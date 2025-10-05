দুর্দান্ত শুরুর রহস্য জানালেন হ্যারি কেইন

ক্রীড়া ডেস্ক
মৌসুমের শুরু থেকেই উড়ছেন হ্যারি কেইন। কোনোভাবেই যেন থামানো যাচ্ছে না বায়ার্ন মিউনিখের ইংলিশ স্ট্রাইকারকে। মাঠে নামলেই পাচ্ছেন গোলের দেখা। এবার এমন দুর্দান্ত শুরুর রহস্য জানালেন তারকা ফুটবলার। কেইনের ভাষ্য–আক্রমণভাগের দুই সতীর্থ সার্জি জিন্যাব্রি ও নিকোলাস জ্যাকসনের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়ার কারণেই প্রতি ম্যাচে গোলের দেখা পাচ্ছেন তিনি।
জার্মান বুন্দেসিলগায় সবশেষ ম্যাচে আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টের মাঠ থেকে ৩–০ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বায়ার্ন। ম্যাচটিতে একবার জালের দেখা পান কেইন। সব মিলিয়ে প্রথম ৬ ম্যাচেই ১১ গোল করলেন তিনি। জার্মানির শীর্ষ লিগের ইতিহাসে প্রথম ৬ ম্যাচে এতো বেশি গোল করতে পারেননি আর কোনো ফুটবলার।
কেইন বলেন, ‘আমি, জিনাব্রি এবং নিকোলাস এই মৌসুমে এক হয়ে খেলছি। এটা আমাকে আরও একটু গভীর হতে এবং আমার গুণাবলীর সর্বোচ্চ ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছে। ওদের সঙ্গে আমি সহজেই নিজের কাজগুলো করতে পারছি। আমি ওদের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছি। এমনকি নয়জন নিয়ে খেললেও আমাদের কৌশল আমাদের সাহায্য করবে। কারণ আমরা নিজেদের বুঝতে পারি। এর প্রমাণ হলো আমি ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে দেরিতে হলেও গোল করেছি।’
ইনজুরির কারণে মাঠের বাইরে আছেন জামাল মুসিয়ালা। এই তরুণ মিডফিল্ডারের অভাব বোধ করছেন বলেও জানালেন কেইন, ‘আমি এর আগেও বলেছি জামাল যখন খেলে তখন বিষয়টা আমার জন্য একটু আলাদা থাকে। সে খুব ভালো মানের একজন খেলোয়াড়। সে ডিফেন্ডারদের বল ছুঁড়ে মারে, ড্রাইভ করে এবং ড্রিবলিং করে। গত মৌসুমে আমরা একসাথে খেলছিলাম। মাঠে সে নিজের কাজগুলো খুব ভালোভাবে করেছে।’
লা লিগায় শীর্ষে উঠে এক সপ্তাহ টিকতে পারল না বার্সেলোনা। পিএসজির কাছে হার যতটা না পোড়াচ্ছে, তার চেয়েও বেশি পোড়াচ্ছে সেভিয়ার বিপক্ষে আজকের হার। মৌসুমের সবচেয়ে বাজে ম্যাচটাই যেন খেলল হান্সি ফ্লিকের দল। সেভিয়ার মাঠ থেকে তাদের ফিরতে হচ্ছে ৪-১ গোলের হার নিয়ে।৩৪ মিনিট আগে
প্রথম দুই ম্যাচ জিতে আগেই হয়েছে সিরিজ নিশ্চিত। বাংলাদেশের সামনে তাই আজ লক্ষ্য ছিল ধবলধোলাইয়ের স্বাদ নেওয়ার। বোলাররা আগের মতোই ছিলেন ধারাবাহিক। তবু শেষ দিকে রান বিলিয়ে দেওয়ার অস্বস্তি আর কাটল না।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ান। দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার এবারের নির্বাচন রাতের ভোটকেও হার মানিয়েছে বলে অভিযোগ এই সংগঠকের।৩ ঘণ্টা আগে
ইংলিশ ফুটবল লিগ চ্যাম্পিয়নশিপে অম্ল মধুর সময় কাটাচ্ছে লেস্টার সিটি। কখনো জয়, কখনো বা ড্র্। পরশু অবশ্য সোয়ানসি সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে তারা। সেই ম্যাচের পুরোটা সময় বেঞ্চে বসেই কাটান হামজা চৌধুরী। সেক্ষেত্রে তাকিয়ে দেখলে বাংলাদেশেরই লাভ হয়েছে। খেললে কিছুটা হলেও চোটের ঝুঁকি থাকত।৩ ঘণ্টা আগে