প্রো লিগে রোনালদোর অম্ল মধুর দিন

ক্রীড়া ডেস্ক    
সতীর্থ কোমানের সঙ্গে গোল উদযাপন করছেন পর্তুগিজ তারকা। ক্যারিয়ারের ৯৪৯ তম গোলের দেখা পেয়েছেন তিনি। ছবি: এক্স
সৌদি প্রো লিগে অম্ল মধুর এক দিন পার করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন সাত নম্বর জার্সিধারী। চোখ ধাঁধানো এক গোলে সে হতাশা ঢাকতেও বেশি সময় নেননি। এরপর হলুদ কার্ডও দেখেছেন তিনি।

রোনালদোর মিশ্র অভিজ্ঞতার দিনে আল ফাতেহকে ৫–১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে আল নাসর। আল আউয়াল পার্কে হ্যাটট্রিক করে রিয়াদের ক্লাবটির জয়ের নায়ক রোনালদোর জাতীয় দলের সতীর্থ জোয়াও ফেলিক্স। বাকি গোলটি করেন কিংসলে কোমান।

ভাগ্য সহায় না হওয়ায় প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে স্কোরশিটে নাম লেখাতে পারেননি রোনালদো। তাঁর নেওয়া শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। ৫৯ মিনিটে আরও একবার হতাশ করেন সাবেক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তারকা। তাঁর নেওয়া স্পট কিক ঠেকিয়ে দেন আল ফাতেহ’র গোলরক্ষক আমিন আল বুখারি।

পরের মিনিটেই ভক্তদের উত্তেজনা বাড়িয়ে দেন রোনালদো। বক্সের বাইরে থেকে এই ফরোয়ার্ডের নেওয়া বুলেট গতির শট জালে আশ্রয় নেয়। কিছুই করার ছিল না আল বুখারির। যেন টানা দুটি গোল মিসের আক্ষেপ পুষিয়ে দিতেই এভাবে শট নিয়েছিলেন রোনালদো। এরপর উদযাপন করতে গিয়ে জার্সি খুলে দর্শকদের দিকে উঁচিয়ে ধরেন। ক্যারিয়ারে এটা তাঁর ৯৪৯ তম গোল। হাজারতম গোলের মাইলফলকের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন। আর ৫১ বার জালের ঠিকানা খুঁজে নিতে পারলে ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে এক হাজার গোলের মালিক হবেন রোনালদো। জার্সি খুলে উদযাপনের জন্য হলুদ কার্ড দেখতে হয় তাঁকে।

৬৮ মিনিটে ফেলিক্সের দ্বিতীয় গোলে সহায়তা করেন রোনালদো। ৭৯ মিনিটে ফিরতি বল পেয়ে গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ফেলিক্স। এই ফরোয়ার্ড হ্যাটট্রিক করলেও ম্যাচের আলো রোনালদোর দিকেও ছিল সমানভাবে।

বিষয়:

খেলাফুটবলআল নাসর
