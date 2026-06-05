Ajker Patrika
ফুটবল

সান মারিনোর বিপক্ষে শুরুর একাদশে জামাল, নেই শমিত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ জুন ২০২৬, ২২: ২৭
সান মারিনোর বিপক্ষে শুরুর একাদশে জামাল, নেই শমিত
সান মারিনোর বিপক্ষে শুরুর একাদশে হামজা। ছবি: বাফুফে

প্রথমবারের মতো ইউরোপীয় দলের বিপক্ষে ইউরোপের মাটিতে খেলতে নামছে বাংলাদেশ। সান মারিনোর বিপক্ষে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ১১টায়। কোচ হিসেবে টমাস ডুলিরও এটি প্রথম ম্যাচ। ৪–৩–৩ ছকে শুরুর একাদশ সাজাতে গিয়ে চমকই দেখিয়েছেন তিনি। রাখেননি কানাডা প্রবাসী মিডফিল্ডার শমিত সোমকে।

বাংলাদেশ সর্বশেষ খেলেছিল গত মার্চে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। সেই ম্যাচের শুরুর একাদশ থেকে আনা হয়েছে চার পরিবর্তন। বাদ পড়েছেন ফাহামিদুল ইসলাম, শাকিল আহাদ তপু, শমিত সোম ও জায়ান আহমেদ। তাদের বদলে খেলছেন জামাল ভূঁইয়া, রফিকুল ইসলাম, তপু বর্মণ ও ইসা ফয়সাল।

সাবেক কোচ হাভিয়ের কাবরেরার অধীনে শুরুর একাদশে একপ্রকার ব্রাত্যই ছিলেন জামাল। নতুন কোচের অধীনের নিজের জায়গাটা ফিরে পেলেন তিনি। দুই বছর পর জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামছেন রফিকুল ইসলাম।

মাঝমাঠে জামালের একপাশে থাকবেন সোহেল রানা সিনিয়র ও আরেক পাশে হামজা চৌধুরী। রক্ষণের দায়িত্বে তপু, তারিক কাজী, ইসা ও সাদ উদ্দিন । শেখ মোরসালিনকে মাঝখানে রেখে দু্ই উইংয়ে থাকছেন রফিকুল ও ফয়সাল আহমেদ ফাহিম।

বাংলাদেশ একাদশ: মিতুল মারমা, তপু বর্মণ, সাদ উদ্দীন, তারিক কাজী, ইসা ফয়সাল, জামাল ভূঁইয়া (অধিনায়ক), হামজা চৌধুরী, সোহেল রানা সিনিয়র, রফিকুল ইসলাম, শেখ মোরসালিন, রফিকুল ইসলাম।

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত