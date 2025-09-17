Ajker Patrika
ইয়ামালকে নিয়ে শঙ্কাই সত্যি হলো

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইনজুরিতে পড়েছেন বার্সার তারকা উইঙ্গার। ছবি: সংগৃহীত
চোটের কারণে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমের প্রথম ম্যাচে লামিনে ইয়ামালের খেলা নিয়ে শঙ্কা ছিল। সে শঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্যি হলো। এই উইঙ্গারকে ছাড়াই ইউরোপ সেরার মঞ্চে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলতে নামবে বার্সেলোনা।

চ্যাম্পিয়নস লিগের নতুন মৌসুমে আগামীকাল দিবাগত রাত একটায় সেন্ট জেমস পার্কে নিউক্যাসলের আতিথেয়তা নেবে বার্সা। আসন্ন ম্যাচটির জন্য ইতোমধ্যে ২২ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন কাতালানদের প্রধান কোচ হান্সি ফ্লিক। সে দলে নেই ইয়ামালের নাম।

২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে চলতি মাসের শুরুতে বুলগেরিয়া ও তুর্কির বিপক্ষে খেলেছে স্পেন। চোট থাকার পরও ব্যথা উপশমকারী উপায় অবলম্বন করে ম্যাচ দুটিতে মাঠে নামেন ইয়ামাল। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে স্পেনের কোচ ও ম্যানেজমেন্টের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেন ফ্লিক। চোটের বিষয়টি সেখানেই থেমে থাকেনি। আন্তর্জাতিক বিরতি থেকে ফেরার পর কুঁচকির চোটে পড়েন ইয়ামাল।

এজন্য লা লিগায় নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ভ্যালেন্সিয়াকে ৬–০ গোলে বিধ্বস্ত করার দিনে মাঠে নামতে পারেননি এই তরুণ ফুটবলার। এবার আরও একটি ম্যাচে তাকে ছাড়াই মাঠে নামতে হচ্ছে বার্সাকে। ইয়ামালের মতো একজন ইনফর্ম খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি অনেক বড় ক্ষতি জায়ান্টদের জন্য।

চলতি লিগ মৌসুমে এখন পর্যন্ত বার্সার হয়ে তিন ম্যাচে মাঠে নেমেছেন ইয়ামাল। যেখানে চারটি গোলে অবদান রেখেছেন ১৮ বছর বয়সী এই তারকা। সমান দুটি করে গোল এবং অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। ইন্টার মিলানের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগের সবশেষ আসরের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নেয় বার্সা। সেবার স্পেনের শীর্ষ ক্লাবটির শেষ চারে খেলার পেছনে বড় অবদান রাখেন ইয়ামাল। নিজে ৫ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করান আরও তিনটি। চোটের কারণে এবার তাকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়নস লিগ মিশন শুরু করতে হচ্ছে বার্সাকে।

