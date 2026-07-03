আলজেরিয়াকে হারিয়ে ৭২ বছরের অভিশাপ কাটল সুইজারল্যান্ডের

বিশ্বকাপে পরিচিত মুখ হলেও সুইজারল্যান্ডের কাছে নকআউট পর্ব অভিশাপেরই আরেক নাম। গ্রুপ পর্ব পেরোনোর পরই বেশির ভাগ সময় খেই হারিয়ে ফেলে ইউরোপের এই দল। অবশেষে আজ তারা পেরোল নকআউট পর্বের বাধা।
সুইজারল্যান্ড ফুটবল বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পেরেছে। ১৯৩৪, ১৯৩৮ ও ১৯৫৪ বিশ্বকাপে শেষ আটে উঠেছিল সুইসরা। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ সুইজারল্যান্ডের পথচলা এরপর কখনো শেষ ষোলোতে, কখনোবা গ্রুপ পর্বেই থেমে গেছে। ভ্যাঙ্কুভারে আজ বাংলাদেশ সময় অনুষ্ঠিত শেষ বত্রিশের ম্যাচে আলজেরিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে সুইসদের ৭২ বছরের অভিশাপ কাটল।
ম্যাচ শুরুর পর দ্রুতই আলজেরিয়ার বিপক্ষে লিড নেয় সুইজারল্যান্ড। ১০ মিনিটে জোহান মানজাম্বির অ্যাসিস্টে গোল করেন ব্রিল এমবলো। গোলটা এমবলোর হলেও কৃতিত্ব দিতে হবে মানজাম্বিকেই। দ্রুত গতিতে আলজেরিয়ার রক্ষণদুর্গ ভেদ করে মানজাম্বি পাস বাড়িয়ে দেন এমবলোকে। বাকি কাজটুকু সারেন এমবলো।
ব্যবধান বাড়াতে এরপর মরিয়া হয়ে ওঠে সুইজারল্যান্ড। ৩২ মিনিটে সুইস ফরোয়ার্ড রুবেন ভারগেস আলজেরিয়ার রক্ষণদুর্গে ঢুকে ক্রস করেছিলেন। তবে আলজেরিয়ান ডিফেন্ডার রায়ান আইত-নুরি সহজেই তা ক্লিয়ার করেন। ৩৭ মিনিটে ডেনিস জাকারিয়া গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। ৭ বছর পর করতে পারতেন গোল। তবে ভারগেসের ফ্রি-কিক থেকে হেড দিয়েও গোল করতে পারেননি জাকারিয়া। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে সুইজারল্যান্ড।
এটাই ফুটবল। মাঝেমধ্যে খুবই নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। টরন্টোতে আজ বাংলাদেশ সময় ভোরে অনুষ্ঠিত শেষ বত্রিশের পর্তুগাল-ক্রোয়েশিয়া ম্যাচটার কথাই চিন্তা করুন। সময়ের দুই কিংবদন্তি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, লুকা মদরিচের যেকোনো একজনের তো বিদায় হতোই। শেষ পর্যন্ত টিকে রইলেন রোনালদো, মদরিচের বেজে গেল বিদায়ঘণ্টা।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে দেখা যাচ্ছে অন্যরকম এক রোমাঞ্চ। হাতে গোনা কয়েকটি ম্যাচ বাদ দিলে বেশির ভাগ ম্যাচের নিষ্পত্তি হচ্ছে শেষ মুহূর্তে এসে। টরন্টোতে আজ বাংলাদেশ সময় ভোরে অনুষ্ঠিত পর্তুগাল-ক্রোয়েশিয়া ম্যাচের অবস্থাও সে রকম। শেষ হাসি হেসেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো-গনসালো রামোসদের পর্তুগাল।২ ঘণ্টা আগে
টরন্টোতে আজ হয়তো ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, দিয়োগো জোতা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেন। যে রোনালদো এবারই শেষবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছেন, তাঁর কাছে এবার প্রতিটি জয়ই তো গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাঁর এই ‘লাস্ট ড্যান্সের’ সময় তো থাকতে পারলেন না দিয়োগো জোতা। থাকবেন কী করে! গত বছরই তো তিনি চলে গেছেন না ফেরার...২ ঘণ্টা আগে
ম্যাচের আগেই উড়ে আসে এক খবর। বিশ্বকাপ শেষেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় বলবেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কথাটি আর কেউ নন বলেছেন রোনালদোর বোন কাতিয়া আভেইরো। তবে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ২–১ গোলের নাটকীয় জয়ের সেই প্রসঙ্গ নিয়ে কথাই শুনতে চাইলেন পর্তুগিজ তারকা।৩ ঘণ্টা আগে