‘এটাই চাই আমি’ বলে কী বোঝাতে চাইলেন মেসি

২০২৬ বিশ্বকাপের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, আলোচনা বাড়ছে লিওনেল মেসিকে নিয়ে। বিশ্বকাপের শিরোপা রক্ষার অভিযানে মেসিকে দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ভক্ত-সমর্থকেরা। মেসিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলার কথা বারবার বলে চলেছেন।
বিশ্বকাপ শুরু হতে সাত মাস বাকি থাকলেও এরই মধ্যে টুর্নামেন্টের দামামা বেজে গেছে। ক্রীড়া সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস কদিন আগে ২২ দেশের জার্সি উন্মোচন করেছে। তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার জার্সিও রয়েছে এখানে। বিশ্বকাপের সেই জার্সি নিয়ে প্রচার-প্রচারণা না করলে কি চলে! নিজেদের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল রাতে ১ মিনিট ৩০ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ছেড়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। বিজ্ঞাপনের এক পর্যায়ে মেসি বলে উঠলেন, ‘এটাই চাই আমি।’
এএফএ গতকাল রাতে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপের জার্সির যে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছে, সেখানে শুরুতে দেখা গেছে ফেডারেশন সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া রেডিও চালু করে তাস খেলতে শুরু করেছেন। একটা টেবিলের ওপর তিনটা ফুটবল রাখা হয়েছে। এএফএ’র প্রচার করা বিজ্ঞাপনে কোচ লিওনেল স্কালোনি তো ছিলেনই। বাজপাখি তকমা পাওয়া গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, রদ্রিগো দি পলদের সঙ্গে ছিলেন গত বছর কোপা আমেরিকা জিতে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেওয়া আনহেল দি মারিয়া। এটাই চাই আমি—তাস খেলার এক পর্যায়ে চার উঠতেই এমন কথা যায় মেসির মুখ থেকে। আর্জেন্টিনার হাতে চতুর্থ বিশ্বকাপ দেখতে যে তিনি কতটা উন্মুখ হয়ে আছেন, সেটা তাঁর এই কথাতেই ফুটে উঠেছে।
১৯৭৮, ১৯৮৬-এরপর ২০২২ সালে তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পায় আর্জেন্টিনা। অনুমিতভাবেই ল্যাটিন আমেরিকানদের বিশ্বকাপ জার্সিতে আছে তিন তারকার উপস্থিতি। তিন তারকা করা হয়েছে সোনালী রঙে। ঐতিহ্যকে ধারণ করতে বরাবরই মতো এবারও আর্জেন্টিনার জার্সিতে প্রাধান্য পেয়েছে সাদা ও আকাশি নীল। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) প্রতিষ্ঠা সালকে ইঙ্গিত করে জার্সির ঘাড়ের পেছনে খোদাই করে ‘১৮৯৩’ সাল লেখা হয়েছে। ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের প্রতীক হিসেবে বুকে সোনালি প্যাঁচ রাখা হয়েছে।
আর্জেন্টিনার জার্সিতে ২০ বছরের ক্যারিয়ারে ১৯৫ ম্যাচে মেসি করেছেন ১১৪ গোল। সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৬৩ গোল। ২০০৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত পাঁচ বিশ্বকাপ খেলে করেছেন ১৩ গোল। ২০১৪ ও ২০২২ সালে গোল্ডেন ফুটবল বিশ্বকাপে একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে দুইবার গোল্ডেন বল জয়ের কীর্তি গড়লেন মেসি। ২০২১ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ—আর্জেন্টিনার জার্সিতে এখন পর্যন্ত চারবার শিরোপা জিতেছেন তিনি। ১৪ নভেম্বর অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনার ২৪ সদস্যের দলে আছেন মেসি। অ্যাঙ্গোলার স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছে আর্জেন্টিনা-অ্যাঙ্গোলা ম্যাচ।
শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে হংকং সিক্সেসের কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কেটেছিল আকবর আলীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। ‘ডি’ গ্রুপের ম্যাচটিতে লঙ্কানদের বিপক্ষে ৯ বলে ৩২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেছিলেন তিনি। তবে শেষ আটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে স্রেফ উড়ে গেল বাংলাদেশ।
স্বাগতিক হংকংয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচটি গতকাল মাঠে গড়ানোর আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। শ্রীলঙ্কাকে ১৪ রানে হারিয়ে তিন পয়েন্ট নিয়ে ‘ডি’ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে বাংলাদেশ। কিন্তু আজ শেষ আটে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পেরেই উঠল না আকবরের বাংলাদেশ। হংকংয়ের মংকক মিশন রোডে ৫৪ রানে হেরে যাওয়ায় সেমিতেই খেলা হলো না বাংলাদেশের।
টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলাদেশ অধিনায়ক আকবর। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে নির্ধারিত ৬ ওভারে ২ উইকেট ১৪৯ রান করেছে অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক অ্যালেক্স রস (৫০) ও বেন ম্যাকডারমট (৫১) ফিফটি করেছেন। মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত, রাকিবুল হাসান নিয়েছেন একটি করে উইকেট। পাহাড় সমান লক্ষ্যে নেমে প্রথম ওভারেই ৩ উইকেট হারিয়ে ১৩ রান করে বাংলাদেশ। অধিনায়ক আকবর শূন্য রানে আউট হয়েছেন। দুই ওপেনার হাবিবুর রহমান সোহান ও জিসান আলমের ব্যাট থেকে এসেছে ৬ রান। আবু হায়দার রনির ১৮ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস শুরু হারের ব্যবধানটা কমাতে পেরেছে। ৭ ছক্কা ও ২ চার মেরেছেন তিনি। ৬ ওভারে ৫ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায় আকবরের দল। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস গ্রিন নিয়েছেন ৩ উইকেট। ১১ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে ম্যাচসেরা হয়েছেন রস। ১ চার ও ৭ ছক্কা মেরেছেন।
বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারলেও ভারত ছিটকে গেছে গ্রুপ পর্বে। আজ সকালে ‘সি’ গ্রুপের ম্যাচে কুয়েতের কাছে ২৭ রানে হেরেছে দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারত। বোল পর্বে এরপর কার্তিকের দল ৪ উইকেটে হেরেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছে। ভারত এরপর খেলবে নেপালের বিপক্ষে। ভারত-নেপাল ম্যাচটি হবে আজই।
শিরোনাম দেখে হয়তো অনেকে চমকে যেতে পারেন। যে রশিদ খান আফগানিস্তানের জার্সিতে একের পর এক রেকর্ড গড়েছেন, তিনি কীভাবে আফগানদের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেন! আসলে এই রশিদ খান যে সেই রশিদ খান নন।
হ্যাটট্রিক করা এই রশিদ খান খেলেন নেপালের হয়ে। আফগানিস্তানের বিপক্ষে কীর্তিটা তিনি করেছেন হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে। হংকংয়ে ৬ ওভারের টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম ও একমাত্র হ্যাটট্রিক করা বোলার হলেন রশিদ খান। হ্যাটট্রিকের পাশাপাশি নেপালের এই পেসার হংকং সিক্সেসে এক ইনিংসে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড গড়েছেন।
হংকংয়ের মংকক মিশন রোডে গতকাল ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে আফগানিস্তান-হংকং। টস জিতে আগে ব্যাটিং পাওয়া আফগানদের ইনিংসের পঞ্চম ওভারে এসে সবকিছু ওলটপালট করে দেন রশিদ খান। সেদিকউল্লাহ পাচা, শরাফুদ্দিন আশরাফ, ইজাজ উদ্দিন আহমাদজাই—পঞ্চম ওভারের প্রথম তিন বলে আফগান এই তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে প্রথম হ্যাটট্রিক করা বোলার বনে গেলেন রশিদ। এই তিন ব্যাটারের পাশাপাশি গুলবাদিন নাইবকে ফিরিয়েছেন রশিদ খান। ২ ওভারে ২৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে রশিদ হংকং সিক্সেস টুর্নামেন্টে এক ইনিংসে সেরা বোলিংয়ের কীর্তিটাও নিজের নামে লিখিয়ে নিলেন।
রশিদের রেকর্ডের দিনে অবশ্য ম্লান হয়েছে সতীর্থদের পারফরম্যান্সে। টস জিতে আগে ব্যাটিং নেওয়া আফগানিস্তান নির্ধারিত ৬ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে করেছে ১১২ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৩০ রান করে অপরাজিত থাকেন ফরমানউল্লাহ। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৬ ওভারে ২ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায় নেপাল। আফগানদের ১৭ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন ফরমানউল্লাহ। ৩০ রানের ইনিংসের পাশাপাশি বোলিংয়ে ২ ওভারে ১৯ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। আজ ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৪ উইকেটে হেরেছে নেপাল। আর নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে শেষ আটের টিকিট কেটেছে আফগানিস্তান। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে আফগানিস্তান-কুয়েত কোয়ার্টার ফাইনাল।
পাকিস্তানকে ডাকওয়ার্থ লুইস ও স্টার্ন (ডিএলএস) মেথডে ২ রানে হারিয়ে এবারের হংকং সিক্সেসে শুরুটা দারুণ করেছিল ভারত। কিন্তু চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপক্ষে জয়ের পর টুর্নামেন্টে জিততেই পারছে না। কুয়েতের কাছে হেরে বিদায়ঘণ্টা বেজে গেল দিনেশ কার্তিকের নেতৃত্বাধীন ভারতের।
মংকক মিশন রোড স্টেডিয়ামে আজ সকালে ভারত-কুয়েত ম্যাচটি ছিল কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াই। সেই লড়াইয়ে ভারত ২৭ রানে হেরে শেষ আটের আগেই বিদায় নিয়েছে। তাতে কোয়ার্টার ফাইনালের টিকিট কাটল কুয়েত। আর পরাজিত ভারত নেমে গেছে বোল পর্বে। সেখানেও হেরেছে কার্তিকের দল। এবার ভারতকে হারিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।
র্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে সাধারণত দলগুলোর পারফরম্যান্স বিচার করা হলেও ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে গেলে সেটা আর বোঝার উপায় নেই। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া কুয়েত নির্ধারিত ৬ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে করেছে ১০৬ রান। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫৮ রান করে অপরাজিত থাকেন অধিনায়ক ইয়াসিন প্যাটেল। জয়ের লক্ষ্যে নেমে ৫.৪ ওভারে ৭৯ রানে গুটিয়ে যায় ভারত। ৯ বলে ১ চার ও ৩ ছক্কায় ভারতের ইনিংস সর্বোচ্চ ২৬ রান করেন অভিমন্যু মিথুন। আউট হওয়ার আগে ষষ্ঠ ওভারের প্রথম তিন বলে তিন ছক্কা মেরেছিলেন মিথুন।
২৭ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন কুয়েত অধিনায়ক ইয়াসিন। ১৪ বলে ২ চার ও ৮ ছক্কায় করেছেন ৫৮ রান। বোলিংয়ে ২ ওভারে ২৩ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে আফগানিস্তান-কুয়েত কোয়ার্টার ফাইনাল। আর বোল পর্বে নেমে যাওয়া ভারতকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ভারত ৬ ওভারে ৩ উইকেটে ১০৭ রান করেছে। ইনিংস সর্বোচ্চ ৫০ রান করেন অভিমন্যু মিথুন। সেই রান তাড়া করতে নেমে ৫.৫ ওভারে ২ উইকেটে ১১১ রান তুলে ফেলে আরব আমিরাত।
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার ছয় দিন পেরোনোর পরও রেশটা রয়ে গেছে। মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে ২ নভেম্বর নতুন চ্যাম্পিয়ন দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। রেকর্ডময় এই বিশ্বকাপে দর্শকসংখ্যায়ও গড়েছে রেকর্ড। তাতেই বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)।
দুবাইয়ে আইসিসির সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের শেষ দিনে বিশ্ব ক্রিকেটের কর্মকর্তা ও সংগঠকেরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী বিশ্বকাপগুলোতে দল সংখ্যা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে আইসিসি। ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ৮ দল। ২০২৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলবে ১০ দল। ম্যাচ সংখ্যা ৩১ থেকে বেড়ে হবে ৪৮। দল সংখ্যা বাড়ানোর প্রসঙ্গে আইসিসি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে অসাধারণ সাফল্যের পর আগামী টুর্নামেন্টগুলোকে আরও বড় পরিসরে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোর্ড। ২০২৯ সালে ৮ দলের বদলে খেলবে ১০ দল।’
ভারত-শ্রীলঙ্কায় হাইব্রিড মডেলে অনুষ্ঠিত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে গত ২ নভেম্বর ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা। যে দলই জিতত, তারাই প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হতো মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে। শেষ পর্যন্ত ৫২ রানের জয়ে হারমানপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারত জিতেছে শিরোপা। ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়াম ছাড়িয়ে পুরো ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে এর রেশ। উৎসবমুখর এই বিশ্বকাপ ভারতে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ৪৪ কোটি ৬০ লাখ মানুষ দেখেছেন। গ্যালারিগুলোতে ছিল উপচে পড়া দর্শক। ২ কোটি ১০ লাখ দর্শক সরাসরি দেখেছেন ফাইনাল।
কানেক্টেড টিভিতে (সিটিভি) প্ল্যাটফর্মে ৯ কোটি ২০ লাখ দর্শক খেলা দেখেছেন। যা ২০২৪ সালে ছেলেদের ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের রেকর্ড দর্শককে ছুঁয়েছে। ২০২৩ ছেলেদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনালও দেখেছেন এই সমপরিমাণ দর্শক। ভারতে নারী বিশ্বকাপ আয়োজন নিয়ে আইসিসি এক বিবৃতিতে লিখেছে, ‘প্রায় তিন লাখ দর্শক মাঠে উপস্থিত থেকে খেলা দেখেছেন। নারীদের ক্রিকেটে যেকোনো ধরনের ইভেন্টে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক। টেলিভিশনে ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দর্শকসংখ্যা নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। ভারতেই শুধু খেলা দেখেছেন প্রায় ৫০ কোটি দর্শক।’
মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও দল বাড়ছে। আগামী বছর ইংল্যান্ডে হতে যাওয়া নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে ১২ দল। সবশেষ ২০২৪ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিল ১০ দল। সংযুক্ত আরব আমিরাতে নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউজিল্যান্ড।
আর মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১১ দলের টুর্নামেন্ট হয়েছে ১৯৯৭ সালে। সেই বিশ্বকাপের আয়োজকও ছিল ভারত। নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। পরবর্তীতে ২০০০ সাল থেকে ২০২৫ পর্যন্ত সাত নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রত্যেকটিই হয়েছে ৮ দল নিয়ে। আগামী বিশ্বকাপে দল বাড়ানোর ঘোষণা তো দিলই আইসিসি।
