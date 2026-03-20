ইসরায়েলকে ২ কোটি টাকা জরিমানা করল ফিফা

ইসরায়েলকে ২ কোটি টাকা জরিমানা করেছে ফিফা। ফিলিস্তিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (পিএফএ) আবেদনের প্রেক্ষিতে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা।
ফিফা গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইসরায়েল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (আইএফএ) দেড় লাখ সুইস ফ্রাঁ জরিমান করেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় ২ কোটি ৩১ লাখ টাকা। বৈষম্য ও বর্ণবাদী কর্মকাণ্ড, আক্রমণাত্মক আচরণ ও ফেয়ার প্লে নীতিমালা লঙ্ঘনের কারণে ইসরায়েলকে এমন শাস্তি দিয়েছে ফিফা।
