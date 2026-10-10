Ajker Patrika
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ফুটবল

রোনালদোকে নিষিদ্ধ করল পর্তুগাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
রোনালদোকে নিষিদ্ধ করল পর্তুগাল
ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ায় সাময়িক নিষিদ্ধ হয়েছেন রোনালদো। ছবি: ফেসবুক

জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনায় ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্ত শুরু করেছে পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন (এফপিএফ)। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পর্তুগাল অধিনায়ককে সাময়িক নিষিদ্ধও করেছে ফেডারেশনের ডিসিপ্লিনারি কাউন্সিল।

শনিবার এক বিবৃতিতে রোনালদোর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম শুরুর কথা জানায় এফপিএফ। বিষয়টিকে জরুরি হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ফেডারেশনের ডিসিপ্লিনারি ইনস্ট্রাকশন কমিটিকে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ৭ অক্টোবর জানানো ঘটনার শৃঙ্খলাগত গুরুত্ব খতিয়ে দেখতে ৯ অক্টোবর রোনালদোর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত নেয় ডিসিপ্লিনারি কাউন্সিল। তদন্ত চলাকালে তাঁর ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞাও আরোপ করা হয়েছে। ১০ অক্টোবর মামলাটি তদন্ত কমিটির কাছে পাঠানো হয়। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রকাশ করা হবে না বলেও জানিয়েছে ফেডারেশন।

গত সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে জাতীয় দলের ক্যাম্প ছেড়ে চলে যান রোনালদো। পর্তুগালের কোচ জর্জ জেসুস জানিয়েছিলেন, ডেনমার্কের বিপক্ষে ম্যাচে শুরুর একাদশে থাকবেন না রোনালদো। এর আগে নরওয়ের বিপক্ষে ম্যাচেও পুরো সময় বেঞ্চে বসে ছিলেন পর্তুগাল অধিনায়ক। কোচের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধের খবরও সামনে আসে। পরে ক্যাম্প ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করে রোনালদো দায় স্বীকার করেন এবং সতীর্থ ও সমর্থকদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেন।

তদন্তের ফলের ওপর নির্ভর করছে রোনালদোর পরবর্তী শাস্তি। তবে ক্যাম্প ছাড়ার ঘটনায় ফেডারেশনের এই পদক্ষেপ পর্তুগাল দলের সবচেয়ে বড় তারকাকেও শৃঙ্খলার প্রশ্নে ছাড় না দেওয়ার বার্তা দিচ্ছে।

বিষয়:

ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোপর্তুগাল ফুটবল
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