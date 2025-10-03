কেন ইংল্যান্ড দলে নেই জুড বেলিংহাম

ক্রীড়া ডেস্ক
ওয়েলস ও লাটভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ২৪ সদস্যের দল দিয়েছেন ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল। সে দলে জায়গা পাননি রিয়াল মাদ্রিদের তারকা মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম। টুখেলের এই সিদ্ধান্ত অবাক করেছে সবাইকে।
গত সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অ্যান্ডোরা ও সার্বিয়ার বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলেছে ইংল্যান্ড। কাঁধের অস্ত্রোপচারের জন্য দলে জায়গা পাননি বেলিংহাম। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল, নভেম্বরের আগে মাঠে ফিরতে পারবেন না এই মিডফিল্ডার। সে ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে ইতোমধ্যে রিয়ালের হয়ে লা লিগা এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মাঠে নেমেছেন তিনি। তাই চাইলে বেলিংহামকে ওয়েলস ও লাটভিয়া ম্যাচের স্কোয়াডে ডাকতে পারতেন টুখেল।
তবে ঝুঁকি এড়াতেই আসন্ন ম্যাচ দুটির জন্য মাঝমাঠের অতন্দ্র প্রহরী বেলিংহামকে দলে রাখেননি এই জার্মান কোচ। এমনটাই জানিয়েছে ফুটবলভিত্তিক জনপ্রিয় গণমাধ্যম গোল ডটকম। বেলিংহামের মতো দলে জায়গা হয়নি এভারটনের জ্যাক গ্রিলিশ ও ম্যানেচস্টার সিটির ফিল ফোডেনের। ইনজুরির কাটিয়ে দলে ফিরেছেন আর্সেনালের উইঙ্গার বুকায়ো সাকা। ইনজুরি থেকে সুস্থ হয়ে গানারদের জার্সিতে মাঠে নেমে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন তিনি। তাঁর মতো দলে জায়গা পেয়েছেন জ্যারড বোয়েন ও ওলি ওয়াটকিন্সদের মতো ফুটবলাররা।
আগামী ১০ অক্টোবর ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ওয়েলসের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে নামবে ইংল্যান্ড। ১৫ অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইয়ে লাটভিয়ার আতিথেয়তা নেবে ইংলিশরা।
একনজরে ওয়েলস ও লাটভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের ইংল্যান্ড স্কোয়াড:
গোলরক্ষক: ডিন হেন্ডারসন (ক্রিস্টাল প্যালেস), জর্ডান পিকফোর্ড (এভারটন), জেমস ট্র্যাফোর্ড (ম্যানচেস্টার সিটি)
ডিফেন্ডার: ড্যান বার্ন (নিউক্যাসল ইউনাইটেড), মার্ক গুয়েহি (ক্রিস্টাল প্যালেস), রিস জেমস (চেলসি), এজরি কনসা (অ্যাস্টন ভিলা), মাইলস লুইস-স্কেলি (আর্সেনাল), জ্যারেল কোয়ানসা (বায়ার লেভারকুসেন), ডিজেড স্পেন্স (টটেনহ্যাম হটস্পার), জন স্টোনস (ম্যানচেস্টার সিটি)
মিডফিল্ডার: এলিয়ট অ্যান্ডারসন (নটিংহ্যাম ফরেস্ট), মরগান গিবস হোয়াইট (নটিংহ্যাম ফরেস্ট), জর্ডান হেন্ডারসন (ব্রেন্টফোর্ড), রুবেন লফটাস-চিক (এসি মিলান), ডেকলান রাইস (আর্সেনাল), মরগান রজার্স (অ্যাস্টন ভিলা)
ফরোয়ার্ড: জ্যারড বোয়েন (ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড), এবেরেচি এজে (আর্সেনাল), অ্যান্থনি গর্ডন (নিউক্যাসল ইউনাইটেড), হ্যারি কেইন (বায়ার্ন মিউনিখ), মার্কাস রাশফোর্ড (বার্সেলোনা), বুকায়ো সাকা (আর্সেনাল), ওলি ওয়াটকিন্স (অ্যাস্টন ভিলা)।
