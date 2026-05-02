৫ ওভার কমলেও ৪ বল আগে শেষ বাংলাদেশ

বৃষ্টির বাগড়ায় বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় টি-টোয়েন্টির দৈর্ঘ্য কমানো হয়েছে ৫ ওভার। কিন্তু ১৫ ওভারের ম্যাচ হলেও বাংলাদেশ পুরোটা খেলতে পারেনি। ব্যাটিং ব্যর্থতায় চার বল আগেই গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকেরা।
বাংলাদেশের বিপক্ষে আজ তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতেও খেলতে পারছেন না নিউজিল্যান্ডের নিয়মিত অধিনায়ক টম ল্যাথাম। শেষ ম্যাচেও তাই অধিনায়কত্ব করছেন নিক কেলি। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। শুরুতে ধীরে সুস্থে এগোতে থাকেন দুই ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ও সাইফ হাসান। তবে মাত্র ১৯ বল স্থায়ী হয়েছে উদ্বোধনী জুটি। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে জেডন লেনক্সকে তুলে মারতে যান সাইফ। টাইমিংয়ে গড়বড় হওয়া বল মিড অফে তালুবন্দী করেন টিম রবিনসন। ১১ বলে ২ চারে ১৬ রান করে আউট হয়েছেন সাইফ।
সাইফ আউট হওয়ার ঠিক পরের ওভারে জোড়া ধাক্কা দেন নাথান স্মিথ। পঞ্চম ওভারের তৃতীয় বলে তানজিদ তামিমকে (৬) বোল্ড করেন স্মিথ। একই ওভারের চতুর্থ বলে রানের খাতা খোলার আগেই পারভেজ হোসেন ইমনকে ফেরান স্মিথ। মুহূর্তেই ৩ ওভারে বিনা উইকেটে ২১ রান থেকে ৪.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৩৫ রানে পরিণত হয় বাংলাদেশ। এরপর স্মিথের পঞ্চম ওভারের পঞ্চম বলটা অফস্টাম্পের বাইরে থাকায় তাওহীদ হৃদয় ছেড়ে দিয়েছেন। হ্যাটট্রিক আর করতে পারেননি স্মিথ।
দ্রুত ৩ উইকেট হারানোর পর লিটন চড়াও হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের বোলারদের ওপর। তবে সপ্তম ওভারের চতুর্থ বল ইশ সোধি করার পরই মুষলধারে নামে বৃষ্টি। বাংলাদেশ ৬.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ৫০ রান হওয়ার পর মুষলধারে বৃষ্টি নামে। ২টা ৩৫ মিনিটে আম্পায়ার-ক্রিকেটাররা মাঠ ছেড়ে চলে যান।
প্রায় দুই ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর ৪টা ৩০ মিনিটে শুরু হয় ম্যাচ। ২০ ওভারের পরিবর্তে ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমে আসে ১৫ ওভারে। ম্যাচ পুনরায় শুরুর পর লিটন আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। সপ্তম ওভারের পঞ্চম বলে সোধিকে পয়েন্ট দিয়ে কাট করে চার মেরেন লিটন।
বৃষ্টির বাগড়ায় প্রায় দুই ঘণ্টা বন্ধ ছিল বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডের তৃতীয় এবং টি-টোয়েন্টি। নির্ধারিত সময়ে খেলা শুরু হলেও ম্যাচ শুরুর আধা ঘণ্টা পরই শুরু হয় ভারী বর্ষণ। বৃষ্টির একটি ভিডিও নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) রীতিমতো খোঁচা দিয়েছে ক্রিকেট নিউজিল্যান্ড (এনজেডসি)।
