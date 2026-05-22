সিটির সঙ্গে ১০ বছরের সম্পর্ক শেষ করলেন গার্দিওলা

আপডেট : ২২ মে ২০২৬, ১৮: ০৮
ম্যানচেস্টার সিটি ছাড়ার ঘোষণা দিলেন পেপ গার্দিওলা। ছবি: এক্স

২০২৫-২৬ মৌসুম শেষে পেপ গার্দিওলার ম্যানচেস্টার সিটি ছাড়ার আলোচনা শোনা যাচ্ছিল অনেক দিন ধরেই। অবশেষে ক্লাব আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দিল তাঁর ক্লাব ছাড়ার দিনক্ষণ। তাতে করে ক্লাবটির সঙ্গে গার্দিওলার দীর্ঘ ১০ বছরের পথচলা শেষ হচ্ছে।

গার্দিওলার সঙ্গে ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি ছিল ম্যানচেস্টার সিটির। কিন্তু এক বছর আগেই তিনি ইতিহাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। ২০২৫-২৬ মৌসুম শেষে গার্দিওলার পদত্যাগের কথা আজ নিশ্চিত করল সিটি।

২০১৬ সালে সিটির প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছিলেন গার্দিওলা। দীর্ঘ ১ দশকে ম্যান সিটিকে মনে রাখার মতো অনেক উপলক্ষ্য এনে দিয়েছেন তিনি। জমেছে অনেক স্মৃতিও। বিদায়বেলায় তা-ই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন গার্দিওলা। আজ এই স্প্যানিশ কিংবদন্তি কোচ বলেন, ‘আমি কেন চলে যাচ্ছি, কারণ জানতে চাইবেন না। এটার কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই। কিন্তু মনে হয়েছে এটাই চলে যাওয়ার সময়। কিছুই চিরস্থায়ী নয়। যদি তা-ই হতো, তাহলে আমি এখানেই থাকতাম। মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি, সত্যিই অপূর্ব। সিটির প্রতি অনেক ভালোবাসা।’

২০১৬ সাল থেকে ম্যানচেস্টার সিটির ডাগআউট সামলাচ্ছেন গার্দিওলা। ছয়বার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, পাঁচবার কারাবাও কাপ, তিনবার করে এফএ কাপ, কমিউনিটি শিল্ড, একবার করে চ্যাম্পিয়নস লিগ, উয়েফা সুপার কাপ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ—এক দশকে সিটিকে ২০ শিরোপা জিতিয়েছেন তিনি। যার মধ্যে ২০২২-২৩ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়নস লিগ, এফএ কাপের শিরোপা জিতে ট্রেবল পূর্ণ করে সিটি। ম্যান সিটির ইতিহাসে একমাত্র চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা এসেছে তাঁর অধীনেই। ২৪ মে রাতে প্রিমিয়ার লিগে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে ম্যাচটাই সিটির কোচ হিসেবে গার্দিওলার শেষ ম্যাচ।

২০২৫-২৬ মৌসুমে এফএ কাপ, কারাবাও কাপ জিতেছেন গার্দিওলা। জিততে পারতেন প্রিমিয়ার লিগও। তবে ১৯ মে রাতে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র হওয়ায় শিরোপা হাতছাড়া হয়েছে সিটির। তাতে দীর্ঘ ২২ বছর পর প্রিমিয়ার লিগের শিরোপা জেতে আর্সেনাল।

