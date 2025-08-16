ভারত নিয়ে মেসিকে ‘ভালো রিভিউ’ দিয়েছেন তাঁরা

ক্রীড়া ডেস্ক
ডিসেম্বরে ভারতে আসছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। ভারতে এবারই যে তাঁর প্রথম সফর তা নয়। ২০১১ সালেও পা রাখেন তিনি। তবে সেবার তাঁর সঙ্গী হয়েছিল পুরো আর্জেন্টিনা দল। এবার আসছেন ব্যক্তিগতভাবে। মেসিকে রাজি করানোটা তাই সহজ ছিল না ভারতের ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তের জন্য। সেক্ষেত্রে সহায়তা করেন আর্জেন্টিনার বর্তমান গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ও ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনালদিনহো।
কাতার বিশ্বকাপের ৭ মাস পর ২০২৩ সালে কলকাতায় আসেন মার্তিনেজ। ঢাকায়ও সফর করেছিলেন তিনি। একই বছর আমন্ত্রণ পেয়ে কলকাতায় পা রাখেন রোনালদিনহো। দুজনকে আনার পেছনে মূল কারিগর শতদ্রু। সফর শেষে তাঁদের মেসিকে আনার ব্যাপারে সহায়তা করতে বলেন তিনি। তাঁরাও ভারত নিয়ে ভালো ধারণা দিয়েছেন মেসিকে।
ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে শতদ্রু বলেন, ‘ফুটবল জগতটা ছোট বৃত্তে ঘেরা। যখন আমি মার্তিনেজ ও রোনালদিনহোকে কলকাতায় আনি, তখন তাদের বলেছিলাম, “আমি মেসিকে আনার চেষ্টা করছি এবং তোমাদের রিভিউ (পর্যালোচনা) গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা যদি তাকে ভালো রিভিউ দাও তাহলে সেটা কাজে লাগবে। ” তারা মেসিকে খুবই ভালো রিভিউ দিয়েছে। আমি সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনার কাজটা শেষ করতে পেরেছি।’
মার্তিনেজ-রোনালদিনহোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক মেসির। বার্সেলোনায় কিংবদন্তি হয়ে ওঠার পথে শুরুর দিকে তাঁকে অনেক সহায়তা করেন রোনালদিনহো। আর মার্তিনেজ তো জাতীয় দলের সতীর্থই। শতদ্রু অবশ্য চেয়েছিলেন মেসিকে গত বছর আনতে। সেজন্য মেসির বাবা ও এজেন্ট হোর্হে মেসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। শতদ্রুর পরিকল্পনা হোর্হের পছন্দ হলেও ২০২৪ সালে মেসির ভারত সফর সম্ভব না বলে জানিয়ে দেন। তবে এক-দুই বছর পর সেটা সম্ভব হবে।
১২ ডিসেম্বর কলকাতায় পা রাখার কথা মেসির। পরের দিন নিজের একটি ভাস্কর্য উন্মোচন করবেন তিনি। এরপর আহমেদাবাদ, মুম্বাই ও দিল্লি ঘুরে অংশ নেবেন কয়েকটি কনসার্টে। ১৫ ডিসেম্বর মায়ামির ফ্লাইট ধরবেন ৩৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার।
ডিসেম্বরে ভারতে আসছেন আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি। ভারতে এবারই যে তাঁর প্রথম সফর তা নয়। ২০১১ সালেও পা রাখেন তিনি। তবে সেবার তাঁর সঙ্গী হয়েছিল পুরো আর্জেন্টিনা দল। এবার আসছেন ব্যক্তিগতভাবে। মেসিকে রাজি করানোটা তাই সহজ ছিল না ভারতের ক্রীড়া সংগঠক শতদ্রু দত্তের জন্য। সেক্ষেত্রে সহায়তা করেন আর্জেন্টিনার বর্তমান গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ ও ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি রোনালদিনহো।
কাতার বিশ্বকাপের ৭ মাস পর ২০২৩ সালে কলকাতায় আসেন মার্তিনেজ। ঢাকায়ও সফর করেছিলেন তিনি। একই বছর আমন্ত্রণ পেয়ে কলকাতায় পা রাখেন রোনালদিনহো। দুজনকে আনার পেছনে মূল কারিগর শতদ্রু। সফর শেষে তাঁদের মেসিকে আনার ব্যাপারে সহায়তা করতে বলেন তিনি। তাঁরাও ভারত নিয়ে ভালো ধারণা দিয়েছেন মেসিকে।
ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে শতদ্রু বলেন, ‘ফুটবল জগতটা ছোট বৃত্তে ঘেরা। যখন আমি মার্তিনেজ ও রোনালদিনহোকে কলকাতায় আনি, তখন তাদের বলেছিলাম, “আমি মেসিকে আনার চেষ্টা করছি এবং তোমাদের রিভিউ (পর্যালোচনা) গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা যদি তাকে ভালো রিভিউ দাও তাহলে সেটা কাজে লাগবে। ” তারা মেসিকে খুবই ভালো রিভিউ দিয়েছে। আমি সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনার কাজটা শেষ করতে পেরেছি।’
মার্তিনেজ-রোনালদিনহোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক মেসির। বার্সেলোনায় কিংবদন্তি হয়ে ওঠার পথে শুরুর দিকে তাঁকে অনেক সহায়তা করেন রোনালদিনহো। আর মার্তিনেজ তো জাতীয় দলের সতীর্থই। শতদ্রু অবশ্য চেয়েছিলেন মেসিকে গত বছর আনতে। সেজন্য মেসির বাবা ও এজেন্ট হোর্হে মেসির সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। শতদ্রুর পরিকল্পনা হোর্হের পছন্দ হলেও ২০২৪ সালে মেসির ভারত সফর সম্ভব না বলে জানিয়ে দেন। তবে এক-দুই বছর পর সেটা সম্ভব হবে।
১২ ডিসেম্বর কলকাতায় পা রাখার কথা মেসির। পরের দিন নিজের একটি ভাস্কর্য উন্মোচন করবেন তিনি। এরপর আহমেদাবাদ, মুম্বাই ও দিল্লি ঘুরে অংশ নেবেন কয়েকটি কনসার্টে। ১৫ ডিসেম্বর মায়ামির ফ্লাইট ধরবেন ৩৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার।
‘রুত, দিনিস, দুয়ার্তে, মাতিলদা—অ্যানফিল্ড সবসময় তোমাদের ঘর হয়ে থাকবে। তোমরা কখনো একা হাঁটবে না।’২ ঘণ্টা আগে
মিরপুরে কোয়াবের গত দুটি সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক তামিম ইকবাল। বিসিবিতে হওয়া সভায় ক্রিকেটারদের কল্যাণ সমিতি কোয়াবের নির্বাচনের রোডম্যাপ নিয়ে আলোচনা করা হয়।২ ঘণ্টা আগে
একসময় বাংলাদেশ ফুটবলে দলবদল মানেই ছিল উৎসবের পরিবেশ। ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) ভবনে এসে খেলোয়াড়দের নিবন্ধন করাত ক্লাবগুলো। সেই দৃশ্যের দেখা মেলে এখন কালেভদ্রে। পরশু ছিল নতুন মৌসুমের প্রথম দলবদলের শেষ দিন। বাফুফে ভবনে নেই দলবদলের সেই উত্তাপ।৩ ঘণ্টা আগে
অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইতিহাসে বর্ণিল এক চরিত্রের নাম বব সিম্পসন। খেলোয়াড়, অধিনায়ক, কোচ ও ধারাভাষ্যকার—সবক্ষেত্রে নিজের অসামান্য ছাপ রেখেছেন তিনি। অন্যতম প্রভাবশালী এই ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে শোকাস্তব্ধ এক দিন পার করছে অস্ট্রেলিয়া। শনিবার সকালে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৮৯ বছর বয়সী সাবেক এই অধিনায়ক ও প্রথম৩ ঘণ্টা আগে