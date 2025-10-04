Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

মেসির সঙ্গে দ্বন্দ্বের গুঞ্জন, গণমাধ্যমের ওপর ক্ষুব্ধ মাশচেরানো

ক্রীড়া ডেস্ক    
সে ম্যাচে শিকাগোর কাছে ৫–৩ গোলে হেরে যায় মায়ামি। ছবি: এক্স
মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) সবশেষ ম্যাচে শিকাগোর কাছে ৫–৩ গোলে হেরে যায় ইন্টার মায়ামি। আর্জেন্টাইন গণমাধ্যমের খবর, সে ম্যাচে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন লিওনেল মেসি ও প্রধান কোচ হ্যাভিয়ের মাশচেরানো। তবে গণমাধ্যমের এই দাবি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন মায়ামি কোচ। একই সঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

চেজে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচটিতে ৮০ ও ৮৭ মিনিটে দুই গোল হজম করে হেরে যায় মায়ামি। প্রথমে পিছিয়ে পড়ার পর টমাস আভিলেস ও লুইস সুয়ারেজের কল্যাণে ম্যাচে ফেরে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। আট গোলের ম্যাচে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করেন মেসি ও মাশচেরানো। এমন দৃশ্য ধরা পড়ে ক্যামেরায়। বিষয়টি আর্জেন্টিনার গণমাধ্যমে সাড়া ফেলে দেয়। ভক্তরা ধরেই নেন, ফাটল ধরেছে দুই সাবেক সতীর্থের সম্পর্কে। যদিও মাশচেরানোর দাবি, ম্যাচের পরিস্থিতির কারণে মেসির সঙ্গে সেটা ছিল তার কৌশলগত আলোচনা।

মাশচেরানো বলেন, ‘মেসির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনো সমস্যা নেই। গণমাধ্যমেক খবর হয়েছে, সে আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। যা সত্যিই অর্থহীন। এর কোনো ভিত্তি নেই।’

আলোচিত ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মাশচেরানো বলেন, ‘আমরা শিকাগোর লো ব্লকের কথা বলছিলাম। যদি ম্যাচটি দেখে থাকেন, প্রথম দুটি গোলের পর তারা খুব লো ব্লক খেলেছিল। তাতে করে মাঝমাঠে খেলার জন্য খুব কম জায়গা ছিল। মূল সমস্যাটাই ছিল স্পেস নিয়ে। তারা খুব ভালোভাবে পিছিয়ে পড়েছিল। এজন্য লাইনের ফাঁকায় বল বাড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ম্যাচের সময়ই আমি এটা বুঝতে পারি। এটা নিয়ে ড্রেসিংরুমে আলোচনাও করেছি।’

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবল
