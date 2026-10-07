আবার কবে মাঠে নামবেন মেসি

আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবারের মতো মাঠে নেমেছেন লিওনেল মেসি। বেনিনের বিপক্ষে ৩–০ গোলের জয়ে শেষ হয়েছে জাতীয় দলের হয়ে তাঁর দীর্ঘ পথচলা। শেষ ম্যাচে গোলও করেছেন ৩৯ বছর বয়সী এই তারকা। তবে ফুটবল থেকে এখনই বিদায় নিচ্ছেন না তিনি। আর্জেন্টিনার অধ্যায় শেষ হলেও ইন্টার মায়ামির হয়ে চালিয়ে যাবেন খেলা।
জাতীয় দলের দায়িত্ব শেষ করে এখন মেসির গন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র। ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তাঁর চুক্তি ২০২৮ সাল পর্যন্ত। ফলে খুব দ্রুতই তাঁকে আবার দেখা যাবে ক্লাব ফুটবলের মাঠে। ফিফা বিরতির পর মায়ামি পরবর্তী ম্যাচে ঘরের মাঠে ডিসি ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে। বাংলাদেশ সময় ম্যাচটি শুরু হবে ১১ অক্টোবর ভোর সাড়ে ৫টায়।
কলম্বাস ক্রুর কাছে ২–১ গোলে হেরে ২৭ সেপ্টেম্বর শেষবার মাঠে নেমেছিল মায়ামি। সেই ম্যাচে দলের সমতাসূচক গোলটি করেছিলেন মেসি। এরপর জাতীয় দলের ব্যস্ততায় তিনি ফিরে যান আর্জেন্টিনায়। রোসারিও হয়ে ৪ অক্টোবর এসেইসায় দলের সঙ্গে যোগ দেন। সেখানেই সতীর্থদের সঙ্গে শেষ অনুশীলন, শেষ আড্ডা, শেষ আসাদো, সবশেষে আসে বহুল প্রতীক্ষিত বিদায়ী ম্যাচ। বেনিনের বিপক্ষে সেই ম্যাচ শেষ হয়েছে আর্জেন্টিনার জয় দিয়ে।
ইস্টার্ন কনফারেন্সে ২৭ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে আছে মায়ামি। সমান পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে এগিয়ে দ্বিতীয় নিউ ইংল্যান্ড। ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ শিকাগো ফায়ার। ৬০ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ন্যাশভিলে।
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