হয়ে ববি ওয়েনের গোলের পর কমিউনিটি শিল্ডে এটিই দ্রুততম গোল। পরে কাই হাভার্টজ ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই, ৪৮ মিনিটে অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড তৃতীয় গোল করলে আর্সেনালের জয় নিশ্চিত হয়।

ম্যাচের ফলের চেয়েও দলের মানসিকতা ও পারফরম্যান্সে বেশি খুশি আর্তেতা। ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, ‘পারফরম্যান্স, ফলাফল এবং প্রথম ট্রফি জেতায় আমি অবশ্যই অত্যন্ত খুশি। মৌসুমের শুরুতে আমাদের যে ক্ষুধা, তা নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম। আমরা কতটা চাই, সেটা নিজেদের দেখাতে চেয়েছিলাম এবং শীর্ষ মানের একটি প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আমি অনেক ইতিবাচক দিক খুঁজে পেয়েছি। আমরা যেভাবে খেলেছি, যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি, তাতে আমি খুবই মুগ্ধ। এটাই আমাদের মানদণ্ড। আমরা যদি এই পর্যায়ের মান ধরে রাখতে পারি, তাহলে আমি নিশ্চিত, আমরা সত্যিই, সত্যিই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দল হয়ে উঠব।’

২২ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জেতে আর্সেনাল। শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্যেই এবার লিগ শুরু করতে চান আর্তেতা, ‘আমরা আবার সরাসরি সেখানে (লিগ জয়) যেতে চাই। সেই মুহূর্তটা আমি আবার অনুভব করতে চাই। এর চেয়েও বড় মুহূর্তগুলোও অনুভব করতে চাই… আমরা জানি এর জন্য কী প্রয়োজন হবে। আমরা জানি কাজটা কত কঠিন। এই ক্লাবে আমরা কখনোই টানা শিরোপা জিতিনি। আমরা জানি, এর জন্য বিশেষ কিছু করতে হবে এবং আমরা তার জন্য প্রস্তুত।’

আর্সেনালের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন ক্রিস্টোস জোলিস। তিনটি গোলেই অবদান রাখা এই ফুটবলারের প্রশংসা করে আর্তেতা বলেন, ‘সে খুবই বুদ্ধিমান ছেলে এবং তার অসাধারণ একটি গুণ আছে। মাঠের শেষ ২০-৩০ মিটারে গেলে সে খুবই শান্ত থাকে এবং বক্সের ভেতরে ও আশপাশে থাকা খেলোয়াড়দের খুঁজে নিতে পারে। পাশাপাশি আক্রমণ শেষ করার সামর্থ্যও তার আছে। সে আবারও দুই-তিনবার সেটি দেখিয়েছে। সে ছিল নির্ণায়ক।’

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্সেনালম্যানসিটি
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