গোল করে ফুটবলারের ক্ষমা চাওয়ার ঘটনা ভাইরাল

বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে গোল করার পর বাধভাঙা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়াই স্বাভাবিক। আর যদি হয় চোখধাঁধানো গোল, তা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু সুইডেনের ইয়াসিন আয়ারি আজ কোনো উদযাপনই করলেন না। গোল করে বরং ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বসেছেন। ইয়াসিনের এই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল।
মন্তেরেই স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আজ সকালে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তিউনিসিয়ার বিপক্ষে গোলের খাতা খোলেন ইয়াসিন। তিউনিসিয়ার রক্ষণভাগের ভুলের সুযোগ নিয়ে তিনি বক্সের বাইরে থেকে দারুণ এক শটে গোল করেন। বল জালে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুই হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গি করেন। কেন তিনি ক্ষমা চাইলেন—নেটিজেনদের মনে স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে এই প্রশ্ন। তাঁর কাছে ম্যাচটি ছিল আবেগঘন। কারণ, তাঁর মা তিউনিসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একারণে তিনি হাঁটু গেড়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বসেন।
আজ তিউনিসিয়াকে ৫-১ গোলে হারানোর ম্যাচে জোড়া গোল করেন ইয়াসিন। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৬ মিনিটে লুকাস বার্গভালের অ্যাসিস্টে আলতো ছোঁয়ায় গোল করেন ইয়াসিন। দ্বিতীয় গোলের পরও তিনি (ইয়াসিন) উদযাপন করেননি।
মায়ের জন্মভূমি তিউনিসিয়ার হয়ে একটা সময় ইয়াসিনের খেলার অনেক সম্ভাবনা ছিল। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের আগে তিউনিসিয়া ফুটবল ফেডারেশন তাঁকে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইয়াসিন এবং তাঁর পরিবার শেষ পর্যন্ত সুইডেনের জাতীয় দলের সঙ্গেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ, তাঁর জন্ম ও বেড়ে ওঠার স্থান সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের উত্তরে অবস্থিত সোলনার প্রতি গভীর টান রয়েছে। যে দেশে জন্মেছেন, যেখানে বেড়ে উঠেছেন, ইয়াসিন সেই দেশের হয়ে খেলার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে জানা গেছে। পরিবারের কাছ থেকেও সমর্থন পেয়েছিলেন তিনি।
তিউনিসিয়ার পরিবারের সঙ্গে ইয়াসিনের সম্পর্ক পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। তাঁর ছোট ভাই তাহা এখনো তিউনিসিয়া জাতীয় দলের সুনজরে আছেন। ইউরোপে জন্ম নেওয়া তিউনিসীয় বংশোদ্ভূত খেলোয়াড়দের ওপর দেশটির কোচিং স্টাফ সব সময় খবর রাখে। এদিকে ইয়াসিনের আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভবিষ্যৎ এখন নিশ্চিত। তিনি সুইডেনের নীল-হলুদ জার্সিতেই খেলবেন।
১৯৫৮ সালে ঘরের মাঠে আয়োজিত বিশ্বকাপে সুইডিশরা রানার্সআপ হয়েছিল ব্রাজিলের কাছে হেরে। তবে ফুটবল বিশ্বকাপে তারা খুব একটা নিয়মিত নয়। এবার সুইডিশরা ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ ফিরল ৮ বছর পর। রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছিল সুইডিশরা। মার্কিন মুলুকে চলমান বিশ্বকাপে তারা ৮ বছর পর ফিরে পেল ৫-১ গোলের জয়।
দিনের চার ম্যাচের মধ্যে দুই ম্যাচ সকালে হয়ে গেছে। ভোরে ইকুয়েডরকে শেষ মুহূর্তের গোলে হারিয়েছে আইভরি কোস্ট। আর আট বছর পর বিশ্বকাপে ফিরে সুইডেন ৫-১ গোলে হারিয়েছে তিউনিসিয়াকে। রাতে মাঠে নামছে বিশ্বকাপের অন্যতম ফেবারিট স্পেন। আটলান্টায় বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন-কেপভার্দে। এক নজরে দেখে ন১ ঘণ্টা আগে
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