Ajker Patrika
ফুটবল

৭ গোল দিয়ে ব্রাজিলকে টপকে চূড়ায় জার্মানি

ক্রীড়া ডেস্ক    
৭ গোল দিয়ে ব্রাজিলকে টপকে চূড়ায় জার্মানি
বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের মালিক জার্মানি। ছবি: এএফপি

মাঠে নামার আগে সমীকরণটা কি জানা ছিল জার্মানির? এখন হয়তো জেনে যাওয়ার কথা। নবাগত কুরাসাওকে ৭-১ গোলে বিধ্বস্ত করে বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলের মালিক বনেছে তারা। পেছনে ফেলেছে ব্রাজিলকে।

কুরাসওয়ের বিপক্ষে এই গোলবন্যার পর বিশ্বকাপে জার্মানির মোট গোল সংখ্যা এখন ২৩৯। এত দিন ২৩৮ গোল নিয়ে এককভাবে চূড়ায় বসে ছিল পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল। কাকতালীয় বিষয় হলো, এক যুগ আগে ২০১৪ বিশ্বকাপে এই ব্রাজিলকে তাদেরই মাটিতে ৭-১ গোলে হারিয়েছিল জার্মানি। এবার কুরাসাওয়ের বিপক্ষে সেই একই ব্যবধানের জয় তাদের সহায়তা করল সেলেসাওদের টপকে যেতে।

শুধু সর্বাচ্চ গোলই নয়, প্রতিপক্ষকে গোলবন্যায় ভাসানোর ক্ষেত্রেও এই শতাব্দীতে একচেটিয়া রাজত্ব জার্মানির। ২০০০ সালের পর থেকে বিশ্বকাপে এক ম্যাচে কোনো দলের ৭ বা তার বেশি গোল দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে মাত্র পাঁচবার। এর মধ্যে তিনটিই জার্মানির। ২০০২ বিশ্বকাপে সৌদি আরবকে ৮-০ গোলে হারিয়ে এই ধারা শুরু করেছিল তারা। এরপর ২০১৪ সালের সেই বিখ্যাত ৭-১ এবং এবার ২০২৬ বিশ্বকাপে কুরাসাওয়ের বিপক্ষে একই স্কোরের পুনরাবৃত্তি।

চলতি শতাব্দীতে জার্মানির বাইরে কেবল দুটি দল বিশ্বমঞ্চে এক ম্যাচে সাত বা তার বেশি গোল দেওয়ার স্বাদ পেয়েছে—২০১০ বিশ্বকাপে উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে পর্তুগাল (৭-০) এবং ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে কোস্টারিকার বিপক্ষে স্পেন (৭-০)।

বিষয়:

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