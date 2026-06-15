আর্জেন্টিনার শিরোপার স্মৃতিতে মিশে থাকা সেই রেফারির গল্প

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এ মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে গত ১১ জুন বিশ্বকাপ শুরু হলেও আর্জেন্টিনার অভিযান শুরু হবে আগামী ১৭ জুন। প্রথম ম্যাচে লিওনেল মেসিদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া। সেই ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন পোল্যান্ডের অভিজ্ঞ রেফারি সাইমন মার্চিনিয়াক, যিনি ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
৪৫ বছর বয়সী মার্চিনিয়াক বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম পরিচিত রেফারি। কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্সের মধ্যকার শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচ পরিচালনার মাধ্যমে তিনি ব্যাপক আলোচনায় আসেন। সেই ম্যাচ ৩-৩ গোলে ড্র হওয়ার পর টাইব্রেকারে জয় পেয়ে তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা।
আর্জেন্টিনার সঙ্গে মার্চিনিয়াকের পরিচয় আরও পুরোনো। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার উদ্বোধনী ম্যাচেও ছিলেন তিনি। ১-১ গোলে ড্র হওয়া সেই ম্যাচে একটি পেনাল্টি পেয়েছিল আর্জেন্টিনা। সেটা কাজে লাগাতে পারেননি মেসি। এ ছাড়া কাতার বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ২-১ গোলের কোয়ার্টার ফাইনাল জয়ের ম্যাচেও দায়িত্ব পালন করেন এই পোলিশ রেফারি।
পোল্যান্ডের প্লক শহরে জন্ম নেওয়া মার্চিনিয়াকের শুরুটা অবশ্য রেফারিংয়ে নয়। কৈশোরে তিনি সাইক্লিংয়ে বেশ আগ্রহী ছিলেন এবং অল্প বয়সেই দীর্ঘ দূরত্বের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতেন। পরে ফুটবলার হওয়ার চেষ্টা করলেও সফল হননি। শেষ পর্যন্ত ২০০২ সালে রেফারিংকে পেশা হিসেবে বেছে নেন।
২০১১ সালে ফিফার আন্তর্জাতিক রেফারির স্বীকৃতি পাওয়ার পর দ্রুতই ইউরোপীয় ফুটবলের বড় মঞ্চে জায়গা করে নেন মার্চিনিয়াক । ২০১৪ সালে চ্যাম্পিয়নস লিগে অভিষেকের পর অনূর্ধ্ব-২১ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল পরিচালনা করেন। এরপর রাশিয়া ও কাতার—টানা দুই বিশ্বকাপেও দায়িত্ব পালন করেন।
সাফল্যের পাশাপাশি বিতর্কও রয়েছে মার্চিনিয়াকের রেফারিং ক্যারিয়ারে। একসময় কট্টর ডানপন্থী রাজনৈতিক নেতা স্লাওমির মেনৎসেনের আয়োজিত একটি সমাবেশে অংশ নেওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। ওই ঘটনার জেরে তাঁকে চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনাল থেকে সরিয়ে দেওয়ার আলোচনা পর্যন্ত হয়েছিল।
সবশেষ ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালে ইন্টার মিলান ও বার্সেলোনার ম্যাচ পরিচালনা করেও সমালোচিত হন মার্চিনিয়াক। বিশেষ করে লাউতারো মার্তিনেসের ওপর পাও কুবার্সির ফাউলের ঘটনায় ইন্টারকে পেনাল্টি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বার্সেলোনা শিবিরে অসন্তোষ দেখা দেয়।
এবার বিশ্বকাপের মঞ্চে আবারও আর্জেন্টিনার ম্যাচ পরিচালনা করতে যাচ্ছেন মার্চিনিয়াক। বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের নতুন অভিযানের প্রথম ম্যাচে তাঁর পারফরম্যান্সও থাকবে আলোচনার কেন্দ্রে।
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