Ajker Patrika
ফুটবল

বিশ্বকাপে নেইমার ব্রাজিলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, তবে…

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ মে ২০২৬, ১২: ৪২
বিশ্বকাপে নেইমার ব্রাজিলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়, তবে…
অনুশীলনে দারুণ কিছু করে দেখাতে হবে তারকা ফরোয়ার্ডকে। ছবি: সংগৃহীত

নেইমার ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলে জায়গা পান কি না, সেটা নিয়ে গত কিছু দিন ধরে অনেক আলোচনা হয়েছে। সব জল্পনা-কল্পনা শেষে উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপ সামনে রেখে এই ফরোয়ার্ডকে রেখেই দল দিয়েছেন কার্লো আনচেলত্তি। এরপর নতুনকরে আলোচনা শুরু হয়েছে নেইমারের শুরুর একাদশে থাকা, না থাকা নিয়ে।

আনচেলত্তির দেওয়া বিশ্বকাপ দলে ফরোয়ার্ড আছেন নয়জন। নেইমার ছাড়া বাকিরা হলেন এনদ্রিক, গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি, ইগোর থিয়াগো, লুইজ হেনরিক, মাথিয়াস কুনিয়া, রাফিনিয়া, রায়ান এবং ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ক্লাবের হয়ে এরা সবাই দুর্দান্ত ছন্দে আছেন। তাই কোনো বড় নাম নয়, একাদশে সুযোগ পেতে পারফরম্যান্স বিবেচনা করতে চান আনচেলত্তি। ইতালিয়ান কোচের স্পষ্ট বার্তা—দলের সবাই তাঁর কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি বলেন, ‘আমরা পুরো বছরজুড়ে নেইমারকে পর্যবেক্ষণ করেছি। শেষ সময়ে সে নিয়মিত খেলেছে, যার ফলে তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। আমরা মনে করি সে গুরুত্বপূর্ণ একজন খেলোয়াড় এবং এই বিশ্বকাপেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। তবে দলের অন্য ২৫ জনের মতো তার ভূমিকাও একই, দায়িত্বও একই। তার খেলার সুযোগ আছে, না-ও থাকতে পারে; বেঞ্চে বসতে হতে পারে, বদলি হিসেবেও নামতে পারে। দলের অন্য সবার মতোই তার দায়িত্ব। সে অভিজ্ঞ একজন খেলোয়াড়, সত্যি বলতে কিছু কিছু পজিশনে—যেমন গোলকিপার—আমরা অভিজ্ঞতাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিই।’

শুরুর একাদশে জায়গা পেতে অনুশীলনে দারুণ কিছু করতে দেখাতে হবে নেইমারকে। এই প্রসঙ্গে আনচেলত্তি বলেন, ‘নেইমার খেলবে যদি খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। আমাদের অনুশীলন আছে, আর অনুশীলনের মাঠই ঠিক করবে কে খেলবে। আমার মাথায় হয়তো একটা সম্ভাব্য শুরুর একাদশ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের অনুশীলনের মতোই খেলতে হবে, দেখতে হবে আমরা কতটা প্রস্তুত।’

শেষটাতেও আনচেলত্তি জানিয়ে রাখলেন—বড় তারকা হলেও বিশেষ কোনো সুযোগ পাবেন না নেইমার, ‘আমি আবারও বলছি, নেইমারের সুযোগ অন্য সবার মতোই সমান। আমি মনে করি, দল হিসেবে আমাদের সবার দায়িত্ব একটাই—নিজ নিজ গুণাবলি কাজে লাগিয়ে ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জেতাতে সাহায্য করা।’

বিষয়:

খেলাফুটবলব্রাজিল ফুটবলনেইমার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

কোরবানির ঈদে সংবাদপত্রে পাঁচ দিনের ছুটি

কোরবানির ঈদে সংবাদপত্রে পাঁচ দিনের ছুটি

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

সম্পর্কিত

‘পাকিস্তানকে ক্রিকেটীয় শিক্ষা দিয়েছে বাংলাদেশ’

‘পাকিস্তানকে ক্রিকেটীয় শিক্ষা দিয়েছে বাংলাদেশ’

সিলেটে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের দুই রকমের অপেক্ষা

সিলেটে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের দুই রকমের অপেক্ষা

ফেডকাপ ফাইনাল বর্জন করল কিংস, মোহামেডানকে ট্রফি দেওয়ার অনুরোধ

ফেডকাপ ফাইনাল বর্জন করল কিংস, মোহামেডানকে ট্রফি দেওয়ার অনুরোধ

তাসকিন-মিরাজের পর এবার শুরুটা হলো রানার হাত ধরে

তাসকিন-মিরাজের পর এবার শুরুটা হলো রানার হাত ধরে