কেন ফ্রান্স ছেড়ে আলজেরিয়ার হয়ে খেলতে চান জিদানের ছেলে

ক্রীড়া ডেস্ক
ফ্রান্সের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে লুকা জিদানের। যদিও কখনও ফ্রান্স জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি এই গোলরক্ষক। তাই এবার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন কিংবদন্তি ফুটবলার জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা।
২০১৮ সালে সবশেষ ফ্রান্স অনূর্ধ্ব ২০ দলের হয়ে খেলেছেন লুকা। এরপর ধীরে ধীরে জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলারের জন্য। তাই এখন আলজেরিয়ার হয়ে খেলতে চান লুকা। ইতোমধ্যে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা (আইসিসি) থেকে অনুমোদনও পেয়েছেন তিনি।
ফিফার অনুমোদন পেলেও আলজেরিয়ার হয়ে খেলা মোটেও সহজ হবে না লুকার জন্য। আফ্রিকান দলটির জার্সি গায়ে জড়াতে চাইলে উসামা বেনবট, অ্যালেক্সিজ গুয়ান্দুজ, অ্যান্থিন মান্দ্রেয়া, আলেকসান্দ্রো ওকিদজাদের মতো গোলরক্ষককে পেছনে ফেলতে হবে তাকে।
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আগামী অক্টোবের সোমালিয়া ও উগান্ডার বিপক্ষে খেলবে আলজেরিয়া। ডিসেম্বরে আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সে খেলবে তারা।
লুকার জন্ম ফ্রান্সের মার্শেইয় হলেও বাবা জিদানের সূত্রে আলজেরিয়ার নাগরিকত্বও আছে তার। উত্তর আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়ার কাবিলি অঞ্চল থেকে ফ্রান্সে পাড়ি জমিয়েছিলেন জিদানের বাবা-মা।
বর্তমানে স্পেনের দ্বিতীয় সারির দল গ্রানাডার হয়ে খেলছেন লুকা। রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমিতে ফুটবলে হাতেখড়ি তাঁর। ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত লস ব্লাঙ্কোসদের মূল দলের হয়ে খেলেছেন দুটি ম্যাচ। এছাড়া রেসিং সান্তান্দার, রায়ো ভায়োকানো ও এইবারের হয়েও খেলার অভিজ্ঞতা আছে লুকার।
ফ্রান্সের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলে খেলার অভিজ্ঞতা আছে লুকা জিদানের। যদিও কখনও ফ্রান্স জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়াতে পারেননি এই গোলরক্ষক। তাই এবার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন কিংবদন্তি ফুটবলার জিনেদিন জিদানের ছেলে লুকা।
২০১৮ সালে সবশেষ ফ্রান্স অনূর্ধ্ব ২০ দলের হয়ে খেলেছেন লুকা। এরপর ধীরে ধীরে জাতীয় দলের দরজা বন্ধ হয়ে যায় ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলারের জন্য। তাই এখন আলজেরিয়ার হয়ে খেলতে চান লুকা। ইতোমধ্যে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা (আইসিসি) থেকে অনুমোদনও পেয়েছেন তিনি।
ফিফার অনুমোদন পেলেও আলজেরিয়ার হয়ে খেলা মোটেও সহজ হবে না লুকার জন্য। আফ্রিকান দলটির জার্সি গায়ে জড়াতে চাইলে উসামা বেনবট, অ্যালেক্সিজ গুয়ান্দুজ, অ্যান্থিন মান্দ্রেয়া, আলেকসান্দ্রো ওকিদজাদের মতো গোলরক্ষককে পেছনে ফেলতে হবে তাকে।
২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আগামী অক্টোবের সোমালিয়া ও উগান্ডার বিপক্ষে খেলবে আলজেরিয়া। ডিসেম্বরে আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সে খেলবে তারা।
লুকার জন্ম ফ্রান্সের মার্শেইয় হলেও বাবা জিদানের সূত্রে আলজেরিয়ার নাগরিকত্বও আছে তার। উত্তর আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়ার কাবিলি অঞ্চল থেকে ফ্রান্সে পাড়ি জমিয়েছিলেন জিদানের বাবা-মা।
বর্তমানে স্পেনের দ্বিতীয় সারির দল গ্রানাডার হয়ে খেলছেন লুকা। রিয়াল মাদ্রিদের একাডেমিতে ফুটবলে হাতেখড়ি তাঁর। ২০১৭ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত লস ব্লাঙ্কোসদের মূল দলের হয়ে খেলেছেন দুটি ম্যাচ। এছাড়া রেসিং সান্তান্দার, রায়ো ভায়োকানো ও এইবারের হয়েও খেলার অভিজ্ঞতা আছে লুকার।
মাত্র কয়েক মাসের প্রস্তুতি। প্রথম ম্যাচ আবার ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন ইরানের বিপক্ষে। এশিয়ান কাপ ফুটসাল বাছাইয়ে শুরুটা যে বাংলাদেশের স্মরণীয় হবে না তা অনুমিত ছিল। ব্যতিক্রম কিছুও তাই ঘটেনি। অনভিজ্ঞ বাংলাদেশকে ১২-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ইরান।৪১ মিনিট আগে
চলমান এশিয়া কাপের আলোচিত–সমালোচিত নাম অ্যান্ডি পাইক্রফট। হাত না মেলানো বিতর্কে পাকিস্তানের অভিযোগের তীর আইসিসির এই অভিজ্ঞ ম্যাচ রেফারির দিকে। এরপরও পাকিস্তান ম্যাচের বাইরে থাকা হচ্ছে না পাইক্রফটের। নতুন খবর হলো, ভারত–পাকিস্তানের মধ্যকার পরবর্তী ম্যাচেও রেফারি হিসেবে থাকছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
অবশেষে জাতীয় পুরুষ ও নারী দলের নির্বাচক প্যানেলে নতুন দুজনকে যুক্ত করল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। পুরুষ দলের নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পেলেন সাবেক পেসার হাসিবুল হোসেন শান্ত। আর নারী দলের নির্বাচক প্যানেলে প্রথমবারের মতো নারী হিসেবে যুক্ত হলেন সাবেক অধিনায়ক সালমা খাতুন। তিনি কাজ করবেন বর্তমান প্র২ ঘণ্টা আগে
কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই আজ দুপুর থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) জরুরি সভা বসেছে। সভায় ভার্চুয়ালি যোগ দেন সহ–সভাপতি মাহবুব আনাম ও কাজী ইনাম আহমেদ। সরাসরি উপস্থিত ছিলেন সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল, সহ–সভাপতি নাজমুল আবেদীন ফাহিম, পরিচালক সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইফতেখার রহমান মিঠু ও ফাহিম সিনহা।৩ ঘণ্টা আগে