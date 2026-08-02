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ফুটবল

কবে, কোথায় বিয়ে করছেন রোনালদো

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ১৯: ৩০
কবে, কোথায় বিয়ে করছেন রোনালদো

দীর্ঘদিনের জীবনসঙ্গীনী জর্জিনা রদ্রিগেজের সঙ্গে অবশেষে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কবে এই দম্পতি বিয়ে করছেন, তা এখনো ঠিক হয়নি। তবে এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁরা গাঁটছড়া বাঁধছেন।

রোনালদো-জর্জিনা এ সপ্তাহের শেষের দিকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন বলে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য সান’-এর গতকালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে। মাদেইরা শহরের ফুনসালের ক্যাথেড্রালে হবে এই অনুষ্ঠান। তারপর অতিথিদের জন্য বিলাসবহুল পাঁচ তারকা স্যাভয় প্যালেস হোটেলে আয়োজন করা হবে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমকে এক সূত্র বলেছে, ‘হোটেলের অতিথিদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে শুক্রবার ও শনিবার হোটেলের দুটি তলা ব্যবহার করা যাবে না। এছাড়া বার হিসেবে ব্যবহৃত কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকাও ওই সময় বন্ধ থাকবে।’

রোনালদোর বেড়ে ওঠা এই ফুনচাল শহরেই। বর্তমানে তাঁর ১২০ কোটি থেকে ১৪০ কোটি ডলার সম্পদ রয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৪৭৭৪ কোটি থেকে ১৭২৩৬ কোটি টাকার মধ্যে। এখন তাঁর কাড়ি কাড়ি টাকা থাকলেও শৈশবটা কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। ভাইবোনদের সবার সঙ্গে একই ঘর ভাগ করে থাকতেন। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি বাড়ি ছেড়ে লিসবনের স্পোর্তিং সিপি একাডেমিতে যোগ দিয়েছেন।

স্পোর্তিং সিপি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস, আল নাসর—ক্লাব ফুটবলে এই পাঁচ ক্লাবের হয়ে খেলছেন রোনালদো। যার মধ্যে ম্যান ইউতে খেলেছেন দুই দফায়। ২০২৩ সালে ম্যানচেস্টার ছেড়ে সৌদির আল নাসরে খেলছেন। সব ক্লাবের হয়েই তাঁর শিরোপা জয়ের কীর্তি রয়েছে।

সদ্য সমাপ্ত ফুটবল বিশ্বকাপে শেষ ষোলোতে বিদায় নেওয়ার সময় অঝোরে কেঁদেছেন রোনালদো। সোনালি ট্রফি জিততে না পারার হতাশাতেই তাঁর বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। এবার তিনি ফুনচালে ফিরে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। এই শহর তাঁর সম্মানে একটি ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য স্থাপন করেছে। ফুনচালের একটি হোটেলের নামও রাখা হয়েছে রোনালদোর নামে।

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবলপর্তুগাল ফুটবল
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