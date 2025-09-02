Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

নেপালের বিপক্ষে খেলবেন না হামজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নেপালের বিপক্ষে পাওয়া যাচ্ছে না হামজাকে। ছবি: বাফুফে
নেপালের বিপক্ষে পাওয়া যাচ্ছে না হামজাকে। ছবি: বাফুফে

শঙ্কাই সত্যি হলো শেষ পর্যন্ত। নেপালের বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচে হামজা চৌধুরীকে পাচ্ছে না বাংলাদেশ। আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাফুফে।

বাফুফে ভবনে আজ জাতীয় দলের ম্যানেজার আমের খান বলেন, ‘তাকে (হামজার) পেতে ফেডারেশন থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল। তার এজেন্টকে আমরা জানাই। সে জানায় হামজার ক্লাব লেস্টার সিটিকে। কিন্তু সবশেষ ম্যাচে হামজা চোটে পড়ায় আপাতত এই দুই ম্যাচের জন্য তাকে ছাড়বে না লেষ্টার সিটি।’

১৩ সেপ্টেম্বর চ্যাম্পিয়নশিপ লিগে অক্সফোর্ড ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবে লেস্টার সিটি। হামজাকে না পাওয়ার অন্যতম কারণ এটি। আমের খান বলেন, ‘ক্লাবের সূচি এবং সুস্থতা বিবেচনায় হামজা সেপ্টেম্বর উইন্ডোতে নেপালে খেলবে না এটা তার এজেন্ট আমাদের জানিয়েছে।’

অনুশীলনের সময় চোট পেয়েছেন ফয়সাল আহমেদ ফাহিম। খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও নেপালে যাবেন এই ফরোয়ার্ড, ‘ফয়সাল আহমেদ ফাহিমের চোট নিয়ে চিন্তা আছে, পর্যবেক্ষণে আছে। তবে দলের সঙ্গে সে নেপাল যাবে। যদি ফিট থাকে নেপাল ম্যাচে খেলবে।’

কাল নেপালের উদ্দেশে রওনা দেবে বাংলাদেশ দল। ৬ ও ৯ সেপ্টেম্বর কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে হবে দুটি প্রীতি ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলহামজা চৌধুরী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

জামায়াত আমিরের বাসায় জ্যেষ্ঠ নেতাদের বৈঠক, পিআর নিয়ে অনড় অবস্থান

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজিকে মোবাইলে হুমকি, থানায় জিডি

নুরের ওপর হামলার পর আ.লীগ-জাপাসহ ১৪ দলের বিচারে একমত ২২ দল

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

নেপালের বিপক্ষে খেলবেন না হামজা

নেপালের বিপক্ষে খেলবেন না হামজা

বিশ্বকাপের আগে সুখবর পেলেন অজি অলরাউন্ডার

বিশ্বকাপের আগে সুখবর পেলেন অজি অলরাউন্ডার

ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ার পর নেইমারের বিস্ফোরক মন্তব্য

ব্রাজিল দল থেকে বাদ পড়ার পর নেইমারের বিস্ফোরক মন্তব্য

বিসিবি সভাপতি পদে তাহলে তামিম-বুলবুল লড়াই

বিসিবি সভাপতি পদে তাহলে তামিম-বুলবুল লড়াই