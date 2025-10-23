Ajker Patrika
ভারতের আগে জাতীয় স্টেডিয়ামেই আফগানদের সামলাবে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ জাতীয় দল। ছবি: বাফুফে

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের স্বপ্ন শেষ হলেও ম্যাচ বাকি রয়েছে আরও দুটি। ১৮ নভেম্বর পঞ্চম ম্যাচে ঘরের মাঠে ভারতের মুখোমুখি হবে হাভিয়ের কাবরেরার দল। তবে এর আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে ১৩ নভেম্বর প্রীতি ম্যাচ খেলবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে।

আজ বাফুফে জানিয়েছে, জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। তবে ৮-১৪ নভেম্বর এখানেই হওয়ার কথা রয়েছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন আয়োজন করবে প্রতিযোগিতাটি। দুটো সাংঘর্ষিক হয়ে যায় কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মূলত ১৮ নভেম্বর আফগানিস্তানেরও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ রয়েছে। মিয়ানমারের বিপক্ষে সেই ম্যাচ তারা খেলবে ঢাকার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায়। আফগানিস্তানের স্বাগতিক ভেন্যু হওয়ার পাশাপাশি প্রীতি ম্যাচ খেলারও ব্যবস্থা করে নিয়ে বাংলাদেশ যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারল।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ সর্বশেষ খেলেছে ২০২৩ সেপ্টেম্বরে। ঘরের মাঠে দুটি প্রীতি ম্যাচের প্রথমটি গোলশূন্য ও পরেরটি ড্র হয়েছে ১-১ ব্যবধানে।

