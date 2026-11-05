রোনালদোর বিদায়ে পর্তুগালের আবেগঘন বার্তা

রোনালদোর বিদায়ে পর্তুগালের আবেগঘন বার্তা
মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আন্তর্জাতিক ফুটবলের অধ্যায় শেষ হয়েছে। আর কখনো পর্তুগালের লাল জার্সিতে তাঁকে দেখা যাবে না। ২৩ বছরের ক্যারিয়ারে অসংখ্য রেকর্ড গড়েছেন তিনি। তবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে রেকর্ড বই ওলটপালট করে দেওয়া এই মহীরূহকে এত সহজে বিদায় দিতে চায় না পর্তুগিজ ফুটবল ফেডারেশন (এফপিএফ)।
দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ব ফুটবলে রাজত্ব করা রোনালদোর বিদায়ের পর নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে তাঁর বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার, অসংখ্য রেকর্ড ও অর্জনের গৌরবময় অধ্যায়। ব্যক্তিগত ও দলীয় সাফল্যে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া রোনালদোর বিদায়ে আবেগঘন বার্তা দিয়েছে এফপিএফ। সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে পর্তুগাল ফেডারেশন লিখেছে, ‘তিনি শুধু একজন অসাধারণ ক্রীড়াবিদই নন। বরং একজন অনুপ্রেরণাদায়ী নেতা, নিষ্ঠার প্রতীক এবং জাতীয় দলের আত্মার প্রতিচ্ছবি। রোনালদো নিজের কাঁধে দেশের প্রত্যাশার ভার তুলে নিয়েছেন। একের পর এক রেকর্ড গড়েছেন এবং দলকে উপহার দিয়েছেন এমন সব সাফল্যের মুহূর্ত। যা পর্তুগিজ ফুটবলের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।’
রোনালদোর দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারকে মর্যাদা দিতে বিশেষ বিদায় সংবর্ধনার আয়োজনের পরিকল্পনাও রয়েছে পর্তুগালের। বিবৃতিতে এফপিএফ লিখেছে, ‘দেশের জার্সিতে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর অসাধারণ পথচলার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা ও অপরিসীম শ্রদ্ধা জানাচ্ছে পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন। তাঁর প্রতি প্রকাশ্যে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাতে পেরে আমরা গর্বিত।’ বিবৃতির শেষাংশে সংস্থাটি স্পষ্ট জানিয়েছে, রোনালদোর মতো কিংবদন্তির বিদায় যথাযথ সম্মাননা ছাড়া হতে পারে না। তাঁর অসাধারণ ক্যারিয়ার ও অবদানের প্রতি সম্মান জানিয়ে বিশেষ আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিদায় জানাতে চায় পর্তুগাল ফুটবল ফেডারেশন।
প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত ৯৮৫ গোল করেছেন রোনালদো। আন্তর্জাতিক ফুটবল ছাড়লেও প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে অবসর নেননি। খেলছেন সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরের হয়ে।
পর্তুগালের হয়ে সবশেষ রোনালদো খেলেছেন সেপ্টেম্বরে নেশনস লিগে। ওয়েলসের বিপক্ষে সেই ম্যাচে পর্তুগাল জেতে ১-০ গোলে। রোনালদোকে ছাড়া নেশনস লিগের তিনটি ম্যাচ পর্তুগাল খেলে সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের ফিফা উইন্ডোতে। চার ম্যাচের চারটিতে জিতে পর্তুগিজরা উঠে যায় নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে। আজ তিনি সামাজিক মাধ্যমে এক ঘোষণায় আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। পর্তুগালের জার্সিতে ২৩৪ ম্যাচে করেছেন ১৪৬ গোল।