Ajker Patrika
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ফুটবল

আলজেরিয়াকে হারিয়ে ৭২ বছরের অভিশাপ কাটল সুইজারল্যান্ডের

ক্রীড়া ডেস্ক    
আলজেরিয়াকে হারিয়ে ৭২ বছরের অভিশাপ কাটল সুইজারল্যান্ডের
আলজেরিয়াকে হারিয়ে ৭২ বছর পর নকআউট পর্বের বাধা পেরোল সুইজারল্যান্ড। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপে পরিচিত মুখ হলেও সুইজারল্যান্ডের কাছে নকআউট পর্ব অভিশাপেরই আরেক নাম। গ্রুপ পর্ব পেরোনোর পরই বেশির ভাগ সময় খেই হারিয়ে ফেলে ইউরোপের এই দল। অবশেষে আজ তারা পেরোল নকআউট পর্বের বাধা।

সুইজারল্যান্ড ফুটবল বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত যেতে পেরেছে। ১৯৩৪, ১৯৩৮ ও ১৯৫৪ বিশ্বকাপে শেষ আটে উঠেছিল সুইসরা। ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’ সুইজারল্যান্ডের পথচলা এরপর কখনো শেষ ষোলোতে, কখনোবা গ্রুপ পর্বেই থেমে গেছে। ভ্যাঙ্কুভারে আজ বাংলাদেশ সময় অনুষ্ঠিত শেষ বত্রিশের ম্যাচে আলজেরিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়ে সুইসদের ৭২ বছরের অভিশাপ কাটল।

ম্যাচ শুরুর পর দ্রুতই আলজেরিয়ার বিপক্ষে লিড নেয় সুইজারল্যান্ড। ১০ মিনিটে জোহান মানজাম্বির অ্যাসিস্টে গোল করেন ব্রিল এমবলো। গোলটা এমবলোর হলেও কৃতিত্ব দিতে হবে মানজাম্বিকেই। দ্রুত গতিতে আলজেরিয়ার রক্ষণদুর্গ ভেদ করে মানজাম্বি পাস বাড়িয়ে দেন এমবলোকে। বাকি কাজটুকু সারেন এমবলো।

ব্যবধান বাড়াতে এরপর মরিয়া হয়ে ওঠে সুইজারল্যান্ড। ৩২ মিনিটে সুইস ফরোয়ার্ড রুবেন ভারগেস আলজেরিয়ার রক্ষণদুর্গে ঢুকে ক্রস করেছিলেন। তবে আলজেরিয়ান ডিফেন্ডার রায়ান আইত-নুরি সহজেই তা ক্লিয়ার করেন। ৩৭ মিনিটে ডেনিস জাকারিয়া গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন। ৭ বছর পর করতে পারতেন গোল। তবে ভারগেসের ফ্রি-কিক থেকে হেড দিয়েও গোল করতে পারেননি জাকারিয়া। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে সুইজারল্যান্ড।

বিষয়:

খেলাসুইজারল্যান্ডফুটবলআলজেরিয়াফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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