৬০ কোটিতে বিক্রি পেলের বিশ্বকাপ জয়ের জার্সি

নতুন এক মাইলফলক গড়েছে ১৯৫৮ বিশ্বকাপের ফাইনালে কিংবদন্তি ফুটবলার পেলের পরা জার্সি। ব্রাজিলের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের সাক্ষী এই ঐতিহাসিক জার্সিটি বৃহস্পতিবার সথেবির নিলামে বিক্রি হয়েছে ৪৮ লাখ ৮০ হাজার মার্কিন ডলারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৬০ কোটি ৪৭ লাখ টাকা।
এটি এখন পর্যন্ত পেলের কোনো স্মারকসামগ্রীর সর্বোচ্চ দামে বিক্রির রেকর্ড। এর আগে ২০২২ সালে তাঁর ১৯৫৮ সালের আলিফাবোলোগেট রুকি কার্ড (পিএসএ ৯ গ্রেড) ব্যক্তিগতভাবে ১৩ লাখ ৩০ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছিল, যা ছিল ফুটবলের ইতিহাসে প্রথম ১০ লাখ ডলারে বিক্রি হওয়া কার্ড।
১৯৫৮ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে স্বাগতিক সুইডেনকে ৫-২ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাজিল। সেই ম্যাচে জোড়া গোল করেছিলেন মাত্র ১৭ বছর বয়সী পেলে। ৫৫তম ও ৯০তম মিনিটে তাঁর করা দুটি গোলই বিশ্ব ফুটবলে নতুন এক যুগের সূচনা করেছিল। এখনো বিশ্বকাপ ফাইনালে খেলা ও গোল করা সর্বকনিষ্ঠ ফুটবলারের রেকর্ডটি পেলের দখলে।
ম্যাচ শেষে জার্সিটি নিজের সতীর্থ দিদাকে উপহার দেন পেলে। পরে দিদা সেটি রিও ডি জেনেইরোর মিউজেউ দোস এসপোর্তেসে দান করেন। ২০০৪ সালে জাদুঘরটি ক্রিস্টিসের নিলামে জার্সিটি তোলে, যেখানে এটি বিক্রি হয়েছিল ১ লাখ ৫ হাজার ৬০০ ডলারে। এবার সথেবির নিলামে জার্সিটির সঙ্গে এসআইএ ফটো ম্যাচের পূর্ণাঙ্গ ফটো যাচাইকরণ নথিও যুক্ত ছিল, যা এর সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
সথেবির ক্রীড়া কৌশল ও উন্নয়ন বিভাগের প্রধান ব্রেনডান হকস বলেন, ‘এই জার্সিটি শুধু ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের স্থায়ী স্মারকই নয়, বরং এটি সেই মুহূর্তের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, যেখান থেকে পেলে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের আইকনে পরিণত হওয়ার যাত্রা শুরু করেছিলেন।’
হকস আরও যোগ করেন, ‘এই সপ্তাহান্তে বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে, ছয় দশকেরও বেশি আগে যে ম্যাচে পেলে দুটি গোল করেছিলেন, সেই ম্যাচের জার্সিটি নিয়ে এত ব্যাপক আগ্রহ দেখা সত্যিই দারুণভাবে মানানসই।’
বিশ্বকাপের ৯৬ বছরের ইতিহাসে লাতিন আমেরিকার দল আর ইউরোপীয় দল যে কখনোই মুখোমুখি হয়নি, তা নয়। সবশেষ কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালেই মুখোমুখি হয়েছে আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স। ফরাসিদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এবারও উঠেছে ফাইনালে। কিন্তু এবারের ব্যাপারটা যে একেবারে আলাদা। যে দুই দল মুখোমুখি হচ্ছে, তাদের মধ্যে দ৩১ মিনিট আগে
আরও আগেই ইউরোপ অধ্যায়ের পাট চুকিয়েছেন লিওনেল মেসি। ২০২৩ সালেই যোগ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে। এরপরও নবম ব্যালন ডি’অরের হাতছানি আর্জেন্টিনার অধিনায়কের সামনে।১ ঘণ্টা আগে
৬০ বছরের অপেক্ষা ঘোচানোর লক্ষ্য নিয়েই কোচ হিসেবে টমাস টুখেলকে নিয়োগ দিয়েছিল ইংল্যান্ড। গ্যারেথ সাউথগেটের অধীনে একের পর এক সেমিফাইনাল ও ফাইনালে গিয়ে ব্যর্থ হওয়া দলটির জন্য টুখেলকেই মনে করা হয়েছিল সমাধান। কিন্তু জার্মান কোচের অধীনে এবারও ইংল্যান্ডের ব্যর্থতার সেই পুরোনো গল্প।২ ঘণ্টা আগে
স্পেন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিউজার্সিতে হতে যাওয়া ফাইনাল শেষে আলজেরিয়ায় সরকারি সফরে যাবেন সানচেজ। ফাইনালে স্পেনের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পেরও উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে