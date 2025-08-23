হ্যারি কেইনের ১৩ মিনিটের হ্যাটট্রিকে বায়ার্নের উড়ন্ত জয়

ক্রীড়া ডেস্ক
বায়ার্ন মিউনিখে এসে গোলমেশিন হয়ে উঠেছেন হ্যারি কেইন। নিয়মিত গোল করে গড়ে যাচ্ছেন একের পর এক রেকর্ড। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় গত রাতে মাত্র ১৩ মিনিটে করেছেন হ্যাটট্রিক। তাঁর ঝোড়ো গতির হ্যাটট্রিকে বায়ার্ন মিউনিখ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে আর বি লাইপজিগকে।
২০২৪-২৫ মৌসুমে ৩৪তম বুন্দেসলিগার শিরোপা জিতেছিল বায়ার্ন মিউনিখ। এবার দলটি নেমেছে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের এর চেয়ে ভালো শুরু আর কী হতে পারে! কেইনের ১৩ মিনিটের হ্যাটট্রিকে বায়ার্নের কাছে ৬-০ গোলে হেরেছে লাইপজিগ। কেইন ছাড়া বায়ার্নের অপর গোলগুলো করেছেন তাঁর দুই সতীর্থ মাইকেল ওলিস ও লুইস দিয়াজ।
আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় গত রাতে ২৭ মিনিটে ওলিসের গোলে এগিয়ে যায় বায়ার্ন মিউনিখ। এই যে গোলের শুরু বায়ার্নের, এরপর তাদের থামাতে পারেনি লাইপজিগ। ৩২ মিনিটে সার্জিও ন্যাবরির অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেন দিয়াজ। ওলিস নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ৪২ মিনিটে। প্রথমার্ধ বায়ার্ন শেষ করে ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকে।
প্রথমার্ধে গোলশূন্য থাকা কেইন জ্বলে উঠেছেন দ্বিতীয়ার্ধে। লাইপজিগের বিপক্ষে নিজের প্রথম গোল তিনি পেয়েছেন ৬৪ মিনিটে। দিয়াজের অ্যাসিস্টে ছয় গজ দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করেন কেইন। ৭১ মিনিটে ম্যাচে ব্যবধান কমানোর সুযোগ এসেছিল লাইপজিগের কাছে। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে গোলটি বাতিল করা হয়। ৭৪ মিনিটে কেইন নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। ইংল্যান্ডের এই তারকা ফুটবলারকে এবারও অ্যাসিস্ট করেন দিয়াজ। ৭৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন কেইন।
কেইন, ওলিস, দিয়াজ—বায়ার্ন মিউনিখের গত রাতে যে তিন ফুটবলার মিলে ৬ গোল করেছেন, তাঁরা সবশেষ তিনটি দলবদলে প্রিমিয়ার লিগ থেকে বায়ার্নে যোগ দিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে কেইন ২০২৩ সালে টটেনহাম থেকে বায়ার্নে এসেছেন। বায়ার্নে আসার পর গত রাতে ক্লাবটির হয়ে নবম হ্যাটট্রিক করেছেন। জার্মান ক্লাবটির জার্সিতে কেইন এখন পর্যন্ত ৯৮ ম্যাচ খেলেছেন। ৮৯ গোলের পাশাপাশি ২৬ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। গত রাতে বায়ার্ন-লাইপজিগ ম্যাচ দিয়েই শুরু হয়েছে ২০২৫-২৬ মৌসুমের বুন্দেসলিগায়। আজ মাঠে নামবে গত মৌসুমের বুন্দেসলিগার রানার্সআপ বায়ার লেভারকুসেন। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে লেভারকুসেন-হফেনহেইম ম্যাচ।
বায়ার্ন মিউনিখে এসে গোলমেশিন হয়ে উঠেছেন হ্যারি কেইন। নিয়মিত গোল করে গড়ে যাচ্ছেন একের পর এক রেকর্ড। আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় গত রাতে মাত্র ১৩ মিনিটে করেছেন হ্যাটট্রিক। তাঁর ঝোড়ো গতির হ্যাটট্রিকে বায়ার্ন মিউনিখ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে আর বি লাইপজিগকে।
২০২৪-২৫ মৌসুমে ৩৪তম বুন্দেসলিগার শিরোপা জিতেছিল বায়ার্ন মিউনিখ। এবার দলটি নেমেছে শিরোপা ধরে রাখার মিশনে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের এর চেয়ে ভালো শুরু আর কী হতে পারে! কেইনের ১৩ মিনিটের হ্যাটট্রিকে বায়ার্নের কাছে ৬-০ গোলে হেরেছে লাইপজিগ। কেইন ছাড়া বায়ার্নের অপর গোলগুলো করেছেন তাঁর দুই সতীর্থ মাইকেল ওলিস ও লুইস দিয়াজ।
আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় গত রাতে ২৭ মিনিটে ওলিসের গোলে এগিয়ে যায় বায়ার্ন মিউনিখ। এই যে গোলের শুরু বায়ার্নের, এরপর তাদের থামাতে পারেনি লাইপজিগ। ৩২ মিনিটে সার্জিও ন্যাবরির অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেন দিয়াজ। ওলিস নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ৪২ মিনিটে। প্রথমার্ধ বায়ার্ন শেষ করে ৩-০ গোলে এগিয়ে থেকে।
প্রথমার্ধে গোলশূন্য থাকা কেইন জ্বলে উঠেছেন দ্বিতীয়ার্ধে। লাইপজিগের বিপক্ষে নিজের প্রথম গোল তিনি পেয়েছেন ৬৪ মিনিটে। দিয়াজের অ্যাসিস্টে ছয় গজ দূর থেকে লক্ষ্যভেদ করেন কেইন। ৭১ মিনিটে ম্যাচে ব্যবধান কমানোর সুযোগ এসেছিল লাইপজিগের কাছে। কিন্তু ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) মাধ্যমে গোলটি বাতিল করা হয়। ৭৪ মিনিটে কেইন নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। ইংল্যান্ডের এই তারকা ফুটবলারকে এবারও অ্যাসিস্ট করেন দিয়াজ। ৭৭ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন কেইন।
কেইন, ওলিস, দিয়াজ—বায়ার্ন মিউনিখের গত রাতে যে তিন ফুটবলার মিলে ৬ গোল করেছেন, তাঁরা সবশেষ তিনটি দলবদলে প্রিমিয়ার লিগ থেকে বায়ার্নে যোগ দিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে কেইন ২০২৩ সালে টটেনহাম থেকে বায়ার্নে এসেছেন। বায়ার্নে আসার পর গত রাতে ক্লাবটির হয়ে নবম হ্যাটট্রিক করেছেন। জার্মান ক্লাবটির জার্সিতে কেইন এখন পর্যন্ত ৯৮ ম্যাচ খেলেছেন। ৮৯ গোলের পাশাপাশি ২৬ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন। গত রাতে বায়ার্ন-লাইপজিগ ম্যাচ দিয়েই শুরু হয়েছে ২০২৫-২৬ মৌসুমের বুন্দেসলিগায়। আজ মাঠে নামবে গত মৌসুমের বুন্দেসলিগার রানার্সআপ বায়ার লেভারকুসেন। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে লেভারকুসেন-হফেনহেইম ম্যাচ।
তিন বছর পর ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) ফিরেছেন সাকিব আল হাসান। কিন্তু এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে বলার মতো কিছুই যে করতে পারছেন না তিনি। ব্যাটিং, বোলিং সব বিভাগেই ব্যর্থ। এবার তাঁর দল অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস হেরেছে অনেক বাজেভাবে। ৪৬ বছর বয়সী ইমরান তাহিরের লেগস্পিনের জাদুতেই মূলত১ ঘণ্টা আগে
এশিয়া কাপের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ১৬ সদস্যের ঘোষিত দলে ফিরেছেন নুরুল হাসান সোহান ও সাইফ হাসান। এ দলই খেলবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে। যা শুরু হবে ৩০ আগস্ট সিলেটে।১৪ ঘণ্টা আগে
ছেলেদের ১০০ মিটার স্প্রিন্টে অন্য অ্যাথলেটদের চেয়ে অনেকটা দূরত্ব নিয়েই ফিনিশিং লাইন স্পর্শ করেন নৌবাহিনীর ইমরানুর রহমান। কিন্তু মেয়েদের ১০০ মিটারে ঘটল বিতর্ক। সুমাইয়া দেওয়ান নাকি শিরিন আক্তার—কে প্রথম হন, তা জানতে অপেক্ষা করতে হলো ঘণ্টাখানেক১৬ ঘণ্টা আগে
ম্যাথু ব্রিটজকে, ত্রিস্তান স্তাবসের উদ্ভাসিত ব্যাটিং আর লুঙ্গি এনগিডির আগুনে বোলিং—এই দুয়ের মাঝে চিড়েচ্যাপ্টা অস্ট্রেলিয়া। প্রথম ওয়ানডের পর আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরেছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া। ৮৪ রানের জয়ে এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতল প্রোটিয়ারা।১৬ ঘণ্টা আগে