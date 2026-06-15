বিশ্বকাপ খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছে ইরান

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছেছে ইরান। মেক্সিকোর টিজুয়ানা বেসক্যাম্প থেকে একটি সংক্ষিপ্ত ফ্লাইটের পর রোববার লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখেন দলটির ফুটবলাররা।
এর আগে টিজুয়ানার বিশ্বকাপ বেস ক্যাম্প থেকে এক জমকালো বিদায়ী সংবর্ধনার মধ্য দিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসের উদ্দেশ্যে রওনা হয় ইরান। রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ার মধ্যে ইস্টার্ন সময়ের বিকেল ৪:১১ মিনিটে বিমানবন্দরের ২৫এল রানওয়েতে তাদের বহনকারী এ৩২০) উড়োজাহাজটি অবতরণ করে। বিমানবন্দর থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়াম মাত্র ১৫ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত, যেখানে সোমবার নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ইরান।
বিমানবন্দর থেকে দলটি সরাসরি তাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা হবে বলে জানা গেছে, যেখানে ইতিমধ্যেই পুলিশের পক্ষ থেকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
১৯৩০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবলের পথচলা শুরু হওয়ার পর থেকে ইতিহাসে এটিই প্রথম ঘটনা, যেখানে কোনো আয়োজক দেশ এমন একটি দেশকে আতিথেয়তা দিচ্ছে—যার সঙ্গে তারা সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত। এর আগে গত ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে ইরানজুড়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ সামরিক হামলার পর, ইরান তাদের বিশ্বকাপ বেসক্যাম্প অ্যারিজোনার একটি স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে মেক্সিকোর টিজুয়ানায় স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছিল।
ইরান দল যখন লস অ্যাঞ্জেলেসে পৌঁছায়, তখন লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামের কাছাকাছি এলাকায় একদল প্রবাসী ইরানি বর্তমান সরকারের নিন্দা জানিয়ে এবং গণতন্ত্রের পক্ষে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।
লস অ্যাঞ্জেলেসের বিক্ষোভের ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা গেছে মেক্সিকোর টিজুয়ানায়। ইরান দল যখন হোটেল ছাড়ছিল, তখন শত শত মেক্সিকান সমর্থক রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ফারসি ভাষায় ‘টিম মেল্লি’ স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন চারপাশ। অনেক সমর্থক স্প্যানিশ ভাষায় গেয়ে ওঠেন, ‘ইরান, ভাই আমার, তুমি এখন মেক্সিকান।’ সেখানে এক সমর্থকের হাতে থাকা হলুদ রঙের প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল: ‘ইরান, তোমরা কখনো একা পথ চলবে না। মেক্সিকো তোমাদের পাশে আছে।’ খেলোয়াড়েরা বিদায়বেলায় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন এবং অনেকেই এই আবেগঘন মুহূর্তটি মুঠোফোনে ক্যামেরাবন্দী করেন। এ সময় হোটেলের বাইরে উপস্থিত ছিলেন ইরানি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহেদি তাজ।
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