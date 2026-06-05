সান মারিনোর বিপক্ষে শুরুর একাদশে জামাল, নেই শমিত

প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় দলের বিপক্ষে ইউরোপের মাটিতে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। সান মারিনোর বিপক্ষে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ১১টায়। কোচ হিসেবে টমাস ডুলিরও এটি প্রথম ম্যাচ। ৪–৩–৩ ছকে শুরুর একাদশ সাজাতে গিয়ে চমকই দেখিয়েছেন তিনি। রাখেননি কানাডা প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত সোমকে।
বাংলাদেশ সর্বশেষ খেলেছিল গত মার্চে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের শুরুর একাদশ থেকে আনা হয়েছে চার পরিবর্তন। বাদ পড়েছেন ফাহামিদুল ইসলাম, শাকিল আহাদ তপু, শমিত সোম ও জায়ান আহমেদ। তাদের বদলে খেলছেন জামাল ভূঁইয়া, রফিকুল ইসলাম, তপু বর্মণ ও ইসা ফয়সাল।
সাবেক কোচ হাভিয়ের কাবরেরার অধীনে শুরুর একাদশে একপ্রকার ব্রাত্যই ছিলেন জামাল। নতুন কোচের অধীনের নিজের জায়গাটা ফিরে পেলেন তিনি। দুই বছর পর জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামছেন রফিকুল ইসলাম।
মাঝমাঠে জামালের একপাশে থাকবেন সোহেল রানা সিনিয়র ও আরেক পাশে হামজা চৌধুরী। রক্ষণের দায়িত্বে তপু, তারিক কাজী, ইসা ও সাদ উদ্দিন । শেখ মোরসালিনকে মাঝখানে রেখে দু্ই উইংয়ে থাকছেন রফিকুল ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিম।
বাংলাদেশ একাদশ: মিতুল মারমা, তপু বর্মণ, সাদ উদ্দীন, তারিক কাজী, ইসা ফয়সাল, জামাল ভূঁইয়া (অধিনায়ক), হামজা চৌধুরী, সোহেল রানা সিনিয়র, রফিকুল ইসলাম, শেখ মোরসালিন, রফিকুল ইসলাম।
ম্যাচের একদম শেষ মুহূর্তে তপুর এই জয়সূচক গোলের পর সেরাফাল্লে স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজারো বাংলাদেশি সমর্থকের উল্লাস যেন আকাশ ছুঁয়ে যায়। স্বাগতিকদের মুহুর্মুহু চাপ আর ইউরোপীয় কন্ডিশন—সব বাধা জয় করে তপুর বীরত্বে ইউরোপের মাটিতে লাল-সবুজের পতাকা ওড়াল বাংলাদেশ।১ ঘণ্টা আগে
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