Ajker Patrika
ফুটবল

তবু কাবরেরা থাকতে চান বাংলাদেশে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩১ মার্চ ২০২৬, ২২: ২৬
তবু কাবরেরা থাকতে চান বাংলাদেশে
হাভিয়ের কাবরেরার সঙ্গে বাফুফের চুক্তি রয়েছে আর এক মাস। ছবি: বাফুফে

বাফুফের সঙ্গে হাভিয়ের কাবরেরার চুক্তি শেষ হচ্ছে আগামী ৩০ এপ্রিল। বাফুফে যদি তাঁর সঙ্গে আর চুক্তি না বাড়ায়, তাহলে বলা যায় কাবরেরার অধীনে শেষ ম্যাচটা খেলে ফেলেছে বাংলাদেশ। সিঙ্গাপুরের মাঠে দুর্দান্ত লড়েও এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের শেষটা বাংলাদেশ করেছে হার দিয়ে।

কাবরেরার কৌশলে বরাবরই অনেক খুঁত, ভুল ধরা পড়ে। ২০২২ সালের শুরুতে বাংলাদেশে এসে গত চার বছরে বলার মতো তেমন বড় কোনো সাফল্য উপহার দিতে পারেননি কাবরেরা। তবু চুক্তি বৃদ্ধির আশা করছেন স্প্যানিশ কোচ। সিঙ্গাপুর ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে কাবরেরা বলেন, ‘দেখা যাক কী হয়, এখনো এক মাস বাকি আছে। তবে আমার পরামর্শ হলো কাজ চালিয়ে যাওয়া। কে দায়িত্বে আছে সেটা বড় বিষয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ হলো সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং দলকে একটি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করা। আমি মনে করি, উন্নতিটা দৃশ্যমান। আমার অধীনে যা অভাব ছিল তা হলো সম্ভবত আরও কিছু ইতিবাচক ফল।’

কাবরেরা আরও যোগ করেছেন, ‘আমাদের ইতিবাচক থাকতে হবে। অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে। আমি মনে করি মাঠের খেলায় আমাদের গুণগত মান এখন স্পষ্ট। আমরা আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করছি এবং আরও পেশাদার হয়ে উঠছি। খেলোয়াড়েরা এখন জানে কীভাবে খেলার গতি (টেম্পো) নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। আমরা এখন অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ি না।’

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
রাজধানীতে ৭০ লাখ টাকার মদ-বিয়ারসহ গ্রেপ্তার ১

রাজধানীতে ৭০ লাখ টাকার মদ-বিয়ারসহ গ্রেপ্তার ১

ইরান যুদ্ধ থামাতে চীন ও পাকিস্তানের পাঁচ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা

ইরান যুদ্ধ থামাতে চীন ও পাকিস্তানের পাঁচ দফা পরিকল্পনা ঘোষণা

প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ ভঙ্গ ও সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ ভঙ্গ ও সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ইরানে স্থল অভিযানের পরিকল্পনা আগেভাগে জানাতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র

ইরানে স্থল অভিযানের পরিকল্পনা আগেভাগে জানাতে চায় না যুক্তরাষ্ট্র

ইরানের শাসন পরিবর্তন হয়ে গেছে: হেগসেথ

ইরানের শাসন পরিবর্তন হয়ে গেছে: হেগসেথ

কোস্টারিকাকে বিধ্বস্ত করে বিশ্বকাপের আগে ইরানের বার্তা

কোস্টারিকাকে বিধ্বস্ত করে বিশ্বকাপের আগে ইরানের বার্তা

পাকিস্তানে বসে আইপিএলের জন্য মন কাঁদছে নিউজিল্যান্ডের এই ক্রিকেটারের

পাকিস্তানে বসে আইপিএলের জন্য মন কাঁদছে নিউজিল্যান্ডের এই ক্রিকেটারের

তবু কাবরেরা থাকতে চান বাংলাদেশে

তবু কাবরেরা থাকতে চান বাংলাদেশে

‘ফুটবলে র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ আরও ২০-৩০ ধাপ এগোবে’

‘ফুটবলে র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ আরও ২০-৩০ ধাপ এগোবে’