ভিনির সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণের শাস্তি পেলেন আর্জেন্টাইন ফুটবলার

ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণ নিয়ে আলোচনা কম হয়নি। চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে অফের প্রথম লেগের রিয়াল মাদ্রিদ-বেনফিকা ম্যাচ তো ১০ মিনিট বন্ধ রাখতে হয়েছিলই। এমনকি ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনোও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এবার অভিযুক্ত জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ান্নিকে শাস্তি দিয়েছে উয়েফা।
ভিনিকে বর্ণবাদী গালি দেওয়ার অভিযোগে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছেন প্রেসতিয়ান্নি। উয়েফা এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ান্নিকে উয়েফা ক্লাব প্রতিযোগিতায় পরের ম্যাচে সাময়িক নিষিদ্ধ করেছি।’ ফলে রিয়ালের বিপক্ষে ফিরতি লেগে মাঠে নামতে পারছেন না তিনি। পরশু সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্লে-অফের দ্বিতীয় লেগে মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ-বেনফিকা।
লিসবনের লুজ স্টেডিয়ামে ১৭ ফেব্রুয়ারি চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে-অফের প্রথম লেগে বেনফিকার বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচে একমাত্র গোলটি ৫০ মিনিটের সময় করেন ভিনি। কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে তিনি গোল উদ্যাপন করতে গেলে তাঁর সঙ্গে বেনফিকার ফরোয়ার্ড জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ান্নির সঙ্গে লেগে যায়। বাগ্বিতণ্ডার কারণ সম্পর্কে পরে জানা গেল, ভিনিকে বানর বলেছিলেন প্রেস্তিয়ান্নি।
ভিনিকে যে বর্ণবাদী গালি দিয়েছেন, তাতে প্রেসতিয়ান্নির বিরুদ্ধে তদন্ত কার্যক্রম চলছে। তদন্ত শেষে বেনফিকা ফরোয়ার্ড প্রেসতিয়ান্নি আরও বড় শাস্তি পেতে পারেন বলে জানিয়েছে উয়েফা। বর্ণবাদের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমপক্ষে ১০ ম্যাচ নিষিদ্ধ হতে পারেন এই আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।
ওয়ানডে ও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি মিলে মুমিনুল হক খেলেছেন ৩৪ ম্যাচ। ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণ টেস্টে তাঁর ৭৫ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সাদা বলের ক্রিকেটের চেয়ে টেস্টে বেশি ম্যাচ খেলেছেন বলে টেস্ট ক্রিকেটার তকমা পেয়ে গেছেন তিনি। টেস্টে অসংখ্য রেকর্ডও গড়েছেন তিনি। তবে মুমিনুলের মতে বাংলাদেশে শুধু১ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি দুই সংস্করণে একাধিক হ্যাটট্রিক, যার মধ্যে রয়েছে ডাবল হ্যাটট্রিকও। এই বাক্য দেখেই অনেকেই হয়তো বুঝতে পেরেছেন লাসিথ মালিঙ্গার কথা বলা হচ্ছে। স্লিঙ্গিং বোলিং অ্যাকশনে ব্যাটারদের ঘুম উড়িয়ে দেওয়া মালিঙ্গার একটি রেকর্ড ৯ বছর অক্ষত ছিল। আজ জিম্বাবুয়ের এক পেসারের কাছে ভেঙে গেল সেই রেকর্ড।২ ঘণ্টা আগে
দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশে নেই সাকিব আল হাসান। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত, পাকিস্তান, কানাডা, আরব আমিরাত বিভিন্ন দেশে খেললেও বাংলাদেশে তিনি আসতে পারছেন না। দেশে না থাকলেও মোহামেডানের ভোটার হয়ে গেছেন। তবে ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও ভোট দিতে পারবেন কি না, সেই নিশ্চয়তা নেই।৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের শুরুর দিনে ব্যাটার-বোলারদের সমানে সমানে লড়াই হয়েছে। সেঞ্চুরি-ফিফটির দিনে বোলাররাও ছড়ি ঘুরিয়েছেন। আকবর আলী, আফিফ হোসেন ধ্রুবরা সেঞ্চুরি করে জিতিয়েছেন নিজ নিজ দলকে।৪ ঘণ্টা আগে