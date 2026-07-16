Ajker Patrika
En
ফুটবল

মেসি যেখানে সবার ওপরে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৬ জুলাই ২০২৬, ০৮: ২৬
মেসি যেখানে সবার ওপরে
গোল না পেলেও জোড়া অ্যাসিস্ট করেছেন লিওনেল মেসি। ৮ গোল ও ৪ অ্যাসিস্টে এবারের বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে তিনিই সবার ওপরে। ছবি: এএফপি

অধিনায়ক তো একেই বলে। লিওনেল মেসি যেন এবারের বিশ্বকাপে ‘ক্যাপ্টেন লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট’। গোল কিংবা অ্যাসিস্ট—দলের প্রয়োজনে তিনি তাঁর কাজটা করেন যথার্থভাবে। গত রাতে শেষ মুহূর্তের ম্যাজিকে আর্জেন্টিনাকে তুললেন ফাইনালে। গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে আর্জেন্টাইন তারকা উঠে এলেন সবার ওপরে।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে মেসি আর কিলিয়ান এমবাপ্পের লড়াইটা চলছে সমানে সমানে। দুজনেই সমান আটটি করে গোল করেছেন। তবে মেসি এগিয়ে গেছেন অ্যাসিস্টের দিক থেকে। আটলান্টায় গত রাতে সেমিফাইনালে পিছিয়ে থাকা আর্জেন্টিনা যখন কিছুতেই কিছু করতে পারছিল না, তখনই মেসি দেখালেন তাঁর জাদু। গোল না পেলেও দুই গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। এখন তাঁর অ্যাসিস্ট ৪ আর এমবাপ্পের অ্যাসিস্ট ৩। গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে গোল সংখ্যা সমান হলে অ্যাসিস্ট বেশি থাকলে তিনিই এগিয়ে থাকবেন। আর আর্জেন্টিনা ফাইনালে ওঠায় মেসিরও গোলসংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে।

কেউ পছন্দ করুক বা না করুক, আমরাই বিশ্বের সেরা: মেসিকেউ পছন্দ করুক বা না করুক, আমরাই বিশ্বের সেরা: মেসি

সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় মেসি-এমবাপ্পের পরে আছেন আর্লিং হালান্ড। এবারের বিশ্বকাপে হালান্ড করেছেন ৭ গোল। ২৮ বছর পর বিশ্বকাপ খেলতে আসা নরওয়েকে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলতে তাঁর অবদান অপরিসীম। তবে তাঁর দল শেষ আটেই বাদ পড়ে গেছে। এর পরেই রয়েছেন হ্যারি কেইন ও জুড বেলিংহাম। দুই ইংলিশ ফুটবলারই সমান ছয়টি করে গোল করেছেন। তাঁদের সামনে আরও একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ রয়েছে। পরশু মায়ামিতে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-ফ্রান্স। সেক্ষেত্রে গোলসংখ্যা বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকছে এমবাপ্পেরও।

এই বিশ্বকাপে অবিশ্বাস্য অনেক কিছুই ঘটেছে, বলছেন মেসিএই বিশ্বকাপে অবিশ্বাস্য অনেক কিছুই ঘটেছে, বলছেন মেসি

আটলান্টায় গত রাতে আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড সেমিফাইনালের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য ড্র। ম্যাচের তিনটা গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৫৫ মিনিটে মরগান রজার্সের অ্যাসিস্টে আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেসকে বোকা বানিয়ে লক্ষ্যভেদ করেন অ্যান্থনি গর্ডন। ম্যাচে ইংল্যান্ডের জয় যখন সময়ের ব্যাপার, তখনই আর্জেন্টিনার জাদু। শেষ মুহূর্তে চমক দেখানো আর্জেন্টিনা এবার একরকম শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ৮৫ মিনিটে ডি বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক ক্রসে গোল করেন এনসো ফের্নান্দেস। আর ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ২ মিনিটে লাউতারো মার্তিনেসের গোলে আর্জেন্টিনা ২-১ গোলে এগিয়ে যায়। এই দুই গোলেই অ্যাসিস্ট করেন মেসি।

২-১ গোলে জিতে আর্জেন্টিনা ষষ্ঠবারের মতো উঠে গেল ফাইনালে। সেমিতে উঠলে যে তারা হারে না, সেটা আরও একবার প্রমাণ হলো। রোববার ১৯ জুলাই নিউজার্সিতে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-স্পেন। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপে যে শিরোপা জিতেছিল লিওনেল স্কালোনির দল, এবার সেটা ধরে রাখতে নামবেন মেসি-এমিলিয়ানো মার্তিনেসরা। দেখা যাক, নিউজার্সির মঞ্চে কোন দল শিরোপা নিয়ে করবে বাঁধভাঙা উদযাপন।

বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকায় মেসি আগেই উঠে গেছেন সবার ওপরে। এখন পর্যন্ত ছয় বিশ্বকাপ মিলিয়ে ৩৩ ম্যাচে করেছেন ২১ গোল এবং ১২ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টের কীর্তিও তাঁর। এই তালিকায় দুইয়ে থাকা দিয়েগো ম্যারাডোনার বিশ্বকাপে রয়েছে আট অ্যাসিস্ট।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে গোল্ডেন বুটের লড়াইয়ে এগিয়ে যাঁরা
ফুটবলারদলগোল অ্যাসিস্টমিনিট
লিওনেল মেসিআর্জেন্টিনা৭১২
কিলিয়ান এমবাপ্পেফ্রান্স৬৬৬
আর্লিং হালান্ডনরওয়ে৫৩৭
জুড বেলিংহামইংল্যান্ড৬৭৯
হ্যারি কেইনইংল্যান্ড৭৩২

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত