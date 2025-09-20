Ajker Patrika
কেন ফ্রান্স ছেড়ে আলজেরিয়ার হয়ে খেলতে চান জিদানের ছেলে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আলজেরিয়ার হয়ে খেলার জন্য ফিফার অনুমোদন পেয়েছেন কিংবদন্তি ফুটবলারের ছেলে। ছবি: সংগৃহীত
ফ্রান্সের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে লুকা জিদানের। যদিও কখনও ফ্রান্স জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি এই গোলরক্ষক। তাই এবার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন কিংবদন্তি ফুটবলার জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা।

২০১৮ সালে সবশেষ ফ্রান্স অনূর্ধ্ব ২০ দলের হয়ে খেলেছেন লুকা। এরপর ধীরে ধীরে জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলারের জন্য। তাই এখন আলজেরিয়ার হয়ে খেলতে চান লুকা। ইতোমধ্যে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা (আইসিসি) থেকে অনুমোদনও পেয়েছেন তিনি।

ফিফার অনুমোদন পেলেও আলজেরিয়ার হয়ে খেলা মোটেও সহজ হবে না লুকার জন্য। আফ্রিকান দলটির জার্সি গায়ে জড়াতে চাইলে উসামা বেনবট, অ্যালেক্সিজ গুয়ান্দুজ, অ্যান্থিন মান্দ্রেয়া, আলেকসান্দ্রো ওকিদজাদের মতো গোলরক্ষককে পেছনে ফেলতে হবে তাকে।

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আগামী অক্টোবের সোমালিয়া ও উগান্ডার বিপক্ষে খেলবে আলজেরিয়া। ডিসেম্বরে আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সে খেলবে তারা।

লুকার জন্ম ফ্রান্সের মার্শেইয় হলেও বাবা জিদানের সূত্রে আলজেরিয়ার নাগরিকত্বও আছে তার। উত্তর আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়ার কাবিলি অঞ্চল থেকে ফ্রান্সে পাড়ি জমিয়েছিলেন জিদানের বাবা-মা।

বর্তমানে স্পেনের দ্বিতীয় সারির দল গ্রানাডার হয়ে খেলছেন লুকা। রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমিতে ফুটবলে হাতেখড়ি তাঁর। ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত লস ব্লাঙ্কোসদের মূল দলের হয়ে খেলেছেন দুটি ম্যাচ। এছাড়া রেসিং সান্তান্দার, রায়ো ভায়োকানো ও এইবারের হয়েও খেলার অভিজ্ঞতা আছে লুকার।

বিষয়:

খেলাফুটবলআলজেরিয়াজিনেদিন জিদানফ্রান্স
