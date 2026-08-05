দাবানলে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মেসির কোটি টাকার অনুদান

বিশ্বকাপ ফাইনাল হারের আক্ষেপের মাঝেই মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন লিওনেল মেসি। স্পেনের মাদ্রিদ অঞ্চলে সাম্প্রতিক ভয়াবহ দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ৮০ হাজার ইউরো অনুদান দিয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১ কোটি ১৫ লাখ টাকা।
মাদ্রিদের পশ্চিম সিয়েরা অঞ্চলের পুনর্গঠন তহবিলে মেসির এই অনুদানের বিষয়টি প্রকাশ করেছেন মাদ্রিদের আঞ্চলিক প্রেসিডেন্ট ইসাবেল দিয়াজ আয়ুসো। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মেসিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি লেখেন, ‘লিওনেল মেসি মাদ্রিদের পশ্চিম সিয়েরা অঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্য ৮০ হাজার ইউরো অনুদান দিয়েছেন। আমরা তার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি খুব শিগগির তাকে মাদ্রিদে স্বাগত জানাতে পারব এবং তার প্রাপ্য সম্মান জানাতে পারব।’
গত সপ্তাহে মাদ্রিদের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া দাবানল দ্রুতই ভয়াবহ রূপ নেয়। স্পেনের সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় ২৭ হাজার হেক্টর বনভূমি ও বিস্তীর্ণ এলাকা আগুনে পুড়ে যায়। দুর্যোগের প্রভাবে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। অনেক বাসিন্দাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হলেও কেউ কেউ দীর্ঘ সময় নিজেদের বাড়িতেই আটকা পড়ে ছিলেন।
দাবানলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে আবাসন, কৃষিজমি এবং বিভিন্ন অবকাঠামো। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ইতোমধ্যে পুনর্গঠন কার্যক্রম শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। সেই উদ্যোগে মেসির আর্থিক সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান হিসেবে দেখা হচ্ছে।
মানবিক কর্মকাণ্ডে বরাবরই সক্রিয় মেসি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিশু কল্যাণমূলক নানা উদ্যোগে দীর্ঘদিন ধরেই অবদান রেখে আসছেন আটবারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। মাদ্রিদের দাবানল দুর্গতদের জন্য এই অনুদানও সেই মানবিক অঙ্গীকারেরই আরেকটি উদাহরণ হয়ে থাকল।
কয়েকটি আঞ্চলিক সংস্থার বিরোধিতার মুখে ফিফার বাণিজ্যিক ও ইভেন্ট পরিচালনা কার্যক্রমে বেসরকারি বিনিয়োগের পরিকল্পনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন ইনফান্তিনো। বিশ্বজুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠার পাশাপাশি এই ঘটনার জেরে তাঁর নেতৃত্বও এখন প্রশ্নের মুখে।১ ঘণ্টা আগে
এমের্স ফায়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন রেনার্ড। ২০২৬ বিশ্বকাপের নকআউট খেলেছে আইভোরি কোস্ট। শেষ ৩২-এ নরওয়ের কাছে হেরে বিদায় নেয় আফ্রিকার দলটি। এরপর আর ফায়ের সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেনি দেশটির ফুটবল ফেডারেশন।২ ঘণ্টা আগে
পোর্ট অব স্পেন টেস্টে লিড নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপরও স্বস্তিতে থাকার উপায় নেই স্বাগতিকদের। দারুণ বোলিংয়ে তাদের ওপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে পাকিস্তান। তৃতীয় দিন শেষে চালকের আসনের বাবর আজমের দল।৩ ঘণ্টা আগে
সিনসিনাটি ওপেনের আয়োজকদের দেওয়া ওয়াইল্ডকার্ডে দ্বৈতের ড্রয়ে জায়গা পেয়েছেন ভেনাস-সেরেনা। ফলে ১৩-২৩ আগস্ট হতে যাওয়া হাজার মাস্টার্সের এই প্রতিযোগিতার নারী দ্বৈতে খেলতে দেখা যাবে উইলিয়ামস বোনদের।১৭ ঘণ্টা আগে