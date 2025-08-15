Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

ভুটানের ক্লাবে এবার বাংলাদেশ অধিনায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভুটানে আফঈদা-স্বপ্নাকে স্বাগত জানিয়েছে আরটিসি। ছবি ফেসবুক
ভুটানে আফঈদা-স্বপ্নাকে স্বাগত জানিয়েছে আরটিসি। ছবি ফেসবুক

ভুটানের ক্লাব রয়্যাল থিম্পু কলেজ ফুটবল ক্লাবে (আরটিসি) খেলবেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার। একই ক্লাবের হয়ে খেলতে আজ তাঁর সঙ্গে ভুটানে গিয়েছেন স্বপ্না রানী।

এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রাথমিক পর্বে ‘ডি’ গ্রুপে খেলবে আরটিসি। মূলত এই টুর্নামেন্টের জন্য আফঈদা-স্বপ্নাকে নিয়েছে। ক্লাবটিতে আগে থেকেই খেলছেন বাংলাদেশের তহুরা খাতুন, শামসুন্নাহার জুনিয়র ও শাহেদা আক্তার রিপা।

২৫-৩১ আগস্ট লাওসে হবে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্রাথমিক পর্বে। যেখানে আরটিসির প্রতিপক্ষ তাইওয়ানের কাওসিউং অ্যাটাকার্স, উত্তর কোরিয়ার নায়েগোহিয়াং ও স্বাগতিক মাস্টার সেভেন এফসি। কিছুদিন আগেই একই স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের হয়ে অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে খেলেছেন আফঈদা-স্বপ্না। তাদের সঙ্গে আজ একই ফ্লাইটে সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে ভুটান গিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৭ দল।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

মেসির এই দেহরক্ষীর আসল পরিচয় কী

মেসির এই দেহরক্ষীর আসল পরিচয় কী

ভুটানের ক্লাবে এবার বাংলাদেশ অধিনায়ক

ভুটানের ক্লাবে এবার বাংলাদেশ অধিনায়ক

মেসিকে বিশ্বসেরা বললেন রিয়ালের তরুণ আর্জেন্টাইন

মেসিকে বিশ্বসেরা বললেন রিয়ালের তরুণ আর্জেন্টাইন

হিরোজ তায়কোয়ান্দো আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের ৩৬ পদক জয়

হিরোজ তায়কোয়ান্দো আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের ৩৬ পদক জয়