চাপের মুখে আর্জেন্টিনাকেও পাশে পেলেন ফিফা সভাপতি

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর প্রতি সমর্থন জানিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলে ভিন্ন অবস্থান নিল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবল কনফেডারেশন (কনমেবল) ফিফার বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও পাশে দাঁড়িয়েছে এএফএ।
শুক্রবার ভোরে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইনফান্তিনো ও ফিফা প্রশাসনের প্রতি সমর্থন জানায় এএফএ। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা আপনার প্রতি এবং আপনার মাধ্যমে ফিফার প্রশাসনের প্রতি গত ১০ বছরে পরিচালিত কার্যক্রমের জন্য আমাদের সমর্থন জানাতে চাই।’
ফিফার বিতর্কিত প্রকল্প বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে আর্জেন্টিনা। একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় হওয়া ভুল স্বীকার করে ২১১টি সদস্য সংস্থার কাছে ইনফান্তিনোর ক্ষমা চাওয়াকে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছে তারা।
আরএমসি নেটওয়ার্কের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এএফএ তাদের বিবৃতিতে ইনফান্তিনোর নেতৃত্বে ফিফার পরিবর্তনের প্রশংসা করে বলেছে, ‘আপনি এমন একটি প্রশাসনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যা ফিফায় গভীর পরিবর্তন এনেছে। এই প্রশাসন সংগঠনটির দরজা সব সদস্য সংস্থা ও মহাদেশীয় কনফেডারেশনের জন্য উন্মুক্ত করেছে। এর ফলে আমরা খোলামেলা ও সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে ফুটবলের সব স্তর ও বিভিন্ন শাখার উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে পারছি।’
আগামী ফিফা কংগ্রেসের প্রসঙ্গ টেনে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আরও জানিয়েছে, ইনফান্তিনোর নেতৃত্বেই ফুটবলের উন্নয়ন ও আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরির কাজ এগিয়ে নেওয়া উচিত।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আসন্ন ফিফা কংগ্রেসের আগে অ্যাসোসিয়েশন আবারও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছে যে, এগিয়ে যাওয়ার পথ হলো আপনার নেতৃত্বে কাজ চালিয়ে যাওয়া, যাতে আরও উন্নত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ফুটবল গড়ে তোলা যায়।’
বিশ্বকাপের একাংশ বিক্রির পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। বিষয়টি সামনে আসার পর থেকেই তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন ইনফান্তিনো। তবে সমালোচনার মুখে শেষ পর্যন্ত সেই উদ্যোগ থেকে সরে আসে ফিফা। এমনকি ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমাও চান ইনফান্তিনো। এরপরও চাপ কমেনি তাঁর ওপর থেকে।
ইউরোপীয় ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা (উয়েফা) জানায়, ইনফান্তিনো ফিফার সভাপতি পদে থাকলে বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে না তারা। অস্থির পরিস্থিতির মাঝে ইনফান্তিনোর প্রতি সমর্থন জানায় কনফেডারেশন অব আফ্রিকান ফুটবল (সিএএফ)। এবার একই রাস্তায় হাঁটল আর্জেন্টিনা।
সাকিব আল হাসান দেশে ফিরতে পারছেন না দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে। ৩৯ বছর বয়সী তারকা অলরাউন্ডার অতীতের মতো আবারও জানিয়েছেন দেশে ফিরতে চান তিনি। কিন্তু যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক বলছেন, সাকিবের দেশে ফেরার সুযোগ নেই।১৯ মিনিট আগে
আবাহনীর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যে ৩০ জনের বেশি ফুটবলার ও কোচিং স্টাফের নিবন্ধন শেষ করা সহজ হবে না। সে কারণে ক্লাব লাইসেন্সিংয়ের মতো খেলোয়াড় নিবন্ধনের সময়সীমাও কয়েক দিন বাড়ানো হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।২৩ মিনিট আগে
লিওনেল স্কালোনিকে আর্জেন্টিনার ফুটবল ইতিহাসের সফলতম কোচ বললেও হয়তো ভুল বলা হবে না। যাঁর অধীনে কাতার বিশ্বকাপের পাশাপাশি মেজর টুর্নামেন্টের শিরোপাও জিতেছে আলবিসেলেস্তেরা। তবে যেহেতু তাঁর চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে, তাতে করে স্কালোনির উত্তরসূরি নিয়ে চলছে আলোচনা।১ ঘণ্টা আগে
চাপের মুখে থাকা ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর পক্ষে যেমন অনেকে আছেন, তেমনি তাঁর বিরোধী লোকের সংখ্যাও একেবারে কম নয়। এরই মধ্যে বেশ কিছু ফেডারেশন তাঁকে ভেটো দিয়েছে। এবার ইনফান্তিনোর পদত্যাগ দাবি করেছে নরওয়ে ফুটবল ফেডারেশন (এনএফএফ)।২ ঘণ্টা আগে