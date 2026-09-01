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ফুটবল

মেসি-ম্যারাডোনাকে নিয়ে ফিফার ভিডিও প্রকাশ, কী আছে সেখানে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৫৩
মেসি-ম্যারাডোনাকে নিয়ে ফিফার ভিডিও প্রকাশ, কী আছে সেখানে
দিয়েগো ম্যারাডোনা ও লিওনেল মেসি। ছবি: সংগৃহীত

একজন ২০২০ সালে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। অপরজন গতকাল বনে গেলেন সাবেক ফুটবলার। এই দুই বাক্য শুনে হয়তো অনেকেই ধারণা করতে পেরেছেন আর্জেন্টিনার দুই তারকা দিয়েগো ম্যারাডোনা-লিওনেল মেসিকে নিয়ে বলা হচ্ছে। এবার তাঁদের নিয়ে ভিডিও প্রকাশ করেছে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা ফিফা।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে অতিমানবীয় পারফরম্যান্সে ম্যারাডোনার অনেক রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন মেসি। প্রয়াত ম্যারাডোনার অধীনে ২০১০ ফুটবল বিশ্বকাপেও খেলেছিলেন মেসি। ফিফা আজ সামাজিক মাধ্যমে ম্যারাডোনা-মেসিকে নিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছে। নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আজ বিকেলে পোস্ট করা ভিডিওর ক্যাপশন দিয়েছে, ‘লিওনেল মেসি-দিয়েগো ম্যারাডোনা’। দুজনের নামের মাঝে করমর্দনের ইমোজি বসিয়েছে ফিফা। শেষে আর্জেন্টিনার পতাকা যুক্ত করেছে ফিফা। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, মেসি ও ম্যারাডোনা একে অপরের সঙ্গে বল আদান-প্রদান করছেন। ম্যারাডোনা তেমন ঘোরাঘুরি না করলেও মেসিকে বল নিয়ে দৌঁড়াতে দেখা গেছে।

এবার মেসির ২১ বছরের ক্যারিয়ার নিয়ে ভিডিও বানাল ফিফাএবার মেসির ২১ বছরের ক্যারিয়ার নিয়ে ভিডিও বানাল ফিফা

আর্জেন্টাইন ভক্ত-সমর্থকদের কাঁদিয়ে গতকাল আন্তর্জাতিক ফুটবলে দীর্ঘ ২১ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের ইতি টানলেন মেসি। ক্যারিয়ারে অজস্র রেকর্ড গড়ে পেয়েছেন ‘রেকর্ডের বরপুত্র’ উপাধি। আর্জেন্টিনার জার্সিতে দীর্ঘ দুই দশকের ক্যারিয়ারে ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোলের পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেছেন ৬৮ গোলে। ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতে পূরণ করেছেন তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন। অবসরের ঘোষণা দেওয়ার ২৩ মিনিট পর নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে ২ মিনিটের একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। স্প্যানিশ গানে তৈরি সেই ভিডিওতে তুলে ধরেছেন তাঁর ২১ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার।

ম্যারাডোনা-রোনালদোদের ছাড়িয়ে মেসি যেখানে সবার ওপরেম্যারাডোনা-রোনালদোদের ছাড়িয়ে মেসি যেখানে সবার ওপরে

এর আগে ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে একবার অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন মেসি। চিলির কাছে টাইব্রেকারে হারের পর হতাশায় আর্জেন্টিনাকে বিদায় বলেছিলেন তিনি। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৯ বছর। কিন্তু এবার তাঁর বয়স হয়েছে ৩৯ বছর। ২০১৬ সালের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

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আবেগঘন এক বার্তায় মেসি গতকাল আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেও এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়ে রেখেছিলেন ২১ জুলাই। ১৯ জুলাই নিউজার্সিতে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারার পর মেসির দুচোখ বেয়ে যেভাবে পানি পড়ছিল, গতকাল তাঁর পোস্টেও যেন সেটারই ছাপ দেখা গেছে। মেসির মা সেলিনা মারিয়া, স্ত্রী আন্তোনেলা রোকুজ্জো অবসরের পর সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী ফুটবলারকে নিয়ে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমও আবেগঘন শিরোনামে খবর প্রকাশ করেছে। ভক্ত-সমর্থকদের পাশাপাশি মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ আনহেল দি মারিয়া-এনসো ফের্নান্দেস-রদ্রিগো দে পলরা সামাজিক মাধ্যমে দিয়েছেন আবেগঘন বার্তা।

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কাতারের দোহার লুসাইল আইকনিক স্টেডিয়ামে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ জিতে মেসি তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে টানা দুইবার শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ১৯ জুলাই নিউজার্সির ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে আর্জেন্টিনার হারে সেটা আর সম্ভব হয়নি। এই বিশ্বকাপে ৮ গোল ও ৪ অ্যাসিস্টে রেকর্ড বই তছনছ করে দিয়েছেন তিনি। বিশ্বকাপ ক্যারিয়ারে তাঁর গোলসংখ্যা হয়ে গেল ২১।

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বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনটা মেসি খুইয়েছেন কিলিয়ান এমবাপ্পের কাছেই। এবারের ফুটবল বিশ্বকাপে ১০ গোল করে গোল্ডেন বুটজয়ী এমবাপ্পে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ করেছেন ২২ গোল। তবে অ্যাসিস্টে ঠিকই মেসি সবার ওপরে। বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ ১২ অ্যাসিস্টের রেকর্ড সদ্য সাবেক আর্জেন্টিনার এই ফরোয়ার্ডের। দুইয়ে থাকা ম্যারাডোনার ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ রয়েছে ৮ অ্যাসিস্ট। ১৯৮৬ সালে তিনি জিতেছিলেন বিশ্বকাপও।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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