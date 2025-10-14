Ajker Patrika
শেষের ভুলে জয় হাতছাড়া বাংলাদেশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
গোল করলেও বাংলাদেশকে জেতাতে পারেননি প্রীতি (বাঁয়ে)। ছবি: বাফুফে
গোল করলেও বাংলাদেশকে জেতাতে পারেননি প্রীতি (বাঁয়ে)। ছবি: বাফুফে

মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে শুরুটা ভালো হয়নি বাংলাদেশের। এগিয়ে গিয়েও সোমবার জর্ডানের বিপক্ষে মাঠ ছাড়তে হয়েছে ১-১ গোলের ড্র নিয়ে। বাংলাদেশের হয়ে গোলটি করেন সুরভী আকন্দ প্রীতি।

জর্ডানের আকাবা স্টেডিয়ামে তৃতীয় মিনিটেই এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। বক্সের বাইরে থেকে মামনি চাকমার ফ্রি কিক মানব দেয়ালে আঘাত হানলে বল উঠে যায় উপরে। প্রীতি সুযোগ সন্ধানী ফরোয়ার্ডের মতো দৌড়ে গিয়ে হেডে খুঁজে নেন জাল।

১৭ মিনিটে জর্ডানের হায়া আবু আলীর দূরপাল্লার ফ্রি কিক সহজেই প্রতিরোধ করেন বাংলাদেশ গোলকিপার মেঘলা রানী রায়। খানিকটা বাদে আবারও সুযোগ আসে প্রীতির সামনে। কিন্তু পোস্টের বাইরে বল মারেন তিনি।

বিরতির পর জর্ডানকে আটকে রাখার চেষ্টা করে বাংলাদেশ। কিন্তু ৮৯ মিনিটে নিজেদের ভুলে পুড়তে হয় হতাশায়। বল রিসিভ করতে গিয়ে লিন আবুহেলের পায়ে তুলে দেন অর্পিতা বিশ্বাস। বক্সের সামনে বাংলাদেশ অধিনায়ককে কাটিয়ে জর্ডানের লিন পাস দেন বক্সে। মিরা জাররার দারুণ ভলিতে সমতায় ফেরে জর্ডান।

বাছাইয়ে বাংলাদেশের শেষ ও দ্বিতীয় ম্যাচ ১৭ অক্টোবর চায়নিজ তাইপের বিপক্ষে।

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলজর্ডান
