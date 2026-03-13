গোয়ায় মেয়েদের সাফে বাংলাদেশের শিরোপা ধরে রাখার অভিযান

ছেলেদের টুর্নামেন্টের নিশ্চয়তা না দিলেও ধারাবাহিকভাবে মেয়েদের টুর্নামেন্ট আয়োজন করে যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (সাফ)। পরপর দুবার নেপালের কাঠমান্ডুতে হওয়ার পর এ বছর মেয়েদের সাফ হবে ভারতের গোয়ায়। ২৫ মে থেকে ৭ জুন পর্যন্ত চলবে টুর্নামেন্ট। এমনটাই জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া।
সাফের সাধারণ সম্পাদক পুরুষোত্তম কেট্টেল গত বৃহস্পতিবার সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে দেওয়া এক চিঠিতে লিখেছেন, ‘সাফভুক্ত সাত সদস্য দেশের জাতীয় নারী দল এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা এটিকে এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান নারী ফুটবল ইভেন্টে পরিণত করবে। দক্ষিণ এশিয়ায় নারী ফুটবলের উন্নয়ন ও প্রসারে এই আঞ্চলিক প্রতিযোগিতাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।’
মেয়েদের সাফে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে স্বাগতিক নেপালকে হারিয়ে শিরোপা উঁচিয়ে ধরেন সাবিনা–ঋতুপর্ণারা। ২০২২ সালেও দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামেই আবারও নেপালকে হারায় বাংলাদেশ। গোয়ায় তাই এবারও শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামতে হবে।
গোয়া এর আগে ১৯৯৯ সালে ছেলেদের সাফ আয়োজন করেছিল। তবে ফাতোর্দার নেহরু স্টেডিয়ামে এই প্রথম নারী চ্যাম্পিয়নশিপ হতে যাচ্ছে। গোয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (জিএফএ) সভাপতি কৈতানো ফার্নান্দেজ বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ায় নারী ফুটবল এগিয়ে যাচ্ছে এবং কারও যদি প্রমাণের প্রয়োজন হয়, তবে এশিয়ান কাপেই তা স্পষ্ট হয়েছে। ভারত ও বাংলাদেশ এশিয়ার সেরা ১০টি দলের মধ্যে রয়েছে এবং নেপালও বেশ শক্তিশালী। আমি নিশ্চিত যে খুব উঁচুমানের ম্যাচ হবে।’
সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত রেকর্ড পাঁচবার শিরোপা জিতেছে। বাংলাদেশ-নেপাল ছাড়াও এই টুর্নামেন্টে খেলবে ভুটান, পাকিস্তান, মালদ্বীপ ও শ্রীলঙ্কা।
সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ২৭৪ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। রান তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছে খুবই বাজে। দলীয় ১৫ রানে ৩ ব্যাটারকে হারায় স্বাগতিকেরা। পাকিস্তানের বোলারদের দাপটের পর মিরপুরে রাজত্ব করছে বৃষ্টি। ক্রিকেটার চিরশত্রুর কারণে আপাতত খেলা বন্ধ আছে।১৪ মিনিট আগে
সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আজ সালমান আলী আগাকে রান আউট করে ফিরিয়েছেন মেহেদী হাসান মিরাজ। ক্রিকেটের আইন অনুযায়ী এটা আউট হলেও আলোচনার খোরাক জোগাচ্ছে এই ঘটনা। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে করা সাকিবের একটি আউট নিয়েও কম আলোচনা হয়নি।১৭ মিনিট আগে
বাংলাদেশের হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল ছিলেন লেগস্পিনার রিশাদ হোসেন; তিনি একাই শিকার করেন ৩টি উইকেট। অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ পান ২ উইকেট। এছাড়া বাকি তিন বোলার ভাগ করে নেন একটি করে উইকেট। এই ম্যাচ জিতলেই সিরিজ নিশ্চিত করবে বাংলাদেশ।২ ঘণ্টা আগে
উড়ন্ত শুরুর পর ১৯ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যায় পাকিস্তানের ব্যাটিং লাইন। সেখান থেকে সালমান আলী আগা এবং মোহাম্মদ রিজওয়ানের ব্যাটে দারুণ প্রতিরোধ গড়ে সফরকারী দল। কিন্তু সালমান রান আউট হয়ে ফিরলে এই জুটি ভাঙে। এই রান আউট নিয়েই চলছে তর্ক-বিতর্ক।২ ঘণ্টা আগে