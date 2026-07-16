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ফুটবল

‘আর্জেন্টিনা এবার আর চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে না, বিশ্বকাপ জিতব আমরাই’

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘আর্জেন্টিনা এবার আর চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে না, বিশ্বকাপ জিতব আমরাই’
ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে আর্জেন্টিনা। ছবি: এএফপি

ইকার ক্যাসিয়াস গতকালকে সামাজিক মাধ্যমে বেশ সরব দেখা গেছে। আটলান্টায় আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড ম্যাচ নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে একাধিক পোস্ট করেছেন। কখনো গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন, কখনোবা আর্জেন্টিনাকে নিয়ে মজা করেছেন স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক।

আর্জেন্টিনার কাছে সেমিফাইনাল মানেই যেন ফাইনাল। এবারও হলো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। নিশ্চিত হেরে যাওয়া ম্যাচ জিতে আলবিসেলেস্তেরা ষষ্ঠবারের মতো উঠে গেল ফাইনালে। রোববার নিউজার্সিতে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ শেষে স্পেনকে উজ্জীবিত করে নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে ক্যাসিয়াস লিখেছেন, ‘এবার আর চতুর্থ তারা হচ্ছে না আর্জেন্টিনা। আমরা দ্বিতীয়টির দিকে যাচ্ছি। এগিয়ে চলো স্পেন।’

৫৫ মিনিটে মরগান রজার্সের অ্যাসিস্টে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে নেন অ্যান্থনি গর্ডন। এই গোলের পর কিছুক্ষণ ইংল্যান্ড-আর্জেন্টিনা রক্ষণাত্মক খেলতে থাকে। একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে স্কালোনির দল মুহুর্মুহু আক্রমণ করতে থাকে। যেটার ফল হাতেনাতে পেয়েছে আর্জেন্টিনা। ৮৫ ও ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে এনসো ফের্নান্দেস আর লাউতারো মার্তিনেসের জোড়া গোলে আলবিসেলেস্তেরা ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। যেখানে ফের্নান্দেস ডি বক্সের বাইরে থেকে ক্রস করে অসাধারণ গোল করেছেন। আর লাউতারোর হেডে আর্জেন্টিনার ফাইনাল অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যায়। এই দুটিতেই অ্যাসিস্ট করেছেন লিওনেল মেসি।

‘আর্জেন্টিনার কাছে এমন হার ইংল্যান্ডকে অনেক দিন তাড়িয়ে বেড়াবে’‘আর্জেন্টিনার কাছে এমন হার ইংল্যান্ডকে অনেক দিন তাড়িয়ে বেড়াবে’

শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলেই আর্জেন্টিনা সেমিফাইনালে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। এগিয়ে থেকেও হেরে যাওয়া ইংলিশদের সমালোচনা করতে গিয়ে ক্যাসিয়াস কাঠগড়ায় তুলেছেন কোচ টমাস টুখেলকে। স্পেনের বিশ্বকাপজয়ী গোলরক্ষক বলেন, ‘তারা (ইংল্যান্ড) গোল করার পরই রক্ষণাত্মক হয়ে পড়ে। একেবারে ভীরুর মতো কৌশল। নিজেদের বক্স ছেড়েই বের হয়নি। বরং আর্জেন্টিনাকে আরও বেশি আক্রমণ করার সুযোগ দিয়েছে। এর ফল তো এমনই হওয়ার কথা।’

শাস্তির মুখে পড়তে পারে আর্জেন্টিনাশাস্তির মুখে পড়তে পারে আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনা দল যখন উদযাপনে ব্যস্ত, ইংল্যান্ড দলে তখন শোকের ছায়া। যে বিশ্বকাপ শিরোপার জন্য ইংল্যান্ড ৬০ বছর ধরে অপেক্ষা করছে, সেই খরা এখনো কাটেনি। এর আগে ২০১৮ সালে ক্রোয়েশিয়ার কাছে সেমিতে হেরেছিল ইংলিশরা। গতকাল ২-১ গোলে হারের পর ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার ড্যান বার্ন বলেন, ‘স্নায়ুচাপে ভোগাটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। ১৯৬৬ সালের পর প্রথমবারের মতো ফাইনালের কাছাকাছি এসেছিলাম।’

সেমিতে উঠলে যে আর্জেন্টিনা হারে না, সেটা আরও একবার প্রমাণিত। ১৯ জুলাই নিউজার্সিতে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-স্পেন। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপে যে শিরোপা জিতেছিল লিওনেল স্কালোনির দল, এবার সেটা ধরে রাখতে নামবেন মেসি-এমিলিয়ানো মার্তিনেসরা। দেখা যাক, নিউজার্সির মঞ্চে কোন দল শিরোপা নিয়ে করবে বাঁধভাঙা উদযাপন। এর আগে পরশু মায়ামিতে হবে ফ্রান্স-ইংল্যান্ড তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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