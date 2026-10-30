জাপান-সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ব্রাজিলের পাঁচ চমক
নভেম্বরের ফিফা উইন্ডোর জন্য দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। আগামী মাসে সেলেসাওরা খেলবে জাপান ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। এবার পাঁচ নতুন ফুটবলারকে ডেকেছেন আনচেলত্তি।
জাপান-সিঙ্গাপুর ম্যাচের জন্য ব্রাজিল গত রাতে ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে। অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা পাঁচ ফুটবলার হলেন জোনাথন জেসুস, আন্দ্রে লুইজ, মারলন গোমেস, আলিসন সান্তানা এবং অ্যালান। যাঁদের মধ্যে জেসুস ক্রুজেইরোর ডিফেন্ডার। অ্যালান ম্যানচেস্টার সিটির অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। দুই বছর পালমেইরাসে খেলার পর এ বছরের আগস্টে যোগ দেন সিটিতে।
মারলন গোমেস, সান্তানা দুজনেই ইউক্রেনের ক্লাব শাখতার দোনেৎস্কের হয়ে খেলেন। গোমেস ইউক্রেনের ক্লাবটির মিডফিল্ডার। সেই ক্লাবের ফরোয়ার্ড সান্তানা। আর লুইস করিন্থিয়ান্সের মিডফিল্ডার। ২৬ সদস্যের দলে আছেন তিন গোলরক্ষক বেন্তো, লুকাস পেরি ও পেদ্রো মরিসকো। রক্ষণভাগে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা জেসুসের সঙ্গে আছেন দগলাস সান্তোস, গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েসের মতো অভিজ্ঞরা।
মাঝমাঠে আছেন ব্রুনো গিমারেসের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে তিনি চার গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে একটা গোলও করেছেন। আক্রমণভাগে আছেন রাফিনিয়া, রায়ান, এনদ্রিক, ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের মতো তারকারা।
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় ব্রাজিল। বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে তিন ম্যাচ খেলে দুটিতে জিতেছে ব্রাজিল। একমাত্র ড্র অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। সেই সকারুদের বিপক্ষেই এক ম্যাচ জিতেছে ব্রাজিল। এরপর সল্টলেকে ভারতের বিপক্ষে প্রথমবারের দেখায় ব্রাজিল জেতে ৪-০ গোলে। ১৪ নভেম্বর ব্রাজিল খেলবে জাপানের বিপক্ষে। ব্রাজিল-সিঙ্গাপুর ম্যাচ হবে ১৭ নভেম্বর।
জাপান-সিঙ্গাপুর ম্যাচের জন্য ব্রাজিল দল
গোলরক্ষক: বেন্তো, লুকাস পেরি, পেদ্রো মরিসকো
ডিফেন্ডার: আর্থার দিয়াস, কার্লোস আগুস্তো, দগলাস সান্তোস, গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস, জাইর কুনিয়া, জোনাথন জেসুস, ভ্যান্ডারসন, ভিতর রেইস, ওয়েসলি
মিডফিল্ডার: আন্দ্রে, আন্দ্রে সান্তোস, ব্রুনো গিমারেস, দানিলো, গ্যাব্রিয়েল বোনতেম্পো, জোয়াও গোমেস, মারলন গোমেস
ফরোয়ার্ড: আলিসন সান্তানা, অ্যালান, এস্তেভাও, রাফিনিয়া, রায়ান, এনদ্রিক, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র