জয়ের পর রিয়ালের বড় দুশ্চিন্তা

রিয়াল মাদ্রিদের সময়টা কাটছে অম্লমধুর। নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে গত সপ্তাহে লা লিগায় ৫-২ গোলে হেরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। সেই রিয়াল পরবর্তীতে জিতেছে টানা দুই ম্যাচ। চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগা দুই ম্যাচেই দাপটের সঙ্গে জিতেছে জাবি আলোনসোর রিয়াল।
সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গত রাতে লা লিগায় ভিয়ারিয়ালকে ৩-১ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। দলের তিন গোলের মধ্যে দুটিতেই অবদান রেখেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ছন্দে থাকা ফরাসি এই ফরোয়ার্ডকে নিয়ে বেড়েছে দুশ্চিন্তা। গোড়ালিতে অস্বস্তি বোধ করায় ৮৩ মিনিটে তিনি মাঠ ছেড়েছেন। এমবাপ্পের মতো ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোকে নিয়েও শঙ্কা তৈরি হয়েছে। ৭৫ মিনিটে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছেন মাস্তানতুয়োনো। ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে আলোনসো কথা বলেছেন এমবাপ্পে-মাস্তানতুয়োনোর চোট নিয়ে। রিয়াল মাদ্রিদের প্রধান কোচ বলেন, ‘গোড়ালিতে অস্বস্তি বোধ করছে এমবাপ্পে। আর মাস্তানতুয়োনোর হ্যামস্ট্রিংয়ে টান পড়েছে। আমরা তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দেখছি।’
রিয়াল-ভিয়ারিয়াল ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে। ৪৭ মিনিটে ম্যাচে প্রথম গোল করেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন এমবাপ্পে। ৬৯ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল পেনাল্টি থেকে করেন ভিনিসিয়ুস। ৭৩ মিনিটে ভিয়ারিয়াল স্ট্রাইকার জর্জেস মিকাউতাদজি গোল করে ব্যবধান কমিয়েছেন। ৪ মিনিট পর ভিয়ারিয়াল দশ জনের দলে পরিণত হয়। ৭৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখেন দলটির ডিফেন্ডার সান্তিয়াগো মৌরিনো। তিনি লাল কার্ড দেখেছেন জোড়া হলুদ কার্ডের কারণে। এমবাপ্পে নিজের প্রথম গোলের দেখা পান ৮১ মিনিটে। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেন ব্রাহিম দিয়াজ। ৭৫ মিনিটে ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোর পরিবর্তে মাঠে নামেন দিয়াজ। এদিকে ৮৩ মিনিটে মাঠ ছেড়ে চলে যান এমবাপ্পে। ফরাসি ফরোয়ার্ডের পরিবর্তে খেলতে নামেন রদ্রিগো।
রিয়ালের জার্সিতে ২০২৫-২৬ মৌসুমে এখন পর্যন্ত সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ১০ ম্যাচ খেলেছেন এমবাপ্পে। করেছেন ১৪ গোল ও অ্যাসিস্ট করেছেন ২ গোলে। এমবাপ্পের চোট গুরুতর হলে বেশি ভোগান্তিতে পড়বে ফ্রান্স। ১০ ও ১৩ অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আজারবাইজান ও আইসল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ফরাসিরা। রিয়াল মাদ্রিদের পরবর্তী ম্যাচ দুই সপ্তাহ পরে। ১৯ অক্টোবর লা লিগায় মুখোমুখি হবে রিয়াল-হেতাফে।
৩-১ গোলে জয়ের পর লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। ৮ ম্যাচে ৭ জয় ও ১ হারে এখন রিয়ালের পয়েন্ট ২১। দুই, তিন ও চারে থাকা বার্সেলোনা, ভিয়ারিয়াল ও এলচের পয়েন্ট ১৯, ১৬ ও ১৩। ভিয়ারিয়াল খেলেছে ৮ ম্যাচ। সাতটি করে ম্যাচ খেলেছে বার্সেলোনা ও এলচে। লা লিগায় আজ বার্সেলোনা খেলবে সেভিয়ার বিপক্ষে। র্যামন সানচেজ পিজুয়ান স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ১৫ মিনিটে শুরু হবে সেভিয়া-বার্সা ম্যাচ।
