৯ উইকেট নিয়ে কাউন্টিতে হাসানের ‘বিশ্বমানের’ পারফরম্যান্স

ইংলিশ কাউন্টি ক্রিকেটে কেন্টের হয়ে রাজকীয় অভিষেক হলো বাংলাদেশি পেসার হাসান মাহমুদের। ব্ল্যাকপুলে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিপক্ষে বল হাতে আগুন ঝরিয়ে নিজের প্রথম ম্যাচেই কেন্টকে ১৪০ রানের বিশাল জয় এনে দিয়েছেন তিনি। পুরো ম্যাচে ১০১ রান খরচায় হাসান একাই শিকার করেছেন ৯ উইকেট, যা তার প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ক্যারিয়ারসেরা ম্যাচ ফিগার।
গতকাল ম্যাচের শেষ দিনে জয়ের জন্য ৪২৪ রানের বিশাল লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নামে ল্যাঙ্কাশায়ার। তবে হাসানের তোপের মুখে ২৮৩ রানেই অলআউট হয় তারা।
দ্বিতীয় ইনিংসে ল্যাঙ্কাশায়ারের দুই ওপেনার হ্যারি সিং ও জশ বোহাননকে ফিরিয়ে শুরুতেই জোড়া আঘাত হানেন হাসান। এরপর থিতু হতে যাওয়া কিটন জেনিংস ও লিয়াম লিভিংস্টোনকে আউট করে প্রতিপক্ষের মিডল অর্ডার ধসিয়ে দেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ৬৯ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ারের চতুর্থবারের মতো ইনিংসে ৫ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব দেখান বাংলাদেশি এই পেসার। এর আগে প্রথম ইনিংসে তাঁর শিকার ছিল ৩ উইকেট।
হাসানের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ কেন্ট অধিনায়ক ড্যানিয়েল বেল-ড্রুমন্ড তাঁকে ‘বিশ্বমানের’ আখ্যা দিয়েছেন। ম্যাচ শেষে অধিনায়ক বলেন, ‘হাসান আজ (গতকাল) বিশ্বমানের বোলিং করেছে। যখনই ল্যাঙ্কাশায়ার কোনো জুটি গড়ে তুলছিল, হাসান এসে ব্রেক-থ্রু এনে দিচ্ছিল। সে দুই দিকেই চমৎকার সুইং ও গতি বজায় রেখেছে।’
হাসানের ঐতিহাসিক অভিষেকে কেন্ট ১৯ পয়েন্ট তুলে নিয়ে লিগে নিজেদের তৃতীয় জয় নিশ্চিত করে।
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