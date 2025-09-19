Ajker Patrika
১০ জন নিয়ে চ্যালেঞ্জ কাপের শিরোপা ধরে রাখল বসুন্ধরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চ্যালেঞ্জ কাপের শিরোপা ধরে রাখল বসুন্ধরা। ছবি: বাফুফে
চ্যালেঞ্জ কাপের শিরোপা ধরে রাখল বসুন্ধরা। ছবি: বাফুফে

চ্যালেঞ্জ কাপের শিরোপা ধরে রেখেছে বসুন্ধরা কিংস। আজ ফাইনালে তারা ৪-১ গোলে হারিয়েছে মোহামেডানকে। ম্যাচের ৬৩তম মিনিটে মোহামেডানের মিনহাজকে ফাউল করে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন বসুন্ধরার সোহেল রানা। বাকিটা সময় ১০ জন নিয়ে খেলে জিতেছে মারিও গোমেজের দল।

কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টেডিয়ামে দুই দলের ম্যাচটি শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের ১১ মিনিট পর। মূলত মাঠ অপ্রস্তুত থাকায় এ বিলম্ব। ছুটির দিনে প্রখর রোদ উপেক্ষা করে খেলা দেখতে গ্যালারিতে হাজির হন দুই দলের বেশ কিছু সমর্থক। তাদেরকে হতাশ করেনি বসুন্ধরা ও মোহামেডানের ফুটবলাররা। ফলাফলে ব্যবধানটা বড় থাকলেও একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ উপহার দিয়েছে দেশের ফুটবলের শীর্ষ দুই ক্লাব মোহামেডান ও বসুন্ধরা।

চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরার হয়ে জোড়া গোল করেছেন দরিয়েলতন গোমেস নাসিমেন্তো। একবার করে জাল কাঁপান ইমানুয়েল সানডে ও রাফায়েল আগুস্ত। মোহামেডানের একমাত্র গোলটি মোজাফফরভের।

মৌসুম সূচক এই টুর্নামেন্টের সূচনা আসরে গত বছরও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বসুন্ধরা। সেবার প্রিমিয়ার লিগের পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা ২-১ গোলে হারিয়েছিল মোহামেডানকে। এবারও সাদা-কালোদের হারিয়ে শিরোপা জিতল তারা।

খেলাফুটবলবসুন্ধরা কিংস
