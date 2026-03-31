কোস্টারিকাকে বিধ্বস্ত করে বিশ্বকাপের আগে ইরানের বার্তা

ইরানে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলা এবং ইরানের পাল্টা হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়া সংঘাতের কারণে ইরানের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে দেখা দেয় সংশয়। সেই সংশয় যে এখন পুরোপুরি কেটে গেছে, সেটি বলার উপায় নাই। কিন্তু ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো জানিয়েছেন, বিশ্বকাপে খেলবেই ইরান।
আজ তুরস্কে কোস্টারিকার সঙ্গে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে ইরান। সেই ম্যাচ দেখতে গ্যালারিতে উপস্থিত হয়েছিলেন ফিফা সভাপতি। বিরতির ফাঁকে কথা বলেছেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে। সেখানেই প্রসঙ্গক্রমে আত্মবিশ্বাস নিয়ে ইনফান্তিনো বলেন, ‘ইরান বিশ্বকাপে খেলবে...আর এ জন্যই আমরা এখানে এসেছি। আমরা খুবই খুশি যে তারা বেশ শক্তিশালী একটা দল।’
ইরান যে ‘শক্তিশালী’ দল, মাঠে সেটা এদিন অবশ্য হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে লাতিন আমেরিকার দল কোস্টারিকা। প্রতিপক্ষের জালে গুনে গুনে পাঁচ গোল দিয়েছে ইরান। জোড়া গোল করেছেন মেহেদি তারেমি।
এক মাসের বেশি সময় ধরে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের শিকার ইরান। সামরিক ও বেসামরিক স্থাপনায় লাগামহীনভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। তাতে দলটির বিশ্বকাপ খেলা সত্যিই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছিল। এই কঠিন সময়ে ইরান ফুটবল দলের পাশে এসে দাঁড়ায় তুরস্ক। ইরানের প্রতিবেশী এই দেশ ইরানের ফুটবল দলকে নিজ দেশে নিয়ে গেছে।
দক্ষিণ তুরস্কে থেকে নিবিড় প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ইরান। খেলোয়াড়দের মনোযোগ যাতে ফুটবল থেকে সরে না যায়, সে জন্য ইরান দলটির অবস্থানকারী হোটেলে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে। তবে ইরানি ফুটবলারদের মনোযোগ যে ফুটবলেই আছে, সেটা কোস্টারিকাকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছে তারা।
